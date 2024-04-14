В App Store появилось приложение iGBA — эмулятор Game Boy

Недавно в политике App Store произошли изменения, благодаря которым разработчики получили возможность публиковать игровые эмуляторы. Одним из первых таких приложений стал iGBA — эмулятор Game Boy. Теперь он доступен для загрузки, и пользователи могут бесплатно наслаждаться классическими играми GBA и GBC на своих iPhone или iPad.

Для начала достаточно импортировать игровые ROM-файлы через приложение «Файлы». Просто найдите нужный файл, удерживайте его для вызова контекстного меню и выберите iGBA для запуска. Современные чипсеты устройств Apple обеспечивают отличную производительность, поэтому классические игры будут работать без проблемам, если только конечно они правильно оптимизированы.

Помимо основной функциональности, эмулятор предлагает дополнительные опции, такие как сохранение игрового процесса, функция быстрой перемотки и тактильная обратная связь. Впрочем, некоторым пользователям может не понравиться наличие встроенной рекламы, но это один из способов монетизации для разработчиков.

Появление iGBA в App Store может свидетельствовать о том, что новые правила позволяют размещать подобные приложения, и в ближайшее время мы можем ожидать появления других эмуляторов.

Источник — wccftech.com