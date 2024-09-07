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Huawei Mate XT Ulimate Design стал доступен для предзаказа

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.09.2024
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Huawei Mate XT Ulimate Design стал доступен для предзаказа

Недавно Huawei объявила о выходе тройного складного телефона — Mate XT Ultimate Design, который будет представлен 10 сентября в Китае. Этот уникальный гаджет уже доступен для предзаказа на популярной китайской платформе электронной коммерции JD.com.

Интересный момент заключается в том, что Huawei пока не раскрывает стоимость Mate XT Ultimate Design. Но уже известно, что это будет первый в мире тройной складной телефон, доступный на рынке, в отличие от Tecno Phantom Ultimate 2, который был представлен ранее в этом месяце как концептуальная модель.

Страница предзаказа на JD.com раскрывает некоторые характеристики устройства. Продажи в Китае начнутся с 20 сентября, и покупателям будут доступны два варианта объёма памяти: 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Цветовые решения включают в себя Ruihong и Xuanhei.

Huawei Mate XT Ulimate Design предзаказ

Тизеры от Huawei, опубликованные на этой неделе, намекают на стильный и тонкий дизайн Mate XT в развёрнутом состоянии. При раскрытии устройства пользователи обнаружат экран, сопоставимый по размеру с планшетом — предположительно около 10 дюймов, поддерживаемый сложной конструкцией с двумя шарнирами.

Согласно отчетам, Huawei удалось добиться того, что толщина телефона в развернутом виде составляет менее 5 мм — это впечатляет, если информация верна. В сложенном виде Mate XT преобразуется в компактный смартфон, идеально подходящий для ношения в кармане.

Дизайн задней панели навеян моделью Mate 60 RS и включает в себя знакомый восьмиугольный модуль камеры с перископическим телеобъективом. Задняя часть отделана высококачественной искусственной кожей, что добавляет роскошности устройству, которое, по всей видимости, будет стоить немало.

Хотя официальная цена пока не объявлена, согласно слухам, она может составить около 14 900 юаней (примерно 2000 долларов США), что вполне ожидаемо для продукта, который открывает Huawei новую страницу в области технологий тройного складывания. Также предполагается, что выпуск телефона будет ограниченным, что делает его доступным для коллекционеров и технологических гиков.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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