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На IFA 2024 компания Samsung представила «ИИ для всех»

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.09.2024
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На IFA 2024 компания Samsung представила «ИИ для всех»

Samsung Electronics продолжает внедрять инновации в области доступности с помощью новейших бытовых приборов на базе искусственного интеллекта. Эти устройства делают жизнь пользователей более удобной благодаря инклюзивным технологиям.

В будущем бытовые приборы Samsung смогут распознавать голос каждого члена семьи, выполнять голосовые команды, синхронизировать настройки доступности между устройствами и поддерживать другие расширенные возможности. Компания продемонстрировала эти революционные функции на выставке IFA 2024 в Берлине.

Samsung представила технологию Voice ID, которая позволит персонализировать взаимодействие с устройствами за счет различения голосов членов семьи. Бытовая техника с поддержкой Voice ID сможет понимать голосовые команды пользователей и предлагать индивидуальные решения с учетом их расписания, интересов и состояния здоровья.

Функция Auto Open Door, доступная на некоторых холодильниках, стиральных машинах и духовках, позволяет пользователям легко открывать двери. Например, холодильник Bespoke 4-Door с AI Family Hub открывается легким прикосновением, а дверца Bespoke AI Laundry Combo автоматически открывается в конце цикла стирки или сушки.

Samsung стремится сделать бытовую технику более доступной для пользователей, разрушая барьеры и устанавливая новые стандарты инклюзивности. Например, Voice ID распознает голос пожилого пользователя и рекомендует блюда в зависимости от его диеты.

Ко второй половине этого года функция Accessibility Sync позволит пользователям применять настройки доступности со своих смартфонов к бытовым приборам во время первоначальной настройки. В будущем бытовая техника с поддержкой Voice ID сможет синхронизировать настройки доступности с голосом каждого пользователя.

На выставке IFA 2024 Samsung продемонстрировала улучшение видимости экрана на своих устройствах Bespoke AI. Холодильник Bespoke 4-Door Refrigerator с AI Family Hub поддерживает черно-белый режим, инверсию цветов и увеличение шрифта для пользователей со слабым зрением.

Функция Voice Guide улучшит доступность, предоставляя звуковые описания состояния и операций устройства. После активации в настройках функция будет озвучивать то, что отображается на экране. Voice Guide будет постепенно внедряться для продуктов с дисплеями.

Samsung Electronics продолжает улучшать свои технологии, делая бытовую технику более доступной и удобной для всех пользователей. Инновационные функции, такие как Voice ID и Accessibility Sync, направлены на создание инклюзивного и комфортного домашнего окружения.

Источник — news.samsung.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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