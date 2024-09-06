На IFA 2024 компания Samsung представила «ИИ для всех»

Samsung Electronics продолжает внедрять инновации в области доступности с помощью новейших бытовых приборов на базе искусственного интеллекта. Эти устройства делают жизнь пользователей более удобной благодаря инклюзивным технологиям.

В будущем бытовые приборы Samsung смогут распознавать голос каждого члена семьи, выполнять голосовые команды, синхронизировать настройки доступности между устройствами и поддерживать другие расширенные возможности. Компания продемонстрировала эти революционные функции на выставке IFA 2024 в Берлине.

Samsung представила технологию Voice ID, которая позволит персонализировать взаимодействие с устройствами за счет различения голосов членов семьи. Бытовая техника с поддержкой Voice ID сможет понимать голосовые команды пользователей и предлагать индивидуальные решения с учетом их расписания, интересов и состояния здоровья.

Функция Auto Open Door, доступная на некоторых холодильниках, стиральных машинах и духовках, позволяет пользователям легко открывать двери. Например, холодильник Bespoke 4-Door с AI Family Hub открывается легким прикосновением, а дверца Bespoke AI Laundry Combo автоматически открывается в конце цикла стирки или сушки.

Samsung стремится сделать бытовую технику более доступной для пользователей, разрушая барьеры и устанавливая новые стандарты инклюзивности. Например, Voice ID распознает голос пожилого пользователя и рекомендует блюда в зависимости от его диеты.

Ко второй половине этого года функция Accessibility Sync позволит пользователям применять настройки доступности со своих смартфонов к бытовым приборам во время первоначальной настройки. В будущем бытовая техника с поддержкой Voice ID сможет синхронизировать настройки доступности с голосом каждого пользователя.

На выставке IFA 2024 Samsung продемонстрировала улучшение видимости экрана на своих устройствах Bespoke AI. Холодильник Bespoke 4-Door Refrigerator с AI Family Hub поддерживает черно-белый режим, инверсию цветов и увеличение шрифта для пользователей со слабым зрением.

Функция Voice Guide улучшит доступность, предоставляя звуковые описания состояния и операций устройства. После активации в настройках функция будет озвучивать то, что отображается на экране. Voice Guide будет постепенно внедряться для продуктов с дисплеями.

Samsung Electronics продолжает улучшать свои технологии, делая бытовую технику более доступной и удобной для всех пользователей. Инновационные функции, такие как Voice ID и Accessibility Sync, направлены на создание инклюзивного и комфортного домашнего окружения.

Источник — news.samsung.com