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Sony раскрыла дизайн PS5 Pro на своем постере к 30-летию?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.09.2024
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Sony раскрыла дизайн PS5 Pro на своем постере к 30-летию?

PlayStation 5 Pro от Sony — одна из самых ожидаемых игровых консолей. Ожидается, что она будет запущена в этом месяце. Недавно появились слухи и утечки, что Sony случайно раскрыла дизайн PlayStation 5 Pro на постере к 30-летию PlayStation.

В официальном блоге Sony объявила о праздновании 30-летия PlayStation и поделилась постером, на котором, возможно, изображена PS5 Pro. Если увеличить изображение между буквой «S» в логотипе и цифрой «3» в слове «30th», можно заметить консоль с тремя полосками вместо одной, как у PlayStation 5 Slim. Хотя это и не подтверждено, фанаты предполагают, что это может быть будущая PlayStation 5 Pro.

Ожидается, что PS5 Pro будет немного толще PlayStation 5 Slim, выпущенной в апреле. Новая консоль будет оснащена мощным графическим процессором и более быстрым режимом центрального процессора (ЦП).

Основные характеристики:

  • Производительность ЦП: Рендеринг на 45% быстрее по сравнению со стандартной PlayStation 5
  • Трассировка лучей: Усовершенствованная архитектура, обеспечивающая производительность в три раза выше текущей PlayStation 5
  • Тактовая частота ЦП: Новый режим с повышенной частотой 3,85 ГГц

PlayStation 5 Pro обещает стать значительным обновлением по сравнению с текущей моделью, предлагая улучшенные графические возможности и повышенную производительность. Официальное подтверждение и более детальная информация ожидаются в ближайшее время.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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