Главная » Huawei Mate XT — первый втрое складывающийся смартфон Анатолий Пшеницын 3 Просмотра

В последнее время в сети активно обсуждается информация о том, что компания Huawei вскоре представит миру свой первый втрое складывающийся смартфон. Событие, ожидаемое в этом месяце в Китае, уже вызвало немалый резонанс, особенно после того, как в китайских социальных медиа начали появляться утечки снимков нового устройства. Тем не менее, до недавнего времени не было известно его название. Теперь же стало ясно, что новинка получит название Huawei Mate XT, как подтвердил Ю Ричард, руководитель потребительского отдела Huawei.

Ричард Ю рассказал, что Mate XT является самым передовым и инновационным продуктом компании на сегодняшний день, его разработка стала возможной благодаря пятилетнему упорному труду и значительным инвестициям. Он отметил, что устройство является кульминацией технологического мастерства Huawei и предлагает дизайн и функции, которые пока остаются недостижимыми для конкурентов.

Характеристики и дизайн Mate XT пока что остаются под завесой тайны, но слухи и утечки предполагают, что смартфон будет оснащён уникальным тройным складным экраном с двумя шарнирами, который можно будет складывать как внутрь, так и наружу. При полном раскрытии экрана его диагональ ожидается около 10 дюймов и поддержкой стилуса обещает пользователю планшетоподобный опыт и повышенную продуктивность в офисных задачах.

Не менее впечатляющим является и толщина устройства: около 5 мм в раскрытом виде и приблизительно 15 мм в сложенном, обеспечивая комфортное использование и портативность. Кроме того, ожидается, что задняя камера будет выполнена в стиле серии Mate 50 с круглым центральным модулем и декоративными элементами.

Что касается производительности, Huawei Mate XT, по предварительным данным, будет работать на платформе Kirin серии 9. Официальный выход устройства запланирован на сентябрь в Китае, но информации о его доступности в других регионах пока нет.

Huawei также анонсировала проведение мероприятия, на котором будет представлен Huawei Mate XT и другие новинки, включая линейку смартфонов Huawei Nova 13, новые умные часы, автомобили Zhijie R7 и Wenjie M9. Презентация новых продуктов и бренда Huawei Meet состоится 10 сентября.

Источник — gizmochina.com