Tecno представила Phantom Ultimate 2 — гибкий смартфон с тремя экранами

Компания Tecno, принадлежащая холдингу Transsion, недавно представила прототип своего нового складного смартфона под названием Phantom Ultimate 2. Этот инновационный гаджет выделяется наличием двух гибких шарниров и трех экранных панелей, обеспечивающих уникальную Z-образную форму при складывании. В сложенном виде толщина устройства составляет всего 11 миллиметров.

На данный момент смартфон находится в стадии разработки. В сложенном состоянии диагональ экрана устройства составляет 6,48 дюйма. Один из шарниров позволяет экрану складываться внутрь, а второй — наружу. При полном раскрытии устройства пользователи получают доступ к 10-дюймовому экрану с соотношением сторон 4:3 и разрешением 3К.

Особое внимание в Tecno уделяют надежности шарниров: они рассчитаны на 300 000 циклов складывания, при этом обещают минимальный износ. Благодаря гибкости конструкции, Phantom Ultimate 2 можно использовать в различных режимах, включая «режим ноутбука», где нижняя треть экрана трансформируется в клавиатуру, а оставшаяся часть служит дисплеем.

Компания Tecno раскрыла, что новинка оснащена тройной камерой с разрешением 50 мегапикселей, однако другие важные характеристики, включая ёмкость батареи, пока остаются в секрете.

Источник — ithome.com