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Tecno представила Phantom Ultimate 2 — гибкий смартфон с тремя экранами

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
28.08.2024
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Tecno представила Phantom Ultimate 2 - гибкий смартфон с тремя экранами

Компания Tecno, принадлежащая холдингу Transsion, недавно представила прототип своего нового складного смартфона под названием Phantom Ultimate 2. Этот инновационный гаджет выделяется наличием двух гибких шарниров и трех экранных панелей, обеспечивающих уникальную Z-образную форму при складывании. В сложенном виде толщина устройства составляет всего 11 миллиметров.

Tecno Phantom Ultimate 2

На данный момент смартфон находится в стадии разработки. В сложенном состоянии диагональ экрана устройства составляет 6,48 дюйма. Один из шарниров позволяет экрану складываться внутрь, а второй — наружу. При полном раскрытии устройства пользователи получают доступ к 10-дюймовому экрану с соотношением сторон 4:3 и разрешением 3К.

Tecno Phantom Ultimate 2 изображение 2

Особое внимание в Tecno уделяют надежности шарниров: они рассчитаны на 300 000 циклов складывания, при этом обещают минимальный износ. Благодаря гибкости конструкции, Phantom Ultimate 2 можно использовать в различных режимах, включая «режим ноутбука», где нижняя треть экрана трансформируется в клавиатуру, а оставшаяся часть служит дисплеем.

Tecno Phantom Ultimate 2 изображение 3

Компания Tecno раскрыла, что новинка оснащена тройной камерой с разрешением 50 мегапикселей, однако другие важные характеристики, включая ёмкость батареи, пока остаются в секрете.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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