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Складной смартфон Magic V3 и другие новинки HONOR представленные на IFA 2024

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.09.2024
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Складной смартфон Magic V3 и другие новинки HONOR представлены на IFA 2024

На выставке IFA 2024, прошедшей сегодня 5 сентября 2024 г. в Берлине, бренд HONOR представил свои новейшие устройства.

HONOR MagicBook Art 14

На выставке IFA 2024 в Берлине бренд анонсировал свой новый ноутбук MagicBook Art 14. Этот ультратонкий и легкий ноутбук весит всего 1 кг и имеет толщину 1 см. Корпус выполнен из магниевого сплава, а клавиатура из титана, что обеспечивает прочность и долговечность.

HONOR MagicBook Art 14

Основные характеристики:

  • Экран: 14,6-дюймовый AMOLED с яркостью 97%
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц
  • Батарея: 60 Вт·ч, до 9,5 часов работы
  • Порты: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5-мм разъем
  • Аудио: 6 динамиков с поддержкой пространственного звука
  • Микрофоны: Двунаправленные с шумоподавлением

HONOR Watch 5

HONOR представил свои первые смарт-часы Watch 5, которые весят всего 35 граммов и имеют толщину 11 мм. Часы оснащены кремний-углеродной батареей, обеспечивающей автономность до 15 дней.

HONOR Watch 5

Основные характеристики:

  • Экран: 1,85-дюймовый AMOLED с разрешением 450×390 пикселей
  • Батарея: 480 мА·ч
  • Функции: Отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом (SpO2), качества сна и стресса
  • GPS: Система AccuTrack для точного отслеживания активности

HONOR Magic V3

Складной смартфон бренда Magic V3 также был представлен на выставке. Это самый легкий и тонкий складной смартфон на рынке, весом 226 граммов и толщиной 9,2 мм в сложенном состоянии.

HONOR Magic V3

Основные характеристики:

  • Корпус: Специальное волокно и сталь HONOR Super Steel
  • Экран: Внутренний 7,92 дюйма и внешний 6,43 дюйма
  • Батарея: Кремний-углеродная, емкостью 5150 мА·ч
  • Камера: Тройная камера (основная 50 Мп, ультраширокоугольная 40 Мп, телефото 50 Мп)
  • Зарядка: Проводная 66 Вт и беспроводная 50 Вт

HONOR MagicPad 2

Новый планшет MagicPad 2 отличается ультракомпактным корпусом (толщина 5,8 мм, вес 555 г) и флагманскими характеристиками.

HONOR MagicPad 2

Основные характеристики:

  • Экран: 12,3-дюймовый AMOLED с разрешением 3К и частотой обновления до 144 Гц
  • Процессор: Snapdragon 8s Gen 3
  • Память: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной
  • Батарея: 10 050 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт
  • Аудио: 8 динамиков с поддержкой HONOR Spatial Audio и сертификатом IMAX Enhanced

Все новинки будут доступны с 5 сентября 2024 года. Стоимость HONOR Magic V3 составит 1999 евро, а MagicPad 2 — 599 евро.

Для работы, учёбы и творчества будут доступны новые аксессуары: чехол-клавиатура и стилус HONOR Magic Pencil 3.

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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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