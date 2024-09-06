Складной смартфон Magic V3 и другие новинки HONOR представленные на IFA 2024

На выставке IFA 2024, прошедшей сегодня 5 сентября 2024 г. в Берлине, бренд HONOR представил свои новейшие устройства.
HONOR MagicBook Art 14
На выставке IFA 2024 в Берлине бренд анонсировал свой новый ноутбук MagicBook Art 14. Этот ультратонкий и легкий ноутбук весит всего 1 кг и имеет толщину 1 см. Корпус выполнен из магниевого сплава, а клавиатура из титана, что обеспечивает прочность и долговечность.
Основные характеристики:
- Экран: 14,6-дюймовый AMOLED с яркостью 97%
- Процессор: Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц
- Батарея: 60 Вт·ч, до 9,5 часов работы
- Порты: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5-мм разъем
- Аудио: 6 динамиков с поддержкой пространственного звука
- Микрофоны: Двунаправленные с шумоподавлением
HONOR Watch 5
HONOR представил свои первые смарт-часы Watch 5, которые весят всего 35 граммов и имеют толщину 11 мм. Часы оснащены кремний-углеродной батареей, обеспечивающей автономность до 15 дней.
Основные характеристики:
- Экран: 1,85-дюймовый AMOLED с разрешением 450×390 пикселей
- Батарея: 480 мА·ч
- Функции: Отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом (SpO2), качества сна и стресса
- GPS: Система AccuTrack для точного отслеживания активности
HONOR Magic V3
Складной смартфон бренда Magic V3 также был представлен на выставке. Это самый легкий и тонкий складной смартфон на рынке, весом 226 граммов и толщиной 9,2 мм в сложенном состоянии.
Основные характеристики:
- Корпус: Специальное волокно и сталь HONOR Super Steel
- Экран: Внутренний 7,92 дюйма и внешний 6,43 дюйма
- Батарея: Кремний-углеродная, емкостью 5150 мА·ч
- Камера: Тройная камера (основная 50 Мп, ультраширокоугольная 40 Мп, телефото 50 Мп)
- Зарядка: Проводная 66 Вт и беспроводная 50 Вт
HONOR MagicPad 2
Новый планшет MagicPad 2 отличается ультракомпактным корпусом (толщина 5,8 мм, вес 555 г) и флагманскими характеристиками.
Основные характеристики:
- Экран: 12,3-дюймовый AMOLED с разрешением 3К и частотой обновления до 144 Гц
- Процессор: Snapdragon 8s Gen 3
- Память: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной
- Батарея: 10 050 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт
- Аудио: 8 динамиков с поддержкой HONOR Spatial Audio и сертификатом IMAX Enhanced
Все новинки будут доступны с 5 сентября 2024 года. Стоимость HONOR Magic V3 составит 1999 евро, а MagicPad 2 — 599 евро.
Для работы, учёбы и творчества будут доступны новые аксессуары: чехол-клавиатура и стилус HONOR Magic Pencil 3.