Складной смартфон Magic V3 и другие новинки HONOR представленные на IFA 2024

На выставке IFA 2024, прошедшей сегодня 5 сентября 2024 г. в Берлине, бренд HONOR представил свои новейшие устройства.

HONOR MagicBook Art 14

На выставке IFA 2024 в Берлине бренд анонсировал свой новый ноутбук MagicBook Art 14. Этот ультратонкий и легкий ноутбук весит всего 1 кг и имеет толщину 1 см. Корпус выполнен из магниевого сплава, а клавиатура из титана, что обеспечивает прочность и долговечность.

Основные характеристики:

Экран: 14,6-дюймовый AMOLED с яркостью 97%

14,6-дюймовый AMOLED с яркостью 97% Процессор: Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц

Intel Core Ultra 7 155H с 8 ядрами и частотой до 4,8 ГГц Батарея: 60 Вт·ч, до 9,5 часов работы

60 Вт·ч, до 9,5 часов работы Порты: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5-мм разъем

Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI, 3,5-мм разъем Аудио: 6 динамиков с поддержкой пространственного звука

6 динамиков с поддержкой пространственного звука Микрофоны: Двунаправленные с шумоподавлением

HONOR Watch 5

HONOR представил свои первые смарт-часы Watch 5, которые весят всего 35 граммов и имеют толщину 11 мм. Часы оснащены кремний-углеродной батареей, обеспечивающей автономность до 15 дней.

Основные характеристики:

Экран: 1,85-дюймовый AMOLED с разрешением 450×390 пикселей

1,85-дюймовый AMOLED с разрешением 450×390 пикселей Батарея: 480 мА·ч

480 мА·ч Функции: Отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом (SpO2), качества сна и стресса

Отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня насыщения крови кислородом (SpO2), качества сна и стресса GPS: Система AccuTrack для точного отслеживания активности

HONOR Magic V3

Складной смартфон бренда Magic V3 также был представлен на выставке. Это самый легкий и тонкий складной смартфон на рынке, весом 226 граммов и толщиной 9,2 мм в сложенном состоянии.

Основные характеристики:

Корпус: Специальное волокно и сталь HONOR Super Steel

Специальное волокно и сталь HONOR Super Steel Экран: Внутренний 7,92 дюйма и внешний 6,43 дюйма

Внутренний 7,92 дюйма и внешний 6,43 дюйма Батарея: Кремний-углеродная, емкостью 5150 мА·ч

Кремний-углеродная, емкостью 5150 мА·ч Камера: Тройная камера (основная 50 Мп, ультраширокоугольная 40 Мп, телефото 50 Мп)

Тройная камера (основная 50 Мп, ультраширокоугольная 40 Мп, телефото 50 Мп) Зарядка: Проводная 66 Вт и беспроводная 50 Вт

HONOR MagicPad 2

Новый планшет MagicPad 2 отличается ультракомпактным корпусом (толщина 5,8 мм, вес 555 г) и флагманскими характеристиками.

Основные характеристики:

Экран: 12,3-дюймовый AMOLED с разрешением 3К и частотой обновления до 144 Гц

12,3-дюймовый AMOLED с разрешением 3К и частотой обновления до 144 Гц Процессор: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 Память: 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной

12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной Батарея: 10 050 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт

10 050 мА·ч с быстрой зарядкой 66 Вт Аудио: 8 динамиков с поддержкой HONOR Spatial Audio и сертификатом IMAX Enhanced

Все новинки будут доступны с 5 сентября 2024 года. Стоимость HONOR Magic V3 составит 1999 евро, а MagicPad 2 — 599 евро.

Для работы, учёбы и творчества будут доступны новые аксессуары: чехол-клавиатура и стилус HONOR Magic Pencil 3.