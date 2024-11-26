Huawei FreeBuds Pro 4 обещают передачу данных без потерь

Сегодня состоялась презентация новых беспроводных наушников Huawei FreeBuds Pro 4. Она прошла в рамках мероприятия, посвященного серии смартфонов Huawei Mate. Главная особенность FreeBuds Pro 4 – это HarmonyOS NEXT, первая в мире операционная система для TWS-наушников, установленная в них «из коробки». Давайте изучим их подробнее.

Дизайн наушников-вкладышей остался похожим на предыдущую модель, но Huawei называет его «спектральным дизайном с серебряными струнами» и предлагает три цветовых варианта: черный обсидиан, снежно-белый и еловый зеленый.

В звуковом плане Huawei FreeBuds Pro 4 — это первые наушники бренда с фирменной технологией Huawei Yuezhang, использующие чип Kirin A2. Они поддерживают передачу звука без потерь с частотой дискретизации 48 кГц/24 бита. Двойные динамические излучатели обеспечивают высокое качество звучания. Функция шумоподавления работает как при прослушивании музыки, так и во время звонков. Наушники интегрированы с HarmonyOS NEXT, предлагая «сверхзахватывающий пространственный звук».

Заявленное время автономной работы – впечатляющие 33 часа. При использовании с телефонами серии HUAWEI Mate70, HUAWEI Mate X6 и другими устройствами под управлением HarmonyOS 4.3 и выше, FreeBuds Pro 4 обеспечивают передачу звука без потерь со скоростью до 2,3 Мбит/с. В целом, FreeBuds Pro 4 представляют собой флагманские беспроводные наушники с передовыми технологиями и улучшенным качеством звука. Они поступили в продажу 26 ноября в Китае, одновременно с флагманскими смартфонами серии Mate70.

Источник — ithome