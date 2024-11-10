Лучшие мониторы с частотой 240 Гц в 2024 году

Хотите узнать, стоит ли покупать монитор с частотой обновления 240 Гц? Давайте разберемся! Такой монитор – это, конечно, круто, особенно для игр.

Представьте: картинка суперплавная, никаких рывков, всё четко и быстро. В шутерах и других динамичных играх это даст реальное преимущество. Вы будете быстрее реагировать на происходящее на экране. Профессиональные геймеры и разработчики игр уже давно оценили такое преимущество.

10.11.2024 Обновление В рейтинг лучших мониторов с частотой 240 Гц добавлены новые модели.

Но давайте будем честными: не всем нужен монитор с 240 Гц. Если вы любите спокойные игры, типа квестов или приключений, то вам важнее будет высокое разрешение, чем высокая частота обновления. Поэтому рекомендуем изучить наш рейтинг лучших мониторов с USB-C. Если вы просто работаете за компьютером, смотрите фильмы или занимаетесь видеомонтажом, то 240 Гц – это также лишнее.

Так что, прежде чем покупать такой монитор, подумайте, действительно ли он вам нужен. Если да, то обратите внимание не только на частоту обновления, но и на другие важные характеристики: размер экрана, цветопередачу, время отклика. Сейчас большинство мониторов с 240 Гц имеют разрешение 1080p или 1440p, 4K-мониторы встречаются на так часто.

Мы проанализировали рынок и подобрали лучшие мониторы с частотой 240 Гц на любой вкус и бюджет, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

1 Samsung Odyssey OLED G8 Лучший монитор с частотой 240 Гц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 32 дюйма

Тип: QD-OLED

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 3840 х 2160 Плюсы Почти мгновенное время отклика

Глубокий и черный цвет

Низкая задержка ввода при максимальной частоте обновления

Яркие и насыщенные цвета

Четкий текст и изображения Минусы Настройка подавления мерцания значительно увеличивает задержку ввода

Есть риск выгорания

Хочешь крутой игровой монитор с частотой 240 Гц? Samsung Odyssey OLED G8/G80SD S32DG80 — это то, что тебе нужно! Мы изучили кучу мониторов, и этот — самый лучший. Картинка невероятно четкая и детализированная, даже когда на экране происходит что-то очень быстрое — 4К разрешение делает своё дело.

Конечно, для того, чтобы раскрыть весь потенциал 4К и 240 Гц, понадобится мощная видеокарта, но поверь, оно того стоит! Секрет такой крутой картинки в почти мгновенном отклике — размытия практически нет, даже в самых динамичных играх. И еще, он поддерживает HDMI 2.1, что важно для современных видеокарт.

Экран QD-OLED — это просто космос! В темноте черный цвет такой глубокий, что дух захватывает, а в светлой комнате он достаточно яркий, чтобы цвета были сочными и живыми, и никаких бликов. Матовое покрытие экрана хорошо рассеивает блики, так что играть комфортно в любых условиях освещения. Если не любите матовые экраны, посмотрите на Dell Alienware AW3225QF — тоже крутой QD-OLED, но с глянцевым покрытием. Правда, он изогнутый, а это не всем нравится. В общем, Samsung Odyssey OLED G8 — отличный выбор, если хочешь топовый игровой монитор.

2 ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG Лучший монитор с частотой 240 Гц чуть выше среднего уровня

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Тип: OLED

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 2560 x 1440 Плюсы Глубокий и черный цвет

Частота обновления 240 Гц и поддержка VRR

Низкая входная задержка

Отличная эргономика Минусы Нет HDMI 2.1

Четкость текста хуже, чем у других 27-дюймовых мониторов с разрешением 1440p

Samsung Odyssey OLED G8 слишком дорогой? Или ваша видеокарта не тянет 4К? Тогда обратите внимание на ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG! Это лучший монитор с разрешением 1440p и частотой 240 Гц, который мы встречали. Конечно, картинка не такая детальная, как в 4К, но зато видеокарте будет намного легче поддерживать высокую частоту кадров.

Он тоже использует OLED-панель, так что черный цвет будет очень глубоким. Но это не QD-OLED, как у Samsung, поэтому цвета не такие яркие. Всё равно HDR выглядит отлично, яркость высокая, блики хорошо видны.

Экран глянцевый, в отличие от матового Samsung. Картинка немного четче, но блики тоже заметнее. Зато он ярче, чем большинство OLED-мониторов, так что блики не так сильно мешают.

Помимо отличий в качестве изображения, это просто великолепный игровой монитор! Время отклика почти мгновенное, размытия практически нет, даже при очень быстром движении. Только учтите: он не поддерживает HDMI 2.1, для максимальной частоты обновления нужно использовать DisplayPort. В целом, отличная альтернатива Samsung, если нужен высококачественный игровой монитор 1440p 240Гц.

3 ASUS ROG Swift PG279QM Лучший монитор среднего класса с частотой 240 Гц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Тип: IPS

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 2560 x 1440 Плюсы Быстрое время отклика

Нативная поддержка G-SYNC

Низкая входная задержка

Поддержка NVIDIA Reflex Latency Analyzer Минусы Низкий коэффициент контрастности

Слабое локальное затемнение

Требуется калибровка для лучшего баланса белого

Хотите сэкономить и готовы немного пожертвовать качеством картинки? Тогда ASUS ROG Swift PG279QM — отличный вариант! Это хорошая альтернатива ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG, но по более доступной цене. Конечно, у него нет OLED-панели, и черный цвет не такой глубокий, как у XG27AQDMG — это компромисс, но всё равно это достойный игровой монитор.

В отличие от XG27AQDMG, у него есть встроенная поддержка G-SYNC. А это значит, что в паре с видеокартой NVIDIA вы получите дополнительные фишки, например, настраиваемый овердрайв и NVIDIA Reflex — инструмент для измерения задержки всей системы.

В играх он показывает себя стабильно хорошо: время отклика быстрое при любой частоте обновления. Размытие, правда, больше, чем на OLED-экране XG27AQDMG. И, как и XG27AQDMG, он не поддерживает HDMI 2.1 — для максимальной производительности используйте DisplayPort. В общем, если нужен бюджетный игровой монитор с хорошими характеристиками, это отличный выбор.

4 Gigabyte M27Q X Лучший монитор начального уровня с частотой 240 Гц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Тип: IPS

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 2560 x 1440 Плюсы Быстрое время отклика при высокой частоте обновления

Фантастически низкая задержка ввода

Впечатляющая пиковая яркость в SDR

Хорошая четкость текста Минусы Подставка не поворачивается

Посредственный контраст

Сильное размытия при более низкой частоте обновления

ASUS ROG Swift PG279QM всё ещё слишком дорогой? Или вам не нужна встроенная поддержка G-SYNC? Тогда посмотрите на Gigabyte M27Q X — это более бюджетный вариант. Характеристики во многом похожи на ASUS, но есть и небольшие отличия.

Время отклика быстрое, но не такое быстрое, как у ASUS — движение может быть немного более размытым. Встроенных функций G-SYNC, как у ASUS, нет, но он совместим с G-SYNC, так что с видеокартами NVIDIA работает отлично.

Зато у Gigabyte M27Q X есть стробирование подсветки, которое работает в широком диапазоне частот обновления и помогает уменьшить размытие. Причем оно может работать одновременно с VRR — это редкость для мониторов! Плюс, есть очень удобный KVM-переключатель, если вы хотите подключать к монитору несколько компьютеров и использовать одну клавиатуру и мышь. В итоге, если вам нужен недорогой монитор с хорошим набором функций, Gigabyte M27Q X — заслуживает внимания.

5

9 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюймов

Тип: IPS

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 2560 x 1440 Плюсы Высокое разрешение 1440p

Яркие цвета отлично подходят для игр

Покрытие P3 отлично подходит для создателей контента Минусы Не дешево

Средний коэффициент контрастности

Отсутствует подключение USB-C

Alienware AW2721D — разумный выбор для всех, независимо от того, являетесь ли вы геймером или создателем контента, благодаря хорошему балансу функций, производительности и цены. За его цену вы получаете качество 240 Гц с разрешением 1440p, DisplayHDR 600 и технологией Nvidia G-Sync.

Тем не менее, больше всего создатели контента оценят цветовую гамму DCI-P3 98% и типичную яркость 450 нит. Если вы видеоредактор, фотограф, колорист или графический дизайнер, полагающийся на цветовое пространство DCI-P3, это лучший монитор с частотой 240 Гц. Это не бюджетный вариант, но он находится в средней ценовой категории, что делает его более доступным.

6 Samsung Odyssey G7 Лучший монитор с частотой 240 Гц для стриминга и дизайна видеоигр

8.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 32 дюймов

Тип: VA

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 2560 x 1440 Плюсы Большой 32-дюймовый размер экрана

G-Sync и FreeSync для геймеров

Отличный цветовой охват для дизайнеров Минусы Не дешево

Требуется калибровка перед использованием

Еще одним претендентом среднего класса на рынке мониторов с частотой 240 Гц является широко хваленый Samsung Odyssey G. Его возможности выходят за рамки обеспечения фантастической (и быстрой) игровой производительности благодаря частоте обновления 240 Гц, времени отклика 1 мс и встроенным G-Sync и FreeSync.

Это монитор с частотой 240 Гц, который может похвастаться роскошным дизайном, также имеет цветовую гамму sRGB 125%, чего должно быть более чем достаточно для разработчиков видеоигр и игровых стримеров, которые хотят корректировать цвет своего контента. Конечно, все выигрывают от этого коэффициента контрастности выше среднего 2500: 1, который должен помочь сохранить больше деталей в тех областях в играх, где есть яркие блики и очень темные тени.

7 Samsung Odyssey Neo G9 Лучший ультраширокий монитор с частотой обновления 240 Гц

8 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 49 дюймов

Тип: VA

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 5120 х 1440 Плюсы Впечатляющая контрастность и HDR

Супер цветовое покрытие

Огромная ширина экрана

Отличная производительность с мощным ПК Минусы Чрезвычайно дорого

Огромная ширина не для всех

Требуется мощный ПК

Если вам нужен монитор, который является абсолютным гигантом по размеру и возможностям, Samsung Odyssey Neo N9 — это мечта. Здесь есть за что любить — 125% sRGB, 92% Adobe RGB и 95% цветовой охват DCI-P3, Quantum HDR2000, коэффициент контрастности 1 000 000:1 и кривизна 1000R делают его великолепным зверем.

Его 49-дюймовая панель и сверхширокое соотношение сторон 32:9 обеспечивают огромный экран для игр, создания контента и многозадачности. Конечно, он также имеет гигантскую цену — это не шутки. Но, если у вас есть средства, он стоит этого.

8 Asus TUF Gaming VG259QM Лучший монитор с малым экраном и частотой 240 Гц

7.6 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 24,5 дюймов

Тип: IPS

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 1920 х 1080 Плюсы Adaptive-Sync и Asus ELMB могут работать одновременно

Отличное качество сборки за эти деньги

Хорошие характеристики в этой ценовой категории Минусы HDR не имеет большого значения

Несколько замечательных функций делают Asus TUF Gaming VG259QM потрясающим монитором с частотой 240 Гц для игр. Он доступен по цене с цветовой гаммой 99% sRGB, временем отклика 1 мс, яркостью 400 нит и DisplayHDR 400. Однако геймеры оценят тот факт, что он поставляется с технологиями Adaptive-Sync и Asus ELMB и Extreme Low Motion Blur, которые могут работать одновременно, чтобы значительно минимизировать ореолы и разрывы.

Результат: плавные, четкие и чистые визуальные эффекты, которые дают вам преимущество над вашими противниками, независимо от того, играете ли вы на соревнованиях или с друзьями. Если вам нужен доступный по цене монитор с частотой 240 Гц для соревновательных игр, это меняет правила игры.

9 Alienware AW2521HFL Отличный монитор 240 Гц для небольших помещений

7.3 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 25 дюймов

Тип: IPS

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 1920 х 1080 Плюсы Великолепный дизайн Alienware

RGB-подсветка

Отличная цена за экран IPS 240 Гц

Яркое цветовое покрытие Минусы Контрастность не впечатляет

Еще одним бюджетным монитором с частотой 240 Гц является Alienware AW2521HFL, который является отличным вариантом, если вы ищете панель IPS с углами обзора и цветопередачей, превосходящими панель VA. Конечно, будучи еще одним бюджетным вариантом для геймеров, он ограничен 1080p.

Но его цветовая гамма 99% sRGB и яркость 400 нит означают, что вы получаете яркие цвета на 25-дюймовом экране. Он также поставляется с несколькими дополнительными функциями, в том числе USB-концентратором с четырьмя нисходящими портами USB и потрясающим дизайном Alienware. Размер его экрана также означает, что это отличный вариант для людей с небольшой игровой установкой.

10 AOC Agon Pro AG276QZD Лучший игровой OLED-монитор с частотой 240 Гц

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Размер: 27 дюйма

Тип: OLED

Максимальная частота обновления: 240 Гц

Разрешение: 2560×1440 Плюсы OLED-дисплей с поддержкой HDR10

2560×1440 при 120 Гц на PS5 и Xbox Series X/S

Совместимость с Nvidia G-Sync Минусы Стоит дороже, чем хотелось бы

AOC AGON PRO AG276QZD – это крутой вариант игрового монитора. Экран – 27 дюймов, плоский OLED, 240 Гц частота обновления и просто невероятное время отклика – 0,03 мс (GtG). А ещё яркость до 1000 нит и HDR10 – картинка будет просто бомба!

Этот монитор работает и с Nvidia G-Sync, и с AMD FreeSync – подходит для любых видеокарт. Рамки тонкие, три таких монитора рядом – вообще сказка, полное погружение! Если играете с консоли, то легко можно получить 2560×1440 при 120 Гц, и на PS5, и на Xbox Series X/S.

Подставка также очень удобная! Всё регулируется: высота, наклон, поворот, даже можно развернуть экран. Хотите на кронштейн повесить? Без проблем, есть крепление VESA 100×100. Ещё два динамика по 5 Вт есть, но честно говоря, лучше нормальные игровые наушники использовать. В целом, AOC AGON PRO AG276QZD — отличный монитор для динамичных игр, рекомендую!

Как выбрать лучший монитор 240 Гц

Думаете о покупке игрового монитора с частотой 240 Гц? Отлично! Но как выбрать лучший среди такого разнообразия? Давай разберемся. 240 Гц – это, грубо говоря, 240 обновлений картинки в секунду. В четыре раза быстрее, чем у старых мониторов на 60 Гц, и значительно быстрее, чем у популярных 144Гц моделей.

Сначала подумайте, как вы будете его использовать. Любите ли вы киберспорт, где каждая миллисекунда решает исход боя? Или предпочитаете расслабленные одиночные игры? От этого зависит, на что стоит обратить внимание. И, конечно, учтите свой бюджет. Мониторы 4К с низкой задержкой стоят дороже, чем модели 1080p.

Разрешение – важный момент. Раньше 240Гц мониторы были только 1080p, теперь есть и 1440p, и даже 4K, но за повышение разрешения придется доплатить. И помните: для высокого разрешения понадобится мощная видеокарта.

Еще один вопрос: изогнутый экран или плоский? Изогнутый погружает в игру сильнее, а плоский – более привычный вариант без искажений по краям.

И, наконец, совместимость и игры. Даже самые крутые видеокарты могут не выдать стабильные 240 кадров в секунду во всех современных играх. В киберспортивных шутерах это проще достичь, но в других играх может быть меньше пользы от такой высокой частоты обновления. Посмотрите, во что вы играете, и какое у вас железо. Даже если сейчас ваш компьютер не тянет 240 fps во всех играх, в будущем ситуация может измениться, а монитор не устареет.

Часто задаваемые вопросы: