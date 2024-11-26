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Утечка видео Galaxy S25 Ultra демонстрирует смелые изменения дизайна

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.11.2024
4 Просмотра 0
Утечка видео Galaxy S25 Ultra демонстрирует смелые изменения дизайна

Смартфоны Galaxy S25 выйдут в начале следующего года. И нас ожидают серьезные изменения в дизайне. Ранее предполагалось, что Galaxy S25 Ultra получит квадратный корпус, но новые утечки указывают на иное. В сети появилось видео, демонстрирующее дизайн Galaxy S25 Ultra со всех сторон. Оно дает детальное представление о внешнем виде устройства. Давайте рассмотрим его подробнее.

Утечка видео демонстрирует Galaxy S25 Ultra с закругленными углами и плоскими боковыми гранями. Хотя ранее были опубликованы изображения и макеты, видео даёт более полную картину. Видео, опубликованное на Reddit (уже удалено), показывает, что Galaxy S25 Ultra имеет более плавные линии, чем S24 Ultra, напоминая дизайн, уже появлявшийся в рендерах. Несмотря на то, что вопрос острых или закругленных углов — дело вкуса, закругленные углы придают устройству более мягкий и современный вид.

Пока неизвестно, является ли видео записью ранней серийной модели или прототипа. Но качество изображения позволяет хорошо рассмотреть дизайн. Плоские боковые грани S25 Ultra, схожи с Google Pixel 9 и iPhone 16. Кроме того, Galaxy S25 Ultra, по слухам, будет тоньше, для потенциальной конкуренции с iPhone 17 Pro, который выйдет в сентябре 2025 года. В своем новом флагмане Samsung будет использовать чипсет Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Это должно обеспечить высокую производительность, сравнимую с A18 Pro от Apple. Ожидается, что базовая модель будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, а топовые версии — больше.

Что по характеристикам

S25 Ultra, согласно утечкам, получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей, немного меньше, чем у iPhone 16 Pro. Устройство будет поставляться с Android 15 «из коробки». Также предполагается использование титановой рамки, аналогично iPhone 15 Pro и 16 Pro. Закругленные углы, судя по видео, не столь выражены, как у iPhone, представляя собой нечто среднее между классическим дизайном Samsung и Apple. Ожидается, что благодаря One UI 7 и функциям Galaxy AI, интерфейс Galaxy S25 Ultra будет выглядеть стильно и современно.

В ближайшее время ожидается больше информации об этом устройстве. Дополнительные сведения о дизайне Galaxy S25 Ultra подтверждают, что он будет иметь блок камер, схожий с Galaxy Z Fold 6, с концентрическими кольцами вокруг объективов. Также предполагается наличие квадрокамеры с 200-мегапиксельным основным датчиком и несколькими телеобъективами.

Дизайн корпуса предполагает более округлые углы по сравнению с предшественником, что должно улучшить эргономику. Базовые модели S25 и S25+ сохранят традиционную тройную камеру, в отличие от S25 Ultra с четырьмя камерами. Все модели, вероятно, получат плоские экраны с уменьшенными рамками и одинаковое расположение кнопок.

Источник — wccftech

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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