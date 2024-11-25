Возможно, скоро появятся смартфоны Oppo Mini и OnePlus Mini

Слухи о компактных флагманских смартфонах от Oppo и OnePlus в 2025 году активно набирают обороты. Сегодня Xiaomi практически в одиночку занимает нишу компактных премиальных смартфонов среди китайских производителей. Недавний релиз Vivo X200 Pro Mini немного изменил ситуацию. Если слухи подтвердятся, то в ближайшем будущем мы увидим аналогичные устройства от Oppo и OnePlus. Что же известно о них на данный момент?

Ожидается выпуск двух компактных премиальных смартфонов от Oppo: один под брендом Oppo, другой — под брендом OnePlus. По слухам, смартфон Oppo войдёт в серию Find X8. Есть вероятность, что смартфон будет называться Find X8 Mini. Его презентация состоится весной 2025 года. Устройство OnePlus, предположительно, станет частью серии Ace и выйдет во втором квартале 2025 года. Несмотря на общее происхождение, смартфоны будут отличаться, в первую очередь, процессорами.

Предполагаемые характеристики

Утечки предполагают, что OnePlus получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite SoC. Модель Oppo получит MediaTek Dimensity 9400. OnePlus, согласно слухам, будет оснащён 6,31-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Высока вероятность использования аналогичного дисплея и в смартфоне Oppo, но не исключены и другие варианты.

В целом, ожидается, что характеристики обоих устройств будут несколько ниже, чем у их полноразмерных аналогов: это может касаться камер, ёмкости аккумуляторов, систем охлаждения и других компонентов. Причина такого снижения характеристик — ограниченное пространство, а не стремление к экономии.

На данный момент предполагается, что оба смартфона будут представлены на китайском рынке. Информация о глобальном релизе пока отсутствует. В Китае их конкурентами станут Vivo X200 Pro Mini, Xiaomi 15, Apple iPhone 16 и будущий Samsung Galaxy S25. Если смартфоны выйдут на мировой рынок, то конкуренция останется той же. Исключение составит Vivo X200 Pro Mini — эта модель эксклюзивна для Китая. На сегодня Xiaomi 15 является единственным китайским компактным флагманским смартфоном, официально доступным по всему миру.

Источник — gizmochina