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Готовится к выходу Redmi 13

Максим Тарков Максим Тарков
03.04.2024
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Готовится к выходу Redmi 13

Новый телефон Redmi 13 от Xiaomi уже в пути на прилавки. Он был протестирован FCC, и целевая аудитория находится в предвкушении. Серия Redmi 12 продавалась очень бойко, поэтому новую версию ждут с большим нетерпением. Android Headlines предоставил эксклюзивную информацию о том, каким будет новый смартфон. А вам любопытно, чем он отличается от Redmi 12?

Redmi 13 — будет новым представителем бюджетной линейки Xiaomi. Аудитория надеялась на улучшения чипа и камер, но похоже, что Redmi 13 будет даже слишком похож на Redmi 12. Подтверждено, в нем будет стоять процессор MediaTek Helio G88. Эта информация указана в HyperOS от Xiaomi, поэтому на нее можно полагаться.

В компании телефон носит кодовое имя «Луна», и ему присвоены номера моделей «N19A/C/E/L». У Redmi 12 был номер модели «M19A», в этом они следуют шаблону. Redmi 13 будет распространяться по всему миру.

Номера моделей «2404ARN45A» и «2404ARN45I» говорят о географии продаж телефона и о том, будет ли версия поддерживать NFC. Например, модель «24040RN64Y» с NFC готовится для глобального рынка, а «2404ARN45A» будет без него. «2404ARN45I» предназначен для Индии, а «24049RN28L» — для Латинской Америки.

Xiaomi также выпускает POCO M6, который, по сути, тот же Redmi 13. Это подтверждается HyperOS от Xiaomi. POCO M6 тоже будет доступен по всему земному шару. Оба телефона будут работать на одном и том же программном обеспечении и иметь незначительные различия типа вариаций в дизайне.

Получается, что Redmi 13 сможет подарить впечатления аналогичные Redmi 12. Он будет поставляться с оболочкой HyperOS 1.0 на базе Android 14. Точной даты релиза мы пока назвать не можем.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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