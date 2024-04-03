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Новая миниатюрная зарядка Xiaomi мощностью 120 Вт

Максим Тарков Максим Тарков
03.04.2024
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Новая миниатюрная зарядка Xiaomi мощностью 120 Вт

Большинство смартфонов Xiaomi теперь оснащены поддержкой сверхбыстрой зарядки. Это настолько распространено, что зарядка мощностью 67 Вт стала стандартом для устройств среднего класса от этого китайского бренда. Однако адаптеры, которые входят в комплектацию телефонов Xiaomi, обычно довольно громоздкие.

Несколько месяцев назад Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 67 Вт, которая совместима со всеми телефонами Xiaomi, поддерживающими 67 Вт.

Теперь Xiaomi готовится представить миниатюрный зарядный адаптер мощностью 120 Вт, разработанный с использованием технологии GaN (нитрид галлия) и обеспечивающий мощность 120 Вт при своем крохотном размере.

И хотя Xiaomi еще официально не анонсировала новый зарядный адаптер GaN мощностью 120 Вт, первое изображение было опубликовано на Weibo. По словам источника, он будет представлен на специальном мероприятии в Китае.

Зарядное устройство GaN мощностью 67 Вт получилось гораздо меньше предшественника. Вот фото адаптеров «до» и «после», чтобы вы смогли оценить разницу.

Зарядное устройство GaN мощностью 67 Вт
Зарядное устройство GaN мощностью 67 Вт

Если изображение, предоставленное типстером, демонстрирует окончательный дизайн зарядного устройства GaN мощностью 120 Вт от Xiaomi, можно ожидать аналогичного уменьшения, как и в случае с зарядкой 67 Вт. Любопытно лицезреть блок питания, способный выдавать 120 Вт в таком маленьком форм-факторе. Первые партии адаптера Xiaomi выпустит на внутреннем рынке, в Китае.

Источник — gizmochina.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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