Galaxy Watch покажут время на Марсе

Владельцы Samsung Galaxy Watch теперь смогут определять время не только на Земле, но и на всех планетах Солнечной системы. Компания Samsung в партнерстве с Европейским космическим агентством (ЕКА) разработала новую линейку циферблатов, по одному для каждой планеты, для отображения данных об этой конкретной планете в реальном времени.

Новый циферблат Galaxy Time доступен в умных часах Galaxy на базе WearOS, то есть на всех смарт-часах Samsung, начиная с Galaxy Watch Series 4.

Те, у кого подходящие модели умных часов, смогут загрузить циферблаты прямо из Google PlayStore. О выходе Galaxy Time объявили 31 марта, при этом на его доступность могут влиять регионы пользователей.

Разработано восемь различных циферблатов Galaxy Time, в соответствии с количеством планет в Солнечной системе. Каждая планета имеет уникальную систему отсчета времени, поскольку оно течет медленнее или быстрее в зависимости от разных факторов. Время на каждой планете рассчитывается путем тщательного наблюдения за скоростью ее вращения вокруг своей оси и по орбите вокруг Солнца. Учитывая сложность этих расчетов, Samsung связалась с Европейским космическим агентством, чтобы гарантировать качество данных о времени, используемых в Galaxy Time.

Помимо времени, новый циферблат может показывать другую интересную информацию, включая расстояние планет от Солнца и Земли, количество их спутников, а также положение объекта в реальном времени и текущее время года. Samsung благодарит Лео Бернетта (Германия), с которым они ранее сотрудничали в рекламной кампании продукта Samsung Galaxy S8, за оригинальную концепцию Galaxy Time.

Как говорилось ранее, данные о вращении и обращении планет предоставляет Европейское космическое агентство (ЕКА). К дизайну циферблатов Galaxy Time приложило руку берлинское бренд-агентство Metadesign.

Источник — gizmochina.com