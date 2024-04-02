Всплыли рендеры OPPO A3 Pro 5G

OPPO A3 Pro 5G можно подробно рассмотреть на просочившихся рендерах, раскрывающих его дизайн и некоторые ключевые детали. Информация исходит от надежного информатора Стива Хеммерстоффера (также известного как onleaks). Хотя дата выпуска смартфона до сих пор не раскрыта, он точно станет преемником прошлогоднего A2 Pro. Примечательно, что будущий A3 Pro также еще не получил никаких сертификатов.

OPPO A3 Pro 5G сохранит тот же круглый блок камер на задней панели, что и A2 Pro. На нем будут размещены два датчика, заглушка и светодиодная вспышка. Дизайн устройства напоминает серии Huawei Mate и OPPO Find X. Кнопки включения и настройки громкости расположены на правой стороне. Судя по всему, первая не будет работать как сканер отпечатков пальцев. Скорее всего, он будет интегрирован в дисплей. Смартфон имеет тонко очерченный профиль.

Спереди у OPPO A3 Pro 5G будет расположен плоский дисплей в окружении тонких изящных рамок. Между тем, наблюдается утолщение рамок у челки и подбородка. Экран имеет вырез под камеру, выровненный по центру. В нижней части телефона размещены порт USB-C и решетка динамика. На рендерах мы не нашли разъем 3,5 мм для наушников.

Onleaks сообщает, что размеры нового OPPO будут составлять 162,7 x 74,5 x 7,8 мм. Он будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем, но разрешение, тип матрицы и частота обновления на данный момент остаются неизвестными.

Источник — gizmochina.com