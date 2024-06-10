Google Pixel Watch 3 представлены в первых рендерах

Google Pixel Watch 3 будут представлены вместе с серией Pixel 9 в октябре. Утечка информации позволяет рассмотреть дизайн устройства, который остаётся похожим на предыдущую модель Pixel Watch 2. Умные часы будут иметь круглый дисплей без рамки и вращающуюся головку сбоку.

Ожидается, что Pixel Watch 3 будет оснащён 1,2-дюймовым дисплеем, таким же, как у предыдущей версии, и будет работать на платформе Wear OS. Устройство будет доступно в черном цвете с возможностью выбора из большого количества оттенков при официальном выпуске.

Согласно утечке информации, Google Pixel Watch 3 будет немного толще предыдущей модели из-за увеличенной батареи. Ёмкость аккумулятора новых часов составит 307 мАч, что немного больше, чем у Pixel Watch 2 (304 мАч).

Источник — 91mobiles.com