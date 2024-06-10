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Google Pixel Watch 3 представлены в первых рендерах

Мария Старкова Мария Старкова
10.06.2024
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Google Pixel Watch 3 представлены в первых рендерах

Google Pixel Watch 3 будут представлены вместе с серией Pixel 9 в октябре. Утечка информации позволяет рассмотреть дизайн устройства, который остаётся похожим на предыдущую модель Pixel Watch 2. Умные часы будут иметь круглый дисплей без рамки и вращающуюся головку сбоку.

Ожидается, что Pixel Watch 3 будет оснащён 1,2-дюймовым дисплеем, таким же, как у предыдущей версии, и будет работать на платформе Wear OS. Устройство будет доступно в черном цвете с возможностью выбора из большого количества оттенков при официальном выпуске.

Согласно утечке информации, Google Pixel Watch 3 будет немного толще предыдущей модели из-за увеличенной батареи. Ёмкость аккумулятора новых часов составит 307 мАч, что немного больше, чем у Pixel Watch 2 (304 мАч).

Источник — 91mobiles.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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