Бета-версия One UI 6 Watch может выйти в ближайшее время

Google недавно анонсировала выпуск Wear OS 5 – новой версии операционной системы для умных часов, которая сфокусирована на улучшении производительности и функций мониторинга здоровья. В ответ на это, Samsung начала работу по обновлению своего пользовательского интерфейса до One UI 6 Watch, основанного на последнем обновлении Wear OS.

Бета-версия One UI 6 Watch уже доступна на официальном сайте Samsung, как сообщил пользователь @theordysm, предназначена для тестирования на рынке Южной Кореи, что предвещает ее скорый официальный релиз. Очевидно, что это обновление будет построено на базе Wear OS 5 и может появиться в течение следующих нескольких недель.

Wear OS 5, построенная на платформе Android 14, увеличивает автономность работы устройств за счёт улучшенного управления энергопотреблением в режиме ожидания. Google утверждает, что умные часы на Wear OS 5 могут работать на 20% дольше без подзарядки при использовании в экстремальных условиях, например, во время марафонов.

Обновление также ставит дизайн циферблата от Samsung во главу угла. Это означает, что большинство сторонних циферблатов теперь будут способствовать увеличению времени работы от батареи и предоставлять новые функции. Также ожидается улучшение мультимедийных возможностей и управления звуком.

Среди прочих нововведений в One UI 6 Watch могут быть включены поддержка цифровых ключей доступа, упрощённый вход в систему и возможность восстановления ключей из облака. В дополнение к новым функциям Wear OS 5, Samsung, вероятно, добавит эксклюзивные возможности для своих часов Galaxy Watch.

Предполагается, что обновление будет доступно для устройств серий Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 и возможно Galaxy Watch 6 в третьем квартале текущего года. В прошлом году было выпущено пять бета-версий One UI 5 Watch, и в этом году ожидается аналогичное количество тестовых версий для One UI 6 Watch.

Источник — sammobile.com