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Бета-версия One UI 6 Watch может выйти в ближайшее время

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
25.05.2024
94 Просмотра 0
Бета-версия One UI 6 Watch может выйти в ближайшее время

Google недавно анонсировала выпуск Wear OS 5 – новой версии операционной системы для умных часов, которая сфокусирована на улучшении производительности и функций мониторинга здоровья. В ответ на это, Samsung начала работу по обновлению своего пользовательского интерфейса до One UI 6 Watch, основанного на последнем обновлении Wear OS.

Бета-версия One UI 6 Watch уже доступна на официальном сайте Samsung, как сообщил пользователь @theordysm, предназначена для тестирования на рынке Южной Кореи, что предвещает ее скорый официальный релиз. Очевидно, что это обновление будет построено на базе Wear OS 5 и может появиться в течение следующих нескольких недель.

Wear OS 5, построенная на платформе Android 14, увеличивает автономность работы устройств за счёт улучшенного управления энергопотреблением в режиме ожидания. Google утверждает, что умные часы на Wear OS 5 могут работать на 20% дольше без подзарядки при использовании в экстремальных условиях, например, во время марафонов.

Google WearOS 5 циферблаты

Обновление также ставит дизайн циферблата от Samsung во главу угла. Это означает, что большинство сторонних циферблатов теперь будут способствовать увеличению времени работы от батареи и предоставлять новые функции. Также ожидается улучшение мультимедийных возможностей и управления звуком.

Среди прочих нововведений в One UI 6 Watch могут быть включены поддержка цифровых ключей доступа, упрощённый вход в систему и возможность восстановления ключей из облака. В дополнение к новым функциям Wear OS 5, Samsung, вероятно, добавит эксклюзивные возможности для своих часов Galaxy Watch.

Предполагается, что обновление будет доступно для устройств серий Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 и возможно Galaxy Watch 6 в третьем квартале текущего года. В прошлом году было выпущено пять бета-версий One UI 5 Watch, и в этом году ожидается аналогичное количество тестовых версий для One UI 6 Watch.

Источник — sammobile.com

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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