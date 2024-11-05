Apple, возможно, работает над дисплеями с частотой 90 Гц

Появилась информация касательно разработки новой технологии Apple в дисплеях с частотой обновления 90 Гц. Эта технология, предположительно, будет интегрирована в будущие модели Studio Display, iPad Air и 24-дюймового iMac. В настоящее время они работают с частотой 60 Гц.

Согласно источнику, Apple создает ЖК-дисплей с повышенной дальностью обновления, используя новую жидкокристаллическую панель, фиксирующую частоту около 90 Гц. Планируется внедрение этой технологии в несколько продуктов Apple. Это особенно важно для Studio Display. Она не получила аппаратных обновлений с момента запуска в марте 2022 года. Многие пользователи Apple ожидали обновленную модель до конца 2024 года, на фоне неоднозначных слухов о возможном обновлении с поддержкой Mini-LED и поддержкой ProMotion.

Следует отметить, что более дорогая модель Pro Display XDR также остается неизменной с 2019 года. Кроме того, аналитик Росс Янг, известный своими лучшими прогнозами в отношении технологий дисплеев Apple, сообщил в прошлом году об отказе Apple от планов выпуска 27-дюймового монитора с панелью Mini-LED. Этот отменённый проект, ставший бы следующим поколением Studio Display, соответствует требованиям ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Выпуск такого дисплея состоялся бы в 2022 году, но этого не произошло.

Дебют технологии 90 Гц, возможно, состоится в новым iPad Air с процессором M3 в начале 2025 года. Затем технология распространится на другие продукты. 24-дюймовый iMac, недавно получивший обновление процессора M4, скорее всего, не получит улучшенный дисплей до конца 2025 года, как минимум. На данный момент Studio Display оснащена 27-дюймовой ЖК-панелью 5K с частотой обновления 60 Гц. Он поддерживает широкий цветовой охват P3 и яркость до 600 нит. Его начальная цена составляет 1599 долларов США.

Источник — macrumors