HONOR CHOICE Earbuds X7e: даже недорогие наушники могут звучать

HONOR продолжает совершенствовать линейку своих доступных наушников. Каждая новая модель хоть и не является революций, но все же получает существенные улучшения. Это касается как аппаратной, так и программной части. Сегодня у нас на обзоре наушники-вкладыши HONOR CHOICE Earbuds X7e. Они имеют активное шумоподавление и практически невесомую конструкцию.

В очередной раз стоит отметить, что HONOR CHOICE является суббрендом HONOR, под которым выпускаются, как правило, модели устройств из более доступного ценового сегмента. Однако, в плане качества, они также соответствуют высоким стандартам продукции родительской компании.

Если верить только техническим характеристикам, практически все современные бюджетные наушники, ни в чем не уступают флагманам рынка. Но как дела обстоят на самом деле? В нашем обзоре HONOR CHOICE Earbuds X7e мы постараемся выяснить это. Мы оценим эффективность активного шумоподавления, удобство использования на протяжении длительного времени и конечно-же общее качество звука. И если сейчас вы находитесь в поиске недорогой, но качественной модели наушников, то пришли по адресу. Прочитайте этот обзор до конца, чтобы понять подойдут ли Earbuds X7e именно вам.

Характеристики Earbuds X7e

Частотный диапазон: 20 Гц — 20000 Гц Bluetooth: Bluetooth 5.3 Емкость аккумулятора

зарядного чехла: 490 мА·ч Продолжительность работы

на одном заряде: 8 часов (воспроизведение музыки, активное

шумоподавление отключено, громкость 50%, кодек AAC) Общее время автономной работы

(в комплекте с зарядным футляром): 40 часов (воспроизведение музыки, активное

шумоподавление отключено, громкость 50%, кодек AAC) Влагозащита: IP54 Поддерживаемые кодеки: AAC, SBC Режим зарядки: USB-C

Распаковка и комплектация

HONOR CHOICE Earbuds X7e поставляются в картонной коробке с фирменными изображениями и надписями. В комплекте, кроме самих наушников, удастся найти только пару бумажных буклетов с инструкциями и на этом все.

Комплектация очевидно слабенькая. Но с другой стороны, USB-C кабель для зарядки, в наше время, есть уже наверное в каждом доме. Поэтому, большой проблемой это стать не должно.

Внешний вид

Зарядный футляр Earbuds X7e имеет круглую форму с плавно закругленными краями. Похожий дизайн мы уже встречали в модели Earbuds X5e. Футляр имеет глянцевое покрытие, в руке лежит приятно-увесисто. На стыке откидной крышки можно заметить серую полосу, проходящую по всей его окружности.

В нижней части лицевой стороны находится светодиодный индикатор заряда/режима сопряжения. Сразу под ним расположен порт USB-C для зарядки.

Приятно удивляет качество сборки футляра. Крышка открывается с небольшим и плавным усилием, фиксируясь в верхнем положении. Какие либо люфты или скрипы полностью отсутствуют.

Сами наушники достаются из кейса очень удобно. При этому чувствуется фиксация магнита при извлечении/помещении их в кейс. Хочется отметить, что качество материалов кейса и наушников находится на высочайшем уровне. Вот здесь, как нам кажется, бюджетные устройства уже догнали, а может быть даже и перегнали некоторые премиальные модели. Все это очень радует!

Бутоны наушников также имеют плавные закругленные формы и визуально дают знать об удобстве нахождения в ушной раковине, но об этом чуть позже. Рейтинг IP54 позволит использовать их под небольшим дождем.

Сопряжение

Подключение HONOR CHOICE Earbuds X7e к воспроизводящему устройству (смартфону), ожидаемо, осуществляется очень просто. Достаточно только открыть крышку футляра наушников и найти их в списке доступных Bluetooth устройств на смартфоне. Также возможно подключение с помощью специального приложения HONOR AI Space, что мы и рекомендуем сделать.

Приложение позволяет получить доступ к расширенному функционалу Earbuds X7e. В число которого входит: активное шумоподавление, предустановленные настройки эквалайзера, пространственное аудио, игровой режим и другие. Также с помощью приложения можно настроить сенсорное управление на ножках.

Наушники имеют поддержку Google Assistant, вызвать которого можно с помощью сенсорного управления. Earbuds X7e поддерживают кодеки AAC и SBC, поэтому с ними одинаково хорошо будут работать, как Android-устройства, так и iOS (iPhone, iPad и другие).

Звук

Касаемо звука, сразу можно отметить, что наушники довольно громкие. Причем на столько, что на полной громкости они становятся даже слишком кричащими, хотя при этом дребезга или искажений совсем нет. Все же, на максимально громкости слушать музыку не рекомендуется, так как это может быть опасно для слуха.

В целом, звук очень приятный и сбалансированный. При прислуживании музыки отчетливо слышен весь частотный диапазон. Несмотря на форм-фактор вкладышей, Earbuds X7e могут обеспечить достаточно количество баса, не говоря уже про середину и верх. Однако, стоит отметить одну важную деталь. Поскольку наушники имеют конструкцию вкладышей, то есть у них нет силиконовых затычек, качество и плотность звука сильно зависит от формы вашей ушной раковины. Людям с большими ушами, как например мне, рекомендуется перед покупкой проверить, как вкладыши сядут в уши.

Отсюда появляется один минус, если его можно так назвать, — при неплотном прилегании к уху, звук из наушников будут слышать все окружающие. Это может вызвать дискомфорт у людей находящихся рядом с вами, например в общественном транспорте.

Не в последнюю очередь стоит отметить режим активного шумоподавления. При его активации отсекается значительное количества шума, что может способствовать качеству прослушивания в многолюдных местах. Также, владельцы Earbuds X7e оценят очень удобную функцию автоматической остановки воспроизведения при извлечении наушника из уха.

Время автономной работы

Производитель заявляет, что на одном заряде наушники могут проработать до 8 часов с активным шумоподавлением на уровне громкости 50%. И в целом это соответствует реальности. В нашем тесте, наушники потеряли около 25%заряда за час воспроизведения музыки на 90% громкости, с включенным шумоподавлением.

Футляр подарит еще 40 часов воспроизведения. Earbuds X7e можно смело брать с собой в продолжительное путешествии или просто надолго забыть про электрическую розетку.

Другие функции

Помимо всего написанного, Earbuds X7e имеют одну очень удобную функцию, которую не часто встретишь в бюджетных моделях — поиск наушников. Если вы забудете, где их оставили, то используя приложение, можно активировать функцию поиска. В это время наушники начнут издавать громкий звук, по которому их можно легко отыскать. Но работает это только если наушники сопряжены с телефоном.

Благодаря соединению через Bluetooth 5.3, связь остается стабильной даже на расстоянии превышающее 10 метров. К качеству звонков, также нет никах претензий. Собеседник хорошо слышит вас, а вы его.

Впечатление

С учетом своей цены, HONOR CHOICE Earbuds X7e — это впечатляющие наушники-вкладыши, которые отлично звучат, имеют премиальное качество сборки, да еще и обладают набором продвинутых функций.

Единственное, что стоит учесть при покупке — это индивидуальную посадку в ушах. И если с этим проблем нет, то вы получите отличную пару наушников по невероятно доступной цене.

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HONOR CHOICE Earbuds X7e HONOR Choice Earbuds X7e — компактные и стильные наушники-вкладыши с микрофоном, защитой от воды и активным шумоподавлением. СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ