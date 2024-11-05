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HONOR CHOICE Earbuds X7e: даже недорогие наушники могут звучать

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.11.2024
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HONOR CHOICE Earbuds X7e даже недорогие наушники могут звучать

HONOR продолжает совершенствовать линейку своих доступных наушников. Каждая новая модель хоть и не является революций, но все же получает существенные улучшения. Это касается как аппаратной, так и программной части. Сегодня у нас на обзоре наушники-вкладыши HONOR CHOICE Earbuds X7e. Они имеют активное шумоподавление и практически невесомую конструкцию.

В очередной раз стоит отметить, что HONOR CHOICE является суббрендом HONOR, под которым выпускаются, как правило, модели устройств из более доступного ценового сегмента. Однако, в плане качества, они также соответствуют высоким стандартам продукции родительской компании.

Если верить только техническим характеристикам, практически все современные бюджетные наушники, ни в чем не уступают флагманам рынка. Но как дела обстоят на самом деле? В нашем обзоре HONOR CHOICE Earbuds X7e мы постараемся выяснить это. Мы оценим эффективность активного шумоподавления, удобство использования на протяжении длительного времени и конечно-же общее качество звука. И если сейчас вы находитесь в поиске недорогой, но качественной модели наушников, то пришли по адресу. Прочитайте этот обзор до конца, чтобы понять подойдут ли Earbuds X7e именно вам.

Характеристики Earbuds X7e

Частотный диапазон:20 Гц — 20000 Гц
Bluetooth:Bluetooth 5.3
Емкость аккумулятора
зарядного чехла:		490 мА·ч
Продолжительность работы
на одном заряде:		8 часов (воспроизведение музыки, активное
шумоподавление отключено, громкость 50%, кодек AAC)
Общее время автономной работы
(в комплекте с зарядным футляром):		40 часов (воспроизведение музыки, активное
шумоподавление отключено, громкость 50%, кодек AAC)
Влагозащита:IP54
Поддерживаемые кодеки:AAC, SBC
Режим зарядки:USB-C

Распаковка и комплектация

HONOR CHOICE Earbuds X7e поставляются в картонной коробке с фирменными изображениями и надписями. В комплекте, кроме самих наушников, удастся найти только пару бумажных буклетов с инструкциями и на этом все.

HONOR CHOICE Earbuds X7e в коробке

Комплектация очевидно слабенькая. Но с другой стороны, USB-C кабель для зарядки, в наше время, есть уже наверное в каждом доме. Поэтому, большой проблемой это стать не должно.

Внешний вид

Зарядный футляр Earbuds X7e имеет круглую форму с плавно закругленными краями. Похожий дизайн мы уже встречали в модели Earbuds X5e. Футляр имеет глянцевое покрытие, в руке лежит приятно-увесисто. На стыке откидной крышки можно заметить серую полосу, проходящую по всей его окружности.

HONOR CHOICE Earbuds X7e футляр

В нижней части лицевой стороны находится светодиодный индикатор заряда/режима сопряжения. Сразу под ним расположен порт USB-C для зарядки.

HONOR CHOICE Earbuds X7e usb-c

Приятно удивляет качество сборки футляра. Крышка открывается с небольшим и плавным усилием, фиксируясь в верхнем положении. Какие либо люфты или скрипы полностью отсутствуют.

HONOR CHOICE Earbuds X7e наушники в футляре

Сами наушники достаются из кейса очень удобно. При этому чувствуется фиксация магнита при извлечении/помещении их в кейс. Хочется отметить, что качество материалов кейса и наушников находится на высочайшем уровне. Вот здесь, как нам кажется, бюджетные устройства уже догнали, а может быть даже и перегнали некоторые премиальные модели. Все это очень радует!

HONOR CHOICE Earbuds X7e футляр сзади

Бутоны наушников также имеют плавные закругленные формы и визуально дают знать об удобстве нахождения в ушной раковине, но об этом чуть позже. Рейтинг IP54 позволит использовать их под небольшим дождем.

Сопряжение

Подключение HONOR CHOICE Earbuds X7e к воспроизводящему устройству (смартфону), ожидаемо, осуществляется очень просто. Достаточно только открыть крышку футляра наушников и найти их в списке доступных Bluetooth устройств на смартфоне. Также возможно подключение с помощью специального приложения HONOR AI Space, что мы и рекомендуем сделать.

Приложение HONOR AI Space

Приложение позволяет получить доступ к расширенному функционалу Earbuds X7e. В число которого входит: активное шумоподавление, предустановленные настройки эквалайзера, пространственное аудио, игровой режим и другие. Также с помощью приложения можно настроить сенсорное управление на ножках.

Наушники имеют поддержку Google Assistant, вызвать которого можно с помощью сенсорного управления. Earbuds X7e поддерживают кодеки AAC и SBC, поэтому с ними одинаково хорошо будут работать, как Android-устройства, так и iOS (iPhone, iPad и другие).

Звук

Касаемо звука, сразу можно отметить, что наушники довольно громкие. Причем на столько, что на полной громкости они становятся даже слишком кричащими, хотя при этом дребезга или искажений совсем нет. Все же, на максимально громкости слушать музыку не рекомендуется, так как это может быть опасно для слуха.

HONOR CHOICE Earbuds X7e наушники 1

В целом, звук очень приятный и сбалансированный. При прислуживании музыки отчетливо слышен весь частотный диапазон. Несмотря на форм-фактор вкладышей, Earbuds X7e могут обеспечить достаточно количество баса, не говоря уже про середину и верх. Однако, стоит отметить одну важную деталь. Поскольку наушники имеют конструкцию вкладышей, то есть у них нет силиконовых затычек, качество и плотность звука сильно зависит от формы вашей ушной раковины. Людям с большими ушами, как например мне, рекомендуется перед покупкой проверить, как вкладыши сядут в уши.

HONOR CHOICE Earbuds X7e наушники 2

Отсюда появляется один минус, если его можно так назвать, — при неплотном прилегании к уху, звук из наушников будут слышать все окружающие. Это может вызвать дискомфорт у людей находящихся рядом с вами, например в общественном транспорте.

HONOR CHOICE Earbuds X7e наушники 3

Не в последнюю очередь стоит отметить режим активного шумоподавления. При его активации отсекается значительное количества шума, что может способствовать качеству прослушивания в многолюдных местах. Также, владельцы Earbuds X7e оценят очень удобную функцию автоматической остановки воспроизведения при извлечении наушника из уха.

Время автономной работы

Производитель заявляет, что на одном заряде наушники могут проработать до 8 часов с активным шумоподавлением на уровне громкости 50%. И в целом это соответствует реальности. В нашем тесте, наушники потеряли около 25%заряда за час воспроизведения музыки на 90% громкости, с включенным шумоподавлением.

Футляр подарит еще 40 часов воспроизведения. Earbuds X7e можно смело брать с собой в продолжительное путешествии или просто надолго забыть про электрическую розетку.

Другие функции

Помимо всего написанного, Earbuds X7e имеют одну очень удобную функцию, которую не часто встретишь в бюджетных моделях — поиск наушников. Если вы забудете, где их оставили, то используя приложение, можно активировать функцию поиска. В это время наушники начнут издавать громкий звук, по которому их можно легко отыскать. Но работает это только если наушники сопряжены с телефоном.

Благодаря соединению через Bluetooth 5.3, связь остается стабильной даже на расстоянии превышающее 10 метров. К качеству звонков, также нет никах претензий. Собеседник хорошо слышит вас, а вы его.

Впечатление

С учетом своей цены, HONOR CHOICE Earbuds X7e — это впечатляющие наушники-вкладыши, которые отлично звучат, имеют премиальное качество сборки, да еще и обладают набором продвинутых функций.

Единственное, что стоит учесть при покупке — это индивидуальную посадку в ушах. И если с этим проблем нет, то вы получите отличную пару наушников по невероятно доступной цене.

Где купить

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ООО Яндекс, ИНН 7736207543

HONOR CHOICE Earbuds X7e

HONOR CHOICE Earbuds X7e

HONOR Choice Earbuds X7e — компактные и стильные наушники-вкладыши с микрофоном, защитой от воды и активным шумоподавлением.
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8 Общая оценка
Вывод

HONOR CHOICE Earbuds X7e - стильные, хорошо играющие наушники с набором продвинутых функций и по цене, доступной каждому.

Внешний вид
9
Функциональность
8
Качество
7
Цена
8
Плюсы
  • Премиальное качество сборки
  • Отличное звучание
  • Доступная цена
  • Набор продвинутых функций
Минусы
  • Посадку в ухе лучше проверки перед покупкой
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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