Galaxy Buds 3 будет иметь дизайн штока, подобный AirPods Pro

Возможно, в следующей модели Samsung Galaxy Buds 3 будет внесены значительные изменения, что может вызвать разочарование у некоторых пользователей. Последние утечки показывают дизайн Buds 3 Pro, похожий на AirPods Pro, что, вероятно, соответствует действительности. Неофициальные источники подтвердили дизайн Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro.

Утечка информации, появившаяся неофициально от Samsung, неудивительна, учитывая предыдущий опыт компании. Пользователь X Rydah обнаружил список будущих устройств Samsung в приложении Samsung Members, включая Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro.

На изображениях видно обновлённый дизайн Galaxy Buds 3 и Buds 3 Pro, который теперь напоминает AirPods Pro. Переход Samsung к такому дизайну может сделать ношение наушников более удобным, но для бренда, который часто критикует Apple, это решение может иметь негативные последствия.

Утечка также раскрывает список будущих устройств Samsung, включая Galaxy Watch FE, Galaxy Watch 7, Galaxy Ring и Galaxy Buds FE. Сведения об этих устройствах уже давно ходят по слухам, и ожидается, что они будут представлены на мероприятии Galaxy Unpacked, запланированном на 10 июля в Париже.

Источник — 91mobiles.com