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Veo — видеогенератор на базе искусственного интеллекта от Google

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.05.2024
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Veo - видеогенератор на базе искусственного интеллекта от Google

Сегодняшнее мероприятие Google оказалось насыщенным, поскольку компания анонсировала множество новых функций искусственного интеллекта, которые будут внедряться в ближайшие дни, недели и месяцы. Генеральный директор Google Сундар Пичаи даже пошутил, что слово «ИИ» прозвучало 120 раз за время мероприятия. Однако компания из Маунтин-Вью действительно представила несколько впечатляющих технологий, среди которых выделяется Veo — новейший видеогенератор на базе искусственного интеллекта, конкурирующий с Sora от OpenAI.

Google утверждает, что Veo позволит создавать высококачественные видеоролики в разрешении 1080p длительностью более 60 секунд. Одной из ключевых особенностей является возможность использования текстовых, графических и видеоподсказок, что делает инструмент мощным и увлекательным для экспериментов.

Промт: Many spotted jellyfish pulsating under water. Their bodies are transparent and glowing in deep ocean

Veo способен применять широкий спектр кинематографических стилей и понимает естественный язык, что позволяет ему интерпретировать термины, такие как «таймлапс» и «аэрофотосъемка пейзажа». Google создал действительно впечатляющий инструмент, который обещает стать популярным среди пользователей.

Видео, созданные с помощью Veo, будут более последовательными и реалистичными по сравнению с некоторыми другими инструментами. Это также позволяет легко увеличивать длину сгенерированного видео нажатием кнопки, что делает его более гибким. Пользователи могут уточнять результаты, добавляя дополнительные подсказки.

Google также сообщил, что изучает возможности создания раскадровок и более длинных видеороликов с помощью Veo, что должно сделать его одним из лучших видеогенераторов. Генератор будет доступен определенным пользователям позже в этом году, и Google открыл список ожидания для регистрации. Однако эта возможность ограничена по регионам. Кроме того, компания планирует интеграцию некоторых функций Veo в YouTube Shorts, но пока не раскрывает деталей.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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