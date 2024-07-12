Будет ли подписка в Galaxy Ring?

Самый хайповый продукт Samsung, новое смарт-кольцо, наконец-то было представлено на Unpacked 2024. И даже после выпуска Galaxy Ring удалось остаться в центре внимания. Это ориентированное на мониторинг здоровья устройство сравнивали с очевидным конкурентом задолго до фактического появления, поскольку оно предлагало те же функции за примерно такую же цену, как и Oura Ring. Предполагалось, что технологический гигант также может реализовать похожий подход с подпиской, которая предоставит доступ к большему количеству функций смарт-кольца, но на мероприятии все окончательно разъяснили.

Galaxy Ring с нетерпением ждали обычные пользователи и фанаты новых технологий, особенно те, кто привык заботиться о своем здоровье. Все время до анонса было насыщено активными обсуждениями, в которых сравнивались Galaxy Ring с Oura Ring. Samsung положил конец этим слухам, защитив свой новый продукт юридически и не нарушив патентных прав, что могло бы осложнить запуск продукта.

Поскольку компания подошла к формированию цены довольно агрессивно, были предположения, что без подписок не обойдется. Но в итоге обошлось. Пользователи смогут наслаждаться всеми функциями и возможностями без дополнительной финансовой нагрузки. Единственные расходы, которые им придется понести, это $399 за само кольцо.

Устройство для отслеживания здоровья можно носить весь день, поскольку его титановый корпус очень легкий и удобный. Оно может постоянно контролировать частоту сердечных сокращений, общий уровень активности, режим сна и определять, храпит ли пользователь. Его даже можно использовать для отслеживания температуры поверхности кожи или тела, чтобы приходили уведомления, если показатели выйдут за пределы. Samsung стремится сделать Galaxy Ring лучшим среди конкурентов, предлагая больше личных функций на основе Galaxy AI.

Выбранная производителем концепция Galaxy Ring без дополнительных затрат может пошатнуть позиции конкурентов на рынке смарт-колец.

Источник — wccftech.com