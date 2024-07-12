Главная » HONOR Magic V3 переплюнул Galaxy Z Fold 6 Максим Тарков 2 Просмотра

В прошлом году HONOR Magic V2 произвел фурор благодаря своему ультратонкому дизайну в складном телефоне, толщина которого составила всего 9,9 мм. И китайский производитель не почивает на лаврах, так как только что анонсировал Magic V3.

По данным компании, толщина нового складного телефона HONOR составляет всего 9,2 мм. В то же время Samsung гордо рекламирует Galaxy Z Fold 6 как самую тонкую раскладушку подобной конструкции из когда-либо созданных — 12,1 мм. Устройство также весит 226 граммов по сравнению с 239 граммами у Z Fold 6. Оно получилось даже легче, чем Galaxy S24 Ultra (232 грамма).

HONOR также заявляет, что шарнир в их новинке является самым тонким на сегодняшний день, а именно 2,84 мм. К тому же запаса прочности шарнира хватает на 500 000 складываний, хотя мы не уверены, на сколько это актуально для самого складного экрана. На борту также будет рейтинг IPX8, и это крайне важное обновление, поскольку у Magic V2 вообще не было рейтинга IP. Фактически, бренд заявляет номинальную глубину возможного погружения до 2,5 метров.

HONOR заявляет, что пиковая яркость HDR-контента составит 5000 нит, а общая пиковая — 1800 нит, как следует из рекламы. Пока неясно, относятся ли эти цифры к обоим экранам или только к дисплею на крышке. Производитель утверждает, что дисплеи HONOR Magic V3 особенно износостойкие и ударопрочные.

Под капотом HONOR Magic V3 вы найдете чипсет Snapdragon 8 Gen 3. Производитель также рекламирует более обширную систему охлаждения с испарительной камерой, которая должна хорошо поддерживать продолжительные рабочие нагрузки. Компании также удалось втиснуть в тонкий форм-фактор кремниевую батарею емкостью 5150 мАч. Ожидайте проводную зарядку мощностью 66 Вт вместе с беспроводной мощностью 50 Вт. Последняя является крупным апгрейдом в этом году, поскольку в Magic V2 поддержки беспроводной зарядки не было.

HONOR Magic V3 также оснащен гибкой системой из трех камер: основного объектива на 50 МП (f/1.6), сверхширокоугольного объектива на 40 МП (f/2.2, автофокус, угол обзора 112 градусов) и перископического объектива на 50 МП с 3,5-кратным увеличением (f/3.0).

Пока нет информации о ценах или регионах распространения, поскольку пресс-конференция еще не закончилась. Ранее HONOR сообщил Android Authority, что пока речь идет только о запуске в Китае. Но мы очень надеемся, что большого разрыва между китайским и глобальным релизом не будет, как это было с Magic V2.

Источник — androidauthority.com