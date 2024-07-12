Что можно ждать от Xiaomi Smart Band 9

В этом году компания Xiaomi была очень занята выпуском новых устройств, в том числе своего первого планшета POCO. И до сих пор не поступало никаких официальных сообщений о релизе приемника Smart Band 8 и Smart Band 8 Pro. Тем не менее, судя по недавней утечке, Smart Band 9 находится в разработке и получит несколько апгрейдов в новой итерации.

Визуально Smart Band 9 не будет сильно отличаться от Smart Band 8, который, в свою очередь, очень напоминал Smart Band 7. Ожидается, что он сохранит знакомый овальный форм-фактор и 1,62-дюймовый дисплей.

Ходят слухи, что размеры будут немного меньше, чем у Band 8 — 46,53 x 21,63 x 10,95 мм. Однако утечка намекает на возможное обновление материала корпуса, который будет выполнен из алюминиевого сплава с пескоструйной обработкой для более премиального вида.

Сам дисплей может получить заметное улучшение яркости. Хотя ожидаемая частота обновления останется на уровне 60 Гц, пиковая яркость, по слухам, достигнет 1200 нит, что вдвое больше, чем у Smart Band 8.

Также сообщается, что немного увеличат время работы батареи. Судя по полученной информации, у носимого устройства будет аккумулятор емкостью 233 мАч, что на 22% больше, чем у Band 8. Этого должно хватать на 9 дней беспрерывной работы с постоянно включенным дисплеем или на 21 день с выключенным.

Сообщается, что другие улучшения Smart Band 9 включают повышение точности датчиков сердечного ритма и SpO2 на 10%, а также переход на версию Bluetooth 5.4.

Важно отметить, что утечка не раскрыла информацию о возможной дате выхода или цене Smart Band 9. Поэтому мы все еще находимся в ожидании официальных заявлений или хотя бы новых утечек, чтобы получить больше подробностей о Xiaomi Smart Band 9.

Источник — gizmochina.com