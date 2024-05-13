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Blackview HERO 10 — самый доступный складной телефон

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.05.2024
3 Просмотра 0
Blackview HERO 10 - самый доступный складной телефон

Компания Blackview, известная своими защищенными мобильными устройствами, представила новинку — складной смартфон HERO 10 на выставке MWC 2024. Этот телефон отличается доступной ценой и неплохими характеристиками, что, вполне возможно, сделает его популярным среди складных устройств. Ожидается, что HERO 10 появится на глобальном рынке в мае.

Среди ключевых особенностей Blackview HERO 10 — 6,9-дюймовый складной AMOLED-экран и дополнительный задний дисплей. Смартфон оснащен 108-мегапиксельной камерой с поддержкой FlexForm Camera Mode и возможностью использования двух дисплеев, что расширяет возможности пользователей в фото- и видеосъемке, включая селфи и съемку в согнутом состоянии. Производительность обеспечивается благодаря 6-нм процессору MediaTek Helio G99 и до 36 ГБ оперативной памяти. Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и имеет двойной аккумулятор на 4000 мАч, что гарантирует длительное время работы.

Система DokeOS 4.0, разработанная на основе Android 13, предлагает динамический пользовательский интерфейс с возможностями, напоминающими Dynamic Island, и удобную функцию разделения экрана для максимально эффективной многозадачности. Blackview обещает три года поддержки обновлений Android. Сегодня HERO 10 можно купить по цене менее 50 тысяч рублей.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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