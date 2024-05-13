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Первая партия iPad Pro 2024 отправится к покупателям 15 мая

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.05.2024
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Первая партия iPad Pro 2024 будет отправлена покупателям 15 мая

Apple готовится к первым поставкам своего новейшего планшета iPad Pro 2024 года, который обещает привнести новые технологические решения и улучшенную производительность. Отправка первой партии запланирована на 15 мая, после того как компания анонсировала устройство 7 мая. Новинка отличается внедрением OLED-дисплея и мощного чипа M4, начальная цена которого установлена в размере 999 долларов.

На выбор предлагается два цвета: «серебристый» и строгий «черный космос». Корпус устройства, выполненный из экологически чистого 100% переработанного алюминия. Ультратонкий дизайн планшета имеет толщину всего 5,3 мм для 11-дюймовой модели и 5,1 мм для 13-дюймовой.

Впечатляющий дисплей Retina XDR нового iPad Pro обеспечивает четкость и яркость изображений, поддерживает технологию ProMotion с адаптивной частотой обновления и покрыт антибликовым слоем. Модели с объемом памяти 1 ТБ и 2 ТБ предлагаются с эксклюзивными дисплеями из нанотекстурированного стекла для дополнительного комфорта использования.

Производительность нового iPad Pro значительно возросла благодаря внедрению чипа M4, созданного по передовому 3-нм техпроцессу второго поколения. Интегрированный новый процессор дисплея имеет четыре ядра производительности и шесть энергоэффективных ядер, а также обновлённый ускоритель машинного обучения. В результате, процессорная мощность увеличилась в полтора раза по сравнению с предыдущим чипом M2. Графический процессор на 10 ядер обеспечивает поддержку динамического кэширования, аппаратного ускорения затенения сетки и трассировки лучей, что позволяет улучшить производительность рендеринга вчетверо по сравнению с предшественником.

Дополнительные особенности нового iPad Pro включают 12-мегапиксельную широкоугольную камеру для записи видео в формате 4K ProRes, горизонтальную 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру и передовую систему камер TrueDepth для улучшенной работы с дополненной реальностью и безопасности пользователя.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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