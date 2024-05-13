Выходит новый датчик человеческого присутствия от Xiaomi

Сегодня компания Xiaomi запустила на своей краудфандинговой платформе Youpin новое устройство под названием «Xiaomi People’s Presence Sensor». Он обещает четко определять, что рядом есть люди, не требуя установки или подключения. Его официальный выход запланирован на 15 мая, а стартовая цена составит 119 юаней (примерно 1500 рублей).

Ключевым отличием этого датчика от предыдущего, «Mijia Human Body Sensor 2S» от Xiaomi, по-видимому, является добавление в конструкцию «маломощного радара миллиметрового диапазона».

Технология обеспечивает более широкий угол обнаружения — 130 градусов и может определять присутствие двигающегося человека в радиусе 6 метров, а неподвижного — в радиусе 4 метров. В рекламе говорится, что для того, чтобы найти человека, который не двигается, требуется, чтобы он был постоянно освещен.

Что касается технических характеристик, датчик запитан от одной батарейки CR2450, срок службы которой, по утверждению Xiaomi, составляет до 3 лет. У него есть встроенные магниты для удобного крепления к металлическим поверхностям и клейкая часть как альтернативный вариант размещения.

Устройство можно подключить к приложению Mijia, которое позволяет просматривать 24-часовые кривые интенсивности освещения и настраивать интеллектуальные связи с другими совместимыми устройствами.

Этот датчик может быть очень полезен в ежедневной рутине и упростить автоматизацию как часть настройки умного дома. Например, есть вариант установить автоматическое включение света, когда датчик замечает, что кто-то вошел в комнату, что освобождает руки и придает уюта.

И наоборот, освещение можно запрограммировать на выключение, когда датчик больше не видит людей в комнате, для экономии энергии. Кроме того, датчик способен работать в тандеме с интеллектуальным термостатом, регулируя настройки температуры в зависимости от количества людей, чтобы обеспечить комфорт и эффективность нагрева помещения.

Источник — gizmochina.com