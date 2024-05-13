Qualcomm улучшит Snapdragon 8 Gen 4, чтобы конкурировать с Apple

Инсайдер @jasonwill101 сообщает о том, что компания Qualcomm вносит изменения в процессор Snapdragon 8 Gen 4, целью которых является достижение новой максимальной тактовой частоты в 4,26 ГГц. Эти доработки являются ответом на производительность процессора Apple M4/A18/Pro. Ожидается, что благодаря использованию 3-нм технологического процесса N3E от TSMC, обновлённый чип Qualcomm сможет работать на заявленной высокой частоте.

Компания Qualcomm выражает уверенность в потенциале своего нового процессора. В то время как Apple уже перешла на архитектуру ARMv9 и внедрила технологию Scalable Matrix Extension (SME), продукты Qualcomm пока что не поддерживают эту функцию. Повышение частоты работы Snapdragon 8 Gen 4 может быть попыткой компенсировать этот технологический отставание.

Вместе с тем, производители смартфонов, которые планируют использовать новый чип, возможно, столкнутся с необходимостью увеличения площади охлаждающих элементов для поддержания высокой производительности без перегрева устройств.

Источник — x.com