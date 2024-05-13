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Qualcomm улучшит Snapdragon 8 Gen 4, чтобы конкурировать с Apple

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
13.05.2024
4 Просмотра 0
Qualcomm оптимизирует Snapdragon 8 Gen 4, чтобы конкурировать с Apple

Инсайдер @jasonwill101 сообщает о том, что компания Qualcomm вносит изменения в процессор Snapdragon 8 Gen 4, целью которых является достижение новой максимальной тактовой частоты в 4,26 ГГц. Эти доработки являются ответом на производительность процессора Apple M4/A18/Pro. Ожидается, что благодаря использованию 3-нм технологического процесса N3E от TSMC, обновлённый чип Qualcomm сможет работать на заявленной высокой частоте.

Компания Qualcomm выражает уверенность в потенциале своего нового процессора. В то время как Apple уже перешла на архитектуру ARMv9 и внедрила технологию Scalable Matrix Extension (SME), продукты Qualcomm пока что не поддерживают эту функцию. Повышение частоты работы Snapdragon 8 Gen 4 может быть попыткой компенсировать этот технологический отставание.

Вместе с тем, производители смартфонов, которые планируют использовать новый чип, возможно, столкнутся с необходимостью увеличения площади охлаждающих элементов для поддержания высокой производительности без перегрева устройств.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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