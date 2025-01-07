ASUS представила видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50

ASUS представила новые видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX 50, включая революционную линейку ROG Astral. Эта серия задаёт новый стандарт производительности. Она предлагает невероятно высокую частоту кадров и стильный дизайн, вдохновлённый космической тематикой. В линейке ROG Astral представлены как воздушно-охлаждаемые, так и жидкостные версии. Это позволит каждому геймеру выбрать оптимальный вариант для своего ПК.

Новые видеокарты основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и обладают мощными возможностями ИИ. Это открывает новые горизонты для геймеров и создателей контента. Технологии NVIDIA DLSS 4 позволяют значительно увеличить производительность, а NVIDIA Studio расширяет творческие возможности. Кроме того, доступны микросервисы NVIDIA NIM. Они представляют собой передовые модели ИИ для создания интеллектуальных помощников и автоматизации рабочих процессов.

Флагманская серия ROG Astral

Название серии символизирует безграничную мощь и энергию космоса. Впервые в линейке ROG появились видеокарты с четырьмя вентиляторами (ROG Astral GeForce RTX 5090 и 5080). Это обеспечивает до 20% более эффективный воздушный поток и давление по сравнению с трёхвентиляторными моделями. Все это значительно снижает температуру и позволяет достигать высоких тактовых частот.

Более плотное расположение рёбер радиатора и улучшенная конструкция испарительной камеры с фрезерованными каналами дополнительно повышают эффективность охлаждения. Вместо традиционной термопасты используется термопрокладка с фазовым переходом, обеспечивающая оптимальный теплоотвод и увеличенный срок службы.

ROG Astral LC GeForce RTX 5090

Видеокарты ROG Astral разработаны для энтузиастов и оверклокеров. Мощные 80-амперные МОП-транзисторы обеспечивают значительный запас по мощности (более 35% по сравнению со стандартными решениями). Они гарантируют стабильность работы даже при экстремальном разгоне. Защитное покрытие печатной платы защищает от влаги и пыли, повышая надёжность и долговечность.

Прочный металлический каркас, кожух вентилятора и задняя панель придают видеокартам футуристический внешний вид. Поддержка расширенных функций GPU Tweak III, включая тепловую карту, Power Detector+ и трекер энергопотребления, позволяет контролировать работу видеокарты. Два разъёма FanConnect II дают возможность управлять корпусными вентиляторами, а переключатель Dual BIOS – выбирать между режимами максимальной производительности и бесшумной работы.

Для пользователей, предпочитающих жидкостное охлаждение, ASUS предлагает ROG Astral LC GeForce RTX 5090. Эта модель имеет низкопрофильный радиатор с полноразмерной охлаждающей пластиной. 360-миллиметровый радиатор, обеспечивает эффективное охлаждение графического процессора и других компонентов. Жидкостное охлаждение улучшает тепловые характеристики до 30% по сравнению с воздушным.

Помимо флагманской серии ROG Astral, ASUS расширила линейку видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50 тремя новыми семействами: ROG Strix, TUF Gaming и Prime . Каждая серия предлагает определённый баланс цены, производительности и надёжности, позволяя пользователям выбрать наиболее подходящий вариант.

ASUS ROG Strix

Серия ROG Strix предлагает мощные видеокарты GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5070 с привлекательным дизайном и множеством продвинутых функций.

ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti

В число этих функций входят: эффективный вентилируемый корпус, переключатель Dual BIOS для выбора между режимами высокой производительности и бесшумной работы, высококачественная система питания, термопрокладка с фазовым переходом для улучшения теплоотвода и поддержка технологии синхронизации подсветки Aura Sync.

ASUS TUF Gaming

Для тех, кому важна максимальная надежность, ASUS предлагает серию TUF Gaming. Видеокарты TUF Gaming GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 отличаются использованием высококачественных компонентов военного класса, термопрокладки с фазовым переходом и защитным покрытием печатной платы.

Модели TUF Gaming GeForce RTX 5090 и 5080 также оснащены испарительной камерой для эффективного отвода тепла. Сертифицированные дроссели и МОП-транзисторы обеспечивают стабильную работу видеокарты под нагрузкой. Долговечные конденсаторы TUF 5K повышают надёжность и срок службы устройства.

ASUS Prime

Серия ASUS Prime предлагает баланс цены и производительности. Видеокарты ASUS Prime GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070 оснащены трехвентиляторной системой охлаждения и термопрокладкой с фазовым переходом. Модели GeForce RTX 5080, 5070 Ti и 5070 имеют компактный 2,5-слотовый дизайн. Они идеально подходят для систем малого форм-фактора (SFF). Модель ASUS Prime GeForce RTX 5080 также использует испарительную камеру для эффективного охлаждения.

Все новые видеокарты ASUS GeForce RTX 50 Series совместимы с блоками питания ROG Thor III и ROG Strix Platinum, которые поддерживают стандарты ATX 3.1 и PCIe 5. Выбор из трёх серий позволит пользователям подобрать оптимальный вариант видеокарты, учитывая их потребности и бюджет.

Источник — asus