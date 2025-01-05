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Интернет и ПО

Основные функций ИИ, которые нельзя пропустить в 2025 году

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.01.2025
4 Просмотра 0
Основные функций ИИ, которые нельзя пропустить в 2025 году

В современном быстро меняющемся цифровом мире смартфоны стали незаменимыми инструментами. В то же время искусственный интеллект (ИИ) расширил их возможности. Функции на базе искусственного интеллекта меняют то, как мы взаимодействуем с нашими устройствами. Делают их более интуитивно понятными, эффективными и персонализированными. Давайте рассмотрим некоторые из основных функций искусственного интеллекта, которые улучшают работу смартфона.

Обобщение (резюмирование) с ИИ

В эпоху информационной перегрузки обобщение с помощью ИИ меняет правила игры. Эта функция использует обработку естественного языка (NLP) для сжатия длинных статей, документов и веб-страниц в краткие изложения. Пытаетесь ли вы уловить основные моменты новостной статьи или быстро просмотреть исследовательскую работу, обобщение ИИ может сэкономить вам драгоценное время и усилия.

Редактирование фотографий с помощью ИИ

Искусственный интеллект значительно улучшил качество фотографий, сделанных на смартфонах. Инструменты редактирования фотографий на базе искусственного интеллекта могут автоматически улучшать изображения. Также могут регулировать освещение и цветовой баланс, удалять ненужные объекты и даже предлагать творческие правки. Такие функции, как портретный режим, распознавание сцен и фильтры AI. Они позволяют пользователям делать потрясающие фотографии с минимальными усилиями.

Circle to Search — это функция поиска на базе искусственного интеллекта. Она позволяет искать что-либо с экрана, просто обводя это пальцем или стилусом. Этот интуитивный метод поиска устраняет необходимость вводить запросы. Что делает его невероятно удобным для нахождения информации об изображениях, объектах или тексте прямо с экрана.

Интеллектуальный ввод текста и набор текста с помощью ИИ

Интеллектуальный ввод текста и набор текста с помощью искусственного интеллекта стали неотъемлемой частью нашего опыта обмена сообщениями. ИИ изучит ваш стиль письма и часто используемые слова. После этого может точно предсказать следующее слово или фразу, экономя время и количество нажатий клавиш. Эта функция также помогает исправлять опечатки и грамматические ошибки, обеспечивая четкое и эффективное общение.

Голосовые помощники с искусственным интеллектом

Голосовые помощники с искусственным интеллектом, такие как Google Assistant и Siri, стали повсеместными на смартфонах. Эти интеллектуальные виртуальные помощники могут выполнять широкий спектр задач. От установки будильников и напоминаний до ответов на вопросы и управления устройствами умного дома. Благодаря пониманию естественного языка они смогут понять ваши запросы и дать полезные ответы, делая вашу жизнь более удобной.

Рерайтер с ИИ

Инструменты переписывания ИИ могут помочь вам улучшить ваше письмо. Они предлагают альтернативные фразы, улучшая структуру предложений и исправляя грамматические ошибки. Независимо от того, пишете ли вы электронное письмо, публикуете сообщение в социальных сетях или работаете над документом, рерайтер с искусственным интеллектом может повысить качество вашего письма и обеспечить ясность и эффективность вашего сообщения.

Языковой перевод в реальном времени

Языковой перевод в режиме реального времени с помощью искусственного интеллекта облегчил общение с людьми разного языкового происхождения. Используя машинное обучение, эти инструменты могут мгновенно переводить устную или письменную речь. Это очень эффективно способствует беспрепятственному межкультурному общению. Путешествуете ли вы за границу или общаетесь с коллегами из других стран, перевод в реальном времени может устранить языковые различия и способствовать взаимопониманию.

Эти функции на базе искусственного интеллекта превращают смартфоны в интеллектуальные и универсальные инструменты. Они улучшают нашу повседневную жизнь. Поскольку технология искусственного интеллекта продолжает развиваться, мы можем ожидать появления еще более инновационных и поразительных функций, которые еще больше произведут революцию в использовании смартфонов.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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