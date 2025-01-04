logo-daboom новый год
Главная » Интернет и ПО » Samsung представит революционные возможности ИИ на Galaxy Unpacked 2025
Интернет и ПО

Samsung представит революционные возможности ИИ на Galaxy Unpacked 2025

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.01.2025
4 Просмотра 0
Samsung представит революционные возможности ИИ на Galaxy Unpacked 2025

Презентация Galaxy Unpacked 2025 уже скоро состоится. Вокруг новых моделей серии Galaxy S25 собралось много слухов. Подробностей о новых технологиях искусственного интеллекта пока немного. Однако, говорят, что Samsung S25 намерен продолжить серьезную конкуренцию Apple в этой области.

Известный инсайдер Ice Universe поделился свои мнением. Он считает, что Samsung вложила огромные ресурсы в разработку ИИ для Galaxy S25. Компания стремится не только удержать лидерство, но и опередить Apple. В своём сообщении на X он отметил, что серия S25, особенно S25 Ultra, получит ряд ещё не анонсированных функций искусственного интеллекта. Они, как ожидается, произведут революцию на рынке и обеспечат Samsung значительное преимущество. По его словам, Samsung продемонстрирует Apple истинную мощь «лидера в сфере ИИ». Многие нераскрытые функции ИИ его (инсайдера) действительно поразили.

Другой инсайдер, Evanverse, сравнил подходы Samsung и Apple к искусственному интеллекту. Он считает, что Samsung демонстрирует более амбициозный подход, в отличие от более осторожной стратегии Apple. Он также подчеркнул активную работу Samsung над программным обеспечением для серии S25 и её стремление к постоянному развитию.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось о планах Samsung по глобальному внедрению поддержки больших языковых моделей (LLM) для голосового помощника Bixby. Ещё в июле Samsung официально подтвердила обновление Bixby с использованием ИИ. Компания анонсировала применение этого обновлённого помощника. Он сможет понимать контекст, естественный язык, запоминать предыдущие диалоги и получать информацию об устройствах, в своей серии бытовой техники Samsung BESPOKE AI.

Обо всем этом мы уже скоро узнаем на Galaxy Unpacked 2025 22 января.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.