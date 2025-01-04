Samsung представит революционные возможности ИИ на Galaxy Unpacked 2025

Презентация Galaxy Unpacked 2025 уже скоро состоится. Вокруг новых моделей серии Galaxy S25 собралось много слухов. Подробностей о новых технологиях искусственного интеллекта пока немного. Однако, говорят, что Samsung S25 намерен продолжить серьезную конкуренцию Apple в этой области.

Известный инсайдер Ice Universe поделился свои мнением. Он считает, что Samsung вложила огромные ресурсы в разработку ИИ для Galaxy S25. Компания стремится не только удержать лидерство, но и опередить Apple. В своём сообщении на X он отметил, что серия S25, особенно S25 Ultra, получит ряд ещё не анонсированных функций искусственного интеллекта. Они, как ожидается, произведут революцию на рынке и обеспечат Samsung значительное преимущество. По его словам, Samsung продемонстрирует Apple истинную мощь «лидера в сфере ИИ». Многие нераскрытые функции ИИ его (инсайдера) действительно поразили.

Другой инсайдер, Evanverse, сравнил подходы Samsung и Apple к искусственному интеллекту. Он считает, что Samsung демонстрирует более амбициозный подход, в отличие от более осторожной стратегии Apple. Он также подчеркнул активную работу Samsung над программным обеспечением для серии S25 и её стремление к постоянному развитию.

Ранее, в декабре прошлого года, сообщалось о планах Samsung по глобальному внедрению поддержки больших языковых моделей (LLM) для голосового помощника Bixby. Ещё в июле Samsung официально подтвердила обновление Bixby с использованием ИИ. Компания анонсировала применение этого обновлённого помощника. Он сможет понимать контекст, естественный язык, запоминать предыдущие диалоги и получать информацию об устройствах, в своей серии бытовой техники Samsung BESPOKE AI.

Обо всем этом мы уже скоро узнаем на Galaxy Unpacked 2025 22 января.