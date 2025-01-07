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Выход Xiaomi 15 Ultra отложен до февраля

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.01.2025
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Выход Xiaomi 15 Ultra отложен до февраля

По слухам, Xiaomi 15 Ultra выйдет не в январе, как предполагалось ранее, а в феврале 2025 года, следуя примеру своего предшественника, Xiaomi 14 Ultra. Ожидается, что презентация в Китае состоится в конце февраля, а глобальный релиз — на MWC (Mobile World Congress) в начале марта, то есть практически одновременно. Это подтверждается информацией о том, что Xiaomi 15 Ultra уже получил все необходимые сертификаты в Китае, и что его выход в феврале подтверждает инсайдер Digital Chat Station.

Главной особенностью Xiaomi 15 Ultra станет поддержка спутниковой голосовой связи Tiantong (базовая версия) и спутникового обмена сообщениями Beidou (топовая версия). Телефон будет работать на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite, иметь 2K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также емкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной (90 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядки.

Камера, как ожидается, станет одной из главных «фишек» смартфона. Она будет иметь 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-900 с диафрагмой f/1.63 и 1-дюймовой матрицей, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung HP9, а также 50-мегапиксельные телеобъектив и сверхширокоугольный объектив. Ожидается реализация полнофокусной макросъемки и 100-кратного зума AI Fusion, а также возможно наличие внешней ручки для использования в качестве полноценной камеры. Другими словами — Xiaomi 15 Ultra обещает стать одним из самых передовых смартфонов на рынке.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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