Выход Xiaomi 15 Ultra отложен до февраля

По слухам, Xiaomi 15 Ultra выйдет не в январе, как предполагалось ранее, а в феврале 2025 года, следуя примеру своего предшественника, Xiaomi 14 Ultra. Ожидается, что презентация в Китае состоится в конце февраля, а глобальный релиз — на MWC (Mobile World Congress) в начале марта, то есть практически одновременно. Это подтверждается информацией о том, что Xiaomi 15 Ultra уже получил все необходимые сертификаты в Китае, и что его выход в феврале подтверждает инсайдер Digital Chat Station.

Главной особенностью Xiaomi 15 Ultra станет поддержка спутниковой голосовой связи Tiantong (базовая версия) и спутникового обмена сообщениями Beidou (топовая версия). Телефон будет работать на мощном чипсете Snapdragon 8 Elite, иметь 2K OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, а также емкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной (90 Вт) и беспроводной (50 Вт) зарядки.

Камера, как ожидается, станет одной из главных «фишек» смартфона. Она будет иметь 50-мегапиксельный основной сенсор Sony LYT-900 с диафрагмой f/1.63 и 1-дюймовой матрицей, 200-мегапиксельный перископический телеобъектив Samsung HP9, а также 50-мегапиксельные телеобъектив и сверхширокоугольный объектив. Ожидается реализация полнофокусной макросъемки и 100-кратного зума AI Fusion, а также возможно наличие внешней ручки для использования в качестве полноценной камеры. Другими словами — Xiaomi 15 Ultra обещает стать одним из самых передовых смартфонов на рынке.