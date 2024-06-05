Лого сайта
Главная » Наушники и гарнитуры » Apple запатентовала AirPods с экраном на кейсе
Наушники и гарнитурыСмартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Apple запатентовала AirPods с экраном на кейсе

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.06.2024
121 Просмотр 0
Apple запатентовала AirPods с экраном на кейсе

Компания Apple зарегистрировала новый патент, который указывает на интерес к разработке дисплея на корпусе наушников AirPods. Появление такой инновации может превратить следующее поколение AirPods в устройство, комбинирующее функции iPod Nano и современных AirPods. Патентные изображения показывают прямоугольный экран на лицевой стороне кейса AirPods.

В сентябре 2022 года Apple уже представила модель наушников с экраном, и недавно выпустила её обновление. Согласно опубликованному патенту, предполагается, что экран на корпусе наушников позволит пользователю управлять музыкой, взаимодействовать с голосовым ассистентом Siri, отправлять и получать сообщения iMessage, а также просматривать погодные прогнозы, не прибегая к использованию iPhone.

airpods кейс с экраном патент

Samsung, являющийся одним из главных конкурентов Apple, также показал прототип Galaxy Buds с дисплеем на выставке CES в этом году, однако не планирует выпускать его в качестве товара для массового рынка. Другие бренды, такие как Hammer и Fingers, уже представили TWS-наушники с экраном на зарядном кейсе, но от Apple ожидается более продвинутая функциональность, если компания решит выйти на рынок с таким продуктом.

С момента дебюта AirPods в 2016 году Apple внесла лишь небольшие изменения в линейку наушников, включая поддержку беспроводной зарядки, встроенный динамик и функцию Find My. Недавно были представлены обновлённые AirPods Pro второго поколения с USB Type-C портом для зарядки. Однако, поскольку речь идёт о патенте, нет гарантий, что эти инновации действительно появятся на рынке. Для получения более точной информации необходимо дождаться официальных анонсов от Apple, которые могут быть сделаны нескоро.

Источник — mysmartprice.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.