Apple запатентовала AirPods с экраном на кейсе

Компания Apple зарегистрировала новый патент, который указывает на интерес к разработке дисплея на корпусе наушников AirPods. Появление такой инновации может превратить следующее поколение AirPods в устройство, комбинирующее функции iPod Nano и современных AirPods. Патентные изображения показывают прямоугольный экран на лицевой стороне кейса AirPods.

В сентябре 2022 года Apple уже представила модель наушников с экраном, и недавно выпустила её обновление. Согласно опубликованному патенту, предполагается, что экран на корпусе наушников позволит пользователю управлять музыкой, взаимодействовать с голосовым ассистентом Siri, отправлять и получать сообщения iMessage, а также просматривать погодные прогнозы, не прибегая к использованию iPhone.

Samsung, являющийся одним из главных конкурентов Apple, также показал прототип Galaxy Buds с дисплеем на выставке CES в этом году, однако не планирует выпускать его в качестве товара для массового рынка. Другие бренды, такие как Hammer и Fingers, уже представили TWS-наушники с экраном на зарядном кейсе, но от Apple ожидается более продвинутая функциональность, если компания решит выйти на рынок с таким продуктом.

С момента дебюта AirPods в 2016 году Apple внесла лишь небольшие изменения в линейку наушников, включая поддержку беспроводной зарядки, встроенный динамик и функцию Find My. Недавно были представлены обновлённые AirPods Pro второго поколения с USB Type-C портом для зарядки. Однако, поскольку речь идёт о патенте, нет гарантий, что эти инновации действительно появятся на рынке. Для получения более точной информации необходимо дождаться официальных анонсов от Apple, которые могут быть сделаны нескоро.

Источник — mysmartprice.com