Apple Watch 10 станут тоньше и получат больший дисплей

Ожидается, что новое поколение умных часов Apple Watch Series 10, будет представлено уже в этом году. Согласно последним слухам, предстоящая модель умных часов получит увеличенный экран и, возможно, будет иметь элементы, изготовленные по технологии 3D-печати. Кроме того, новинка обещает быть более тонкой по сравнению с предшественниками.

Известный аналитик в области продукции Apple, Минг-Чи Куо, поделился информацией о том, что Apple Watch 10 поколения предложат обновлённый дизайн. Размер экрана увеличится примерно на 10% и составит 45 и 49 миллиметров в разных версиях, вместо текущих 41 и 45 миллиметров. Параллельно с увеличением экрана, корпус часов станет более тонким. Эта тенденция соответствует общей стратегии Apple по созданию более стройных устройств, что было заметно на примере последних моделей iPad.

Куо также отмечает, что модель Apple Watch Ultra не претерпит значительных изменений в дизайне, за исключением возможного расширения цветовой палитры, включая добавление темного или черного варианта корпуса.

В контексте инноваций стоит отметить, что Apple планирует применять 3D-печать для изготовления отдельных компонентов своих умных часов. Несмотря на то, что технология еще не внедрена в массовое производство, предварительные тесты, проведенные в прошлом году, показали значительные успехи в повышении эффективности процесса. Компания Bright Laser Technologies (BLT) из Китая, которая уже сотрудничала с такими крупными производителями, как Airbus, будет отвечать за 3D-печать компонентов для Apple.

Источник — winfuture.de