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Подтверждены характеристики Motorola Razr 50 Ultra

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.06.2024
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Подтверждены характеристики Motorola Razr 50 Ultra

Ожидаемый высокопроизводительный складной смартфон от Motorola уже не является новостью для инсайдеров. Множество данных о Motorola Razr 50 Ultra уже было обнародовано, и недавно подтвердились ключевые спецификации этой модели. Кроме того, в сети появились живые фотографии устройства.

Пошагово рассмотрим доступную информацию. На платформе Geekbench были замечены результаты тестирования Razr 50 Ultra, что подтверждает некоторые из ранее обсуждаемых характеристик. В частности, устройство получит процессор Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, который, хотя и уступает по мощности Snapdragon 8 Gen 3, всё же демонстрирует впечатляющие показатели. В дополнение к этому, подтверждено наличие 12 ГБ оперативной памяти, хотя не исключается, что будут доступны и другие конфигурации.

На смартфоне будет предустановлена операционная система Android 14, что также было официально подтверждено. В ходе тестов на Geekbench Razr 50 Ultra набрал 1829 баллов в режиме одного ядра и 4214 баллов в многоядерном тесте.

В рамках сертификации NCC был представлен дизайн устройства, который, хотя и не являлся секретом, также подвергся повторной верификации перед официальным релизом. Изображения, опубликованные в сети, позволяют оценить не только внешний вид телефона, но и его размеры, а также ёмкость аккумулятора. К слову, смартфон появится в цветовых вариантах персиковый и темно-синий.

Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку на 68 Вт и оснащен аккумулятором общей емкостью 4000 мАч, состоящим из двух батарей на 1050 мАч и 2950 мАч.

Официальная презентация Motorola Razr 50 Ultra запланирована на 25 июня, дату которой недавно подтвердила компания Motorola. Первый релиз состоится в Китае, однако ожидается, что как Motorola Razr 50, так и Razr 50 Ultra впоследствии будут доступны и на других мировых рынках.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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