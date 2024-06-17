Подтверждены характеристики Motorola Razr 50 Ultra

Ожидаемый высокопроизводительный складной смартфон от Motorola уже не является новостью для инсайдеров. Множество данных о Motorola Razr 50 Ultra уже было обнародовано, и недавно подтвердились ключевые спецификации этой модели. Кроме того, в сети появились живые фотографии устройства.

Пошагово рассмотрим доступную информацию. На платформе Geekbench были замечены результаты тестирования Razr 50 Ultra, что подтверждает некоторые из ранее обсуждаемых характеристик. В частности, устройство получит процессор Snapdragon 8s Gen 3 от Qualcomm, который, хотя и уступает по мощности Snapdragon 8 Gen 3, всё же демонстрирует впечатляющие показатели. В дополнение к этому, подтверждено наличие 12 ГБ оперативной памяти, хотя не исключается, что будут доступны и другие конфигурации.

На смартфоне будет предустановлена операционная система Android 14, что также было официально подтверждено. В ходе тестов на Geekbench Razr 50 Ultra набрал 1829 баллов в режиме одного ядра и 4214 баллов в многоядерном тесте.

В рамках сертификации NCC был представлен дизайн устройства, который, хотя и не являлся секретом, также подвергся повторной верификации перед официальным релизом. Изображения, опубликованные в сети, позволяют оценить не только внешний вид телефона, но и его размеры, а также ёмкость аккумулятора. К слову, смартфон появится в цветовых вариантах персиковый и темно-синий.

Смартфон будет поддерживать быструю проводную зарядку на 68 Вт и оснащен аккумулятором общей емкостью 4000 мАч, состоящим из двух батарей на 1050 мАч и 2950 мАч.

Официальная презентация Motorola Razr 50 Ultra запланирована на 25 июня, дату которой недавно подтвердила компания Motorola. Первый релиз состоится в Китае, однако ожидается, что как Motorola Razr 50, так и Razr 50 Ultra впоследствии будут доступны и на других мировых рынках.

Источник — androidheadlines.com