Apple Intelligence появится не раньше 2025 года?

На конференции WWDC 2024 года компания Apple представила новые функции Apple Intelligence для своих устройств, включая инструменты для редактирования текстов и платформу для работы с изображениями, которые могут кардинально изменить способ использования iPhone.

Однако конкуренты Apple, такие как Google и Samsung, уже внедрили аналогичные функции на основе искусственного интеллекта в свои смартфоны. Хотя было бы логично ускорить процесс внедрения функций AI, чтобы устройства Apple соответствовали функциональности устройств конкурентов, Apple решила поступить иначе. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, новая функция Apple Intelligence станет доступной для разработчиков не раньше конца лета 2024 года.

Это означает, что упомянутые функции не появятся в первых бета-версиях iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia. По мере их внедрения на совместимых устройствах, функции будут доступны в ограниченном виде, и не всем пользователям сразу. Изначально они будут поддерживать только американский английский язык, и в некоторых случаях пользователи даже могут попасть в список ожидания, чтобы получить к ним доступ. Несмотря на множество анонсированных новшеств во время проведения WWDC, Гурман полагает, что не все они будут реализованы в 2024 году.

Некоторые из наиболее ресурсоёмких сервисов Apple Intelligence могут стать доступными только в первой половине 2025 года. Это, возможно, первый случай, когда Apple не предоставила чёткого расписания запуска новых технологий для пользователей.

Такой поэтапный подход к выпуску может заставить пользователей обратить внимание на другие бренды, которые предлагают больше возможностей за те же деньги. Например, если покупатель с бюджетом в 150 000 рублей ищет лучший смартфон с последними функциями AI, он может выбрать продукт компании, которая уже предлагает полноценный набор таких возможностей, вместо того, чтобы ждать их реализации от Apple. Согласно последней информации, только модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max из текущей линейки поддерживают функции Apple Intelligence, исключая iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а также предыдущие модели iPhone 14, 13, 12, 11 и более старые.

Тем не менее, Гурман отмечает, что отсроченный запуск может иметь и свои преимущества. Он позволяет компании сосредоточиться на отдельных функциях, оптимизировать их и перераспределить ресурсы на разработку других возможностей, экономя трудовые затраты. Начиная с английского, Apple получает больше времени для обучения своих ИИ-моделей другим языкам.

Кроме того, это даёт возможность построить облачную инфраструктуру, способную обрабатывать больший объем запросов от пользователей, не снижая общей производительности системы. Конечно, это требует времени и инвестиций, но в долгосрочной перспективе может означать более стабильное и надёжное внедрение инноваций.

Таким образом, хотя некоторые потребители могут быть недовольны задержкой, особенно в свете быстрого темпа технологического прогресса у конкурентов, стратегия Apple может оправдать себя, обеспечив качество и эффективность новейших возможностей AI. Со временем, когда эти функции станут доступны широкому кругу пользователей и на различных языках, Apple может укрепить свою репутацию как производителя инновационной и надёжной продукции, что, в свою очередь, может способствовать укреплению лояльности клиентов и привлечению новых покупателей.

Источник — bloomberg.com