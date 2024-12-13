Лучшие MacBook для учебы в 2024 году

Лучший MacBook не сможет сделать домашнее задание за вас, но совершенно точно упростит эту задачу.

Как сделать учебу интересной? Ответ прост: она должна приносить радость. И добиться этого поможет один из лучших MacBook для студента и школьника. Ноутбука от Apple не зря считаются лучшими в мире. Они обладают высочайшей производительностью, отличной автономностью и выглядят стильно. Имея лучший MacBook вы сможете не только упростить выполнение заданий, но и показать окружающим, что не отстаете от трендов.

13.12.2024 Обновление В рейтинг лучших Macbook для учебы добавлены модели 2024 года.

Цена на MacBook может показаться высокой. Но, как правило, затраты того стоят. Вы покупаете ноутбук на долгое время и это скорее инвестиция в образование, а не просто трата денег. Продукция Apple славится своим качеством и надежностью. Поэтому MacBook, купленный на первом курсе, может остаться с вам до самого выпускного.

Ноутбуки Apple уже много лет пользуются огромной популярностью среди студентов. Однако, если вы посмотрите на варианты сегодня, может быть сложно выбрать лучший из них. Между разными размерами, названиями Pro и Air легко потеряться.

Наш рейтинг лучших MacBook для учебы разберет все это в деталях. Мы покажем, какие MacBook подходят большинству «грызущих гранит науки», а какие подходят для более нишевых видов работы. Между тем, если вам нужно дополнительный экран, ознакомьтесь с нашим рейтингом лучших мониторов для Mac.

1 MacBook Air M3 Лучший MacBook для студента

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 13,6 дюймов 2560×1664 Liquid Retina

Процессор: Apple M3

Графика: 8 — 10 ядер

Оперативная память: 8 ГБ

Память: 256 ГБ — 1 ТБ Плюсы Отличное время автономной работы

Высокая производительность

Яркий дисплей Liquid Retina

Удобная клавиатура

Улучшена скорость SSD Минусы Мало портов

Подойдёт, если: Работаете с базовыми приложениями Важна портативность Требуется время работы на целый день Не подойдёт, если: Требуется большой экран Монтируете видео Занимаетесь 3D дизайном

В 2024 — 2025 г MacBook Air M3 станет оптимальным выбором для большинства студентов. Этот ноутбук идеально подходит для типичных студенческих задач. От написания эссе, поиска информации в интернете, до просмотра видео и решения других задач, связанных с обучением.

Студенты, специализирующиеся на написании текстов, оценят по достоинству превосходную клавиатуру, которая снижает утомляемость при длительной работе. Время автономной работы в 15 часов 21 минуту будет очень полезно. Но будьте внимательны, если вы работаете так долго, что разряжаете ноутбук за одно занятие, вам стоит сделать перерыв.

MacBook Air M3 также отличается ярким дисплеем. Это особенно важно при работе освещенной аудитории. Легкий вес делает его удобным для переноски.

Для тех, кому нужен большой экран или требуется высокая производительность для решения ресурсоёмких задач, модели MacBook Air M3 побольше или MacBook Pro могут быть лучшим вариантом. Однако, для большинства студентов MacBook Air M3 станет идеальным выбором.

2 MacBook Air 15 M3 2024 Лучший MacBook по соотношению цены, размера и мощности

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 15,3 дюйма, 2880×1864 пикселей Liquid Retina IPSS

Процессор: Apple M3, 8 ядер

Графика: встроенная, 10 ядер

Оперативная память: 8–24 ГБ

Память: 256 ГБ–2 ТБ Плюсы Легкий для ноутбука 15 дюймов

Высокая производительность с чипом M3

Тихо работает

Яркий экран Liquid Retina Минусы Мало портов

Подойдёт, если: Вам нужна мобильность Предпочитаете большой экран Нужна быстрая и бесшумная работа Требуется хорошая автономность Не подойдёт, если: Вам нужна сверхвысокая производительность Бюджет не безлимитный Хотите играть на ноутбуке

Для студентов, которым нужен универсальный ноутбук для учёбы и лёгкой творческой работы, отличным выбором станет новый MacBook Air 15 с процессором Apple M3. Он стоит дешевле MacBook Pro, но по мощности превосходит предыдущие модели Air. Большой 15-дюймовый экран обеспечивает комфортную работу, а благодаря безвентиляторному дизайну ноутбук остаётся достаточно лёгким. Система пассивного охлаждения делает его бесшумным, но при сильной нагрузке производительность может снижаться во избежание перегрева.

Дизайн MacBook Air 15 удобен: его размер позволяет комфортно работать на коленях, а большой трекпад обеспечивает удобство управления. Наличие двух портов USB-C (Thunderbolt 3) и порта MagSafe для зарядки обеспечивает гибкость подключения различных устройств и периферии.

По результатам тестов, процессор M3 сравним по производительности с Intel i9 и AMD Ryzen 7, и это без использования активного охлаждения! Встроенная видеокарта, конечно, не сравнится с дискретными решениями Nvidia, но для большинства творческих задач, таких как работа с графическими редакторами, её вполне достаточно, особенно с 24 ГБ оперативной памяти. Вы без проблем сможете редактировать большие RAW-файлы на модели с 16 ГБ ОЗУ.

Время автономной работы впечатляет. Apple заявляет о 18 часах, что, конечно, идеальный сценарий. В реальных условиях использования (редактирование в Affinity Photo и Designer, веб-серфинг, работа с Google Docs/Sheets и даже немного Stardew Valley) ноутбук легко проработает два полных рабочих дня.

Цена MacBook Air M3 относительно доступна для линейки MacBook, а с октября 2024 года стала ещё привлекательнее. Apple прекратила выпуск модели с 8 ГБ ОЗУ, но оставила конфигурацию с 16 ГБ по той же цене.

На снятые с производства модели с 8 ГБ ОЗУ действуют значительные скидки. Такой вариант может подойти многим студентам, если вы не планируете использовать приложения с высокими требованиями к графике или ресурсоёмкие программы, требующие больших объёмов оперативной памяти и мощной вычислительной производительности

3 Apple MacBook Air 13 M2 2022 Лучший бюджетный MacBook для учебы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 13,6-дюймовый дисплей Liquid Retina

Процессор: Apple M2

Графика: 8–10-ядерный графический процессор

Оперативная память: 8–16 ГБ

Память: до 2 ТБ Плюсы Хорошая производительность

Удобная клавиатура

Яркий, красочный экран

Отличное время автономной работы Минусы SSD несколько медленнее, чем M1 Air

Подойдёт, если: Нужна отличная производительность при ограниченном бюджете Много созваниваетесь по видео Требуется много времени автономной работы Не подойдёт, если: Требуется максимум производительности Вам нужно много портов Хотите играть с высокой частотой кадров в новые игры

Если ваш бюджет ограничен, лучшим выбором MacBook для студентов станет M2 MacBook Air. Выпуск новой модели M3 в 2024 году снизил цену на эту модель 2022 года, и сейчас её можно приобрести за весьма привлекательную стоимость. Поскольку M3 представляет собой скорее эволюционное, чем революционное обновление (без кардинальных изменений в дизайне), M2 MacBook Air — отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить.

Ноутбук лёгкий и компактный, идеально подходит для переноски в сумке на учёбу или в библиотеку. Экран достаточно яркий и чёткий, комфортно работать даже при ярком свете. Однако количество портов может показаться некоторым недостаточным: всего два порта Thunderbolt 3 (не Thunderbolt 4) и разъём для наушников 3,5 мм.

M2 MacBook Air легко справляется со многими творческими задачами, включая работу в Photoshop и несложное видеоредактирование, особенно в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти. Для большинства студенческих задач этого более чем достаточно, за исключением самых ресурсоёмких. Веб-камера 1080p обеспечивает хорошее качество изображения для видеозвонков, что удобно для онлайн-обучения.

В тестах время работы от батареи составило 16 часов воспроизведения видео без подзарядки. Это меньше, чем у MacBook Pro, но всё же превосходит показатели многих ноутбуков на Windows.

Ранее мы критиковали M2 MacBook Air за его цену, рекомендуя M1 как более бюджетный вариант. Однако сейчас ситуация изменилась: M2 Air стал очень выгодным предложением по сравнению с более новой и дорогой моделью M3.

4 MacBook Pro 14 M4 Лучший мощный MacBook для учебы

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 14,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR (3024×1964 пикселей)

Процессор: Apple M4/M4 Pro/M4 Max

Графика: 10 ядер

Оперативная память: 16 — 128 ГБ

Память: 512 ГБ — 8 ТБ Плюсы Более 18 часов автономной работы

Поразительная производительность

Яркий экран

Впечатляющий стереозвук Минусы Нет Face ID

Неудобное расположение вентиляционных отверстий

Подойдёт, если: Требуется максимум вычислительной мощности Нужен компактный ноутбук По долгу работаете вдали от розетки Важно качество звука Не подойдёт, если: Бюджет ограничен Работаете в нетребовательных приложениях

Новые MacBook Pro с чипами M4, появившиеся в ноябре 2024 года, впечатляют своей производительностью, хотя и не всем студентам она необходима. 14-дюймовая модель — отличный вариант для большинства студентов, которым нужна высокая производительность и лёгкий, компактный корпус. Базовая комплектация с 10-ядерным процессором и 16 ГБ оперативной памяти теперь доступна по более привлекательной цене, начиная от 1599 долларов, чем в прошлом году, что делает её оптимальным выбором для многих.

Этот базовый MacBook Pro M4 предоставит более чем достаточно мощности для большинства студентов, при этом обладая впечатляющим временем автономной работы — около 18 часов 32 минут. Модели M4 Pro и M4 Max могут заинтересовать опытных пользователей, но стоит внимательно оценить базовую модель, так как стоимость за апгрейд оперативной памяти и накопителя быстро подскакивает. Однако, если для вас критична скорость выполнения проектов, более мощные чипы действительно заметно повысят производительность.

При наличии бюджета стоит обратить внимание на новую опцию — дисплей с нанотекстурой, которая снижает блики.

Несмотря на удобство, всё же хотелось бы видеть в MacBook Pro технологию Face ID, чтобы компенсировать челку в верхней части экрана. Также немного неудобны боковые вентиляционные отверстия — при определённом хвате они могут мешать. Однако, эти мелочи не умаляют достоинств ноутбука. За отличную производительность и компактность это отличный выбор для студентов, которым нужен мощный и портативный ноутбук.

5 MacBook Pro 16 M4 Pro Лучший MacBook для студентов с максимальными потребностями

7 РЕКЛАМА ООО Яндекс, ИНН 7736207543 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ Экран: 16,2-дюймовый дисплей Liquid Retina XDR (3024 x 1964 пикселей)

Процессор: Apple M4 Pro/M4 Max

Графика: 40 ядер

Оперативная память: 24 — 128 ГБ

Память: 512 ГБ — 8 ГБ Плюсы Почти 21 час автономной работы

Непревзойденная производительность

Кристально чистая веб-камера

Потрясающе яркий экран

Отличный стереозвук Минусы Нет Face ID

Неудобное расположение вентиляционных отверстий

Нереально дорого

Подойдёт, если: Вы богач Требуется ультра максимальная производительность Необходима лучшая автономность Требуется много портов Не подойдёт, если: Вы не богач Используете нетребовательные приложения

16-дюймовые MacBook Pro M4 Pro и M4 Max — настоящие рабочие станции в компактном корпусе, предлагающие невероятную производительность и рекордное для MacBook время автономной работы — более 20 часов. Это мощный и удобный ноутбук, но нужно понимать, что для большинства студентов колледжей он избыточен.

Базовая модель M4 Pro стоит от 2499 долларов, а M4 Max — от 3499 долларов. Большинству студентов нет необходимости тратить такие деньги на ноутбук. Однако, для некоторых специалистов такая производительность необходима или, по крайней мере, желательна, а также для тех, кто стоит на пороге профессиональной деятельности, это может быть выгодным вложением.

Дизайн практически не изменился по сравнению с тремя предыдущими поколениями MacBook Pro, что само по себе неплохо. Нам всё ещё не нравится расположение вентиляционных отверстий по бокам — они мешают при определённом хвате, но наличие полноценных портов HDMI и SDXC, а также переход на Thunderbolt 5 во всех портах USB-C — безусловные плюсы. Thunderbolt 5 сейчас не так важен, но в ближайшие месяцы появятся аксессуары, которые позволят в полной мере использовать его возможности. Это гарантирует будущую совместимость ноутбука, которым вы, вероятно, будете пользоваться 5-7 лет.

Этот ноутбук показал одни из лучших результатов в тестах Geekbench, самое быстрое время перекодирования видео, и второе по продолжительности время автономной работы — 20 часов 46 минут. Такого сочетания производительности и времени работы от батареи нет ни у одного другого ноутбука.

Превосходный мини-светодиодный дисплей Super Retina XDR, удобная клавиатура и отличная аудиосистема — приятные бонусы для студентов, которые используют ноутбук для развлечений и работы с медиаконтентом.

Стоит ли покупать MacBook для учебы

Продукты Apple уже давно имеют репутацию дорогих товаров, и хотя они, безусловно, недешевы, они также не переоценены — ноутбук или ПК, который такой же тонкий и легкий, но при этом предлагает высокую производительность и характеристики, будет стоить столько же, или часто больше.

Однако следует учитывать скрытую стоимость: большинство современных ноутбуков Apple используют только порты USB-C, а это означает, что вам часто нужно покупать адаптеры для подключения обычных жестких дисков USB или аксессуаров.

С другой стороны, есть кое-что, что придает машинам Apple огромную ценность: они чрезвычайно надежны и их легко починить, если что-то пойдет не так. Apple — единственный крупный производитель ноутбуков с многочисленными магазинами, в которых есть ремонтные мастерские, где вы можете буквально взять ноутбук и поговорить с кем-то, нанятым теми же людьми, которые сделали эту машину. С точки зрения скорости ремонта и душевного спокойствия, когда приближаются сроки, важность этого невозможно переоценить.