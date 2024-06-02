Главная » Планшеты Apple тайком изменила характеристики нового iPad Air M2 ПланшетыЭлектроника и техника Apple тайком изменила характеристики нового iPad Air M2 Анатолий Пшеницын 2 Просмотра

Apple внесла изменения в спецификации iPad Air M2, который был представлен в прошлом месяце, исправив информацию о графическом процессоре на своём сайте. Изначально продвигаемый как устройство с десятиядерным GPU, iPad Air M2 теперь официально оснащён девятиядерным графическим процессором.

Компания Apple не сделала официального заявления относительно этого обновления характеристик. Вместо этого, информация на странице продукта была тихо обновлена. По данным веб-архивов, корректировка была произведена в последние 10 дней.

В официальном пресс-релизе о выходе iPad Air M2 по-прежнему упоминается 10-ядерный графический процессор, и это же указано на странице поддержки, которая еще не была обновлена. Также страницы спецификаций в других странах до сих пор содержат старую информацию.

Эти изменения вызывают вопросы, поскольку предполагается, что в Apple произошло недоразумение, и была неверно представлена информация о характеристиках нового iPad Air M2. К тому же, исправления пока не распространены на все языковые версии сайта компании.

Также стоит отметить, что это первый случай, когда в продукте Apple используется чип M2 с 9-ядерным GPU. К примеру, MacBook Air M2 предлагается с 8-ядерным и 10-ядерным графическим процессором, это указывает на то, что чип в новом планшете может быть модифицированной версией.

В целом, большинство пользователей iPad Air M2 вряд ли заметят разницу в производительности между 9-ядерным и 10-ядерным GPU, но ясность от Apple по поводу произошедших изменений была бы очень кстати.

Источник — 9to5mac.com