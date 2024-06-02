Apple планирует выпустить Mac с сенсорным экраном

Компьютеры Mac от Apple долгое время оставались без сенсорных экранов, в отличие от продуктов конкурентов, которые внедрили эту технологию уже много лет назад. Одной из причин, по которой Apple не спешит добавлять сенсорные экраны в Mac, может быть желание защитить продажи своих планшетов iPad, которые, несмотря на падение поставок с каждым кварталом, продолжают быть успешным и прибыльным бизнесом для компании.

Недавно появилась новость, что в перспективе поддержка сенсорного управления может появиться на компьютерах Mac, это потенциально изменит позиционирование iPad на рынке. Марк Гурман из Bloomberg в своём информационном бюллетене «Power On» упомянул, что интеграция сенсорных экранов в Mac займёт некоторое время и что основная цель Apple — ясно разграничить функциональность между iPad и Mac.

Apple рассматривает возможность добавления OLED-дисплеев и сенсорного управления к Mac в ближайшие годы, однако приоритет компании — подчеркнуть отличия между планшетами и компьютерами. С другой стороны, компания не боится прекращать выпуск устройств, если они уступают место более мощным продуктам, как это случилось с iPod Touch в 2022 году.

Если Apple решит внедрить сенсорные экраны в Mac, то macOS потребуется адаптация под новый интерфейс и поддержку традиционных устройств ввода — клавиатуры и мыши. В случае с Windows, подобная функциональность иногда приводила к сбоям при смене ориентации устройства. В конечном итоге, Apple может решиться на такой шаг, если iPad перестанет быть значимым источником дохода, но этот процесс займёт время.

Источник — wccftech.com