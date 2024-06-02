Лого сайта
Главная » ПК, ноутбуки, железо » Apple планирует выпустить Mac с сенсорным экраном
ПК, ноутбуки, железоЭлектроника и техника

Apple планирует выпустить Mac с сенсорным экраном

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.06.2024
2 Просмотра 0
Apple планирует выпустить Mac с сенсорным экраном

Компьютеры Mac от Apple долгое время оставались без сенсорных экранов, в отличие от продуктов конкурентов, которые внедрили эту технологию уже много лет назад. Одной из причин, по которой Apple не спешит добавлять сенсорные экраны в Mac, может быть желание защитить продажи своих планшетов iPad, которые, несмотря на падение поставок с каждым кварталом, продолжают быть успешным и прибыльным бизнесом для компании.

Недавно появилась новость, что в перспективе поддержка сенсорного управления может появиться на компьютерах Mac, это потенциально изменит позиционирование iPad на рынке. Марк Гурман из Bloomberg в своём информационном бюллетене «Power On» упомянул, что интеграция сенсорных экранов в Mac займёт некоторое время и что основная цель Apple — ясно разграничить функциональность между iPad и Mac.

Apple рассматривает возможность добавления OLED-дисплеев и сенсорного управления к Mac в ближайшие годы, однако приоритет компании — подчеркнуть отличия между планшетами и компьютерами. С другой стороны, компания не боится прекращать выпуск устройств, если они уступают место более мощным продуктам, как это случилось с iPod Touch в 2022 году.

Если Apple решит внедрить сенсорные экраны в Mac, то macOS потребуется адаптация под новый интерфейс и поддержку традиционных устройств ввода — клавиатуры и мыши. В случае с Windows, подобная функциональность иногда приводила к сбоям при смене ориентации устройства. В конечном итоге, Apple может решиться на такой шаг, если iPad перестанет быть значимым источником дохода, но этот процесс займёт время.

Источник — wccftech.com

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.