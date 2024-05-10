Главная » Планшеты Apple iPad Pro 2024 против Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ПланшетыЭлектроника и техникаЯндекс.Маркет Apple iPad Pro 2024 против Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Анатолий Пшеницын 4 Просмотра

На рынке цифровых устройств наблюдается острая конкуренция между планшетами, особенно это касается противостояния между iPad от Apple и Galaxy Tab от Samsung.

С выпуском нового iPad Pro 2024 года, этот девайс представляет собой сильного конкурента для Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, который уже получил внушительные отзывы, за счёт чего попал в наш рейтинг лучших планшетов. В этой статье мы предлагаем детальное сравнение нового iPad Pro и Galaxy Tab S9 Ultra, чтобы помочь определить, какой из этих планшетов лучше всего соответствует вашим потребностям.

Мы сосредоточим наше внимание на ключевых характеристиках каждого устройства: дизайне и качестве сборки, экране, программном обеспечении, камерах, производительности, а также цене. Важно отметить, что выбор между этими устройствами может быть очевиден для тех, кто уже предпочитает определенную экосистему. Тем не менее, если вы рассматриваете возможность перехода на другую операционную систему, наше сравнение предоставит вам всю необходимую информацию для принятия взвешенного решения.

Давайте без промедления перейдём к анализу основных характеристик нового iPad Pro от Apple и Galaxy Tab S9 Ultra от Samsung, чтобы вы могли сделать осознанный выбор при покупке планшета.

Дизайн и качество сборки

Дизайн обоих планшетов не предлагает кардинальных новшеств и сохраняет стилистику своих предыдущих моделей. Эти два устройства, изготовленные из металла, принадлежат к сегменту высококачественной электроники.

iPad Pro 2024 iPad Pro 2024 iPad Pro 2024

iPad Pro сохраняет характерный квадратный блок камер на задней панели, который гармонирует с дизайном современных моделей iPhone. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra также не отступил от дизайна предшественника, располагая три камеры отдельно друг от друга на задней части, что соответствует стилистике других устройств серии Galaxy. У обоих планшетов есть антенные полосы, размещённые в соответствующих местах корпуса.

Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy Tab S9 Ultra сзади Galaxy Tab S9 Ultra сзади

Основное отличие между iPad Pro и Galaxy Tab S9 Ultra заключается в толщине корпуса. Apple заявляет, что 13-дюймовый iPad Pro имеет толщину всего 5,1 мм, в то время как у Galaxy Tab S9 Ultra эта величина составляет 5,5 мм. Разница в толщине незначительна и заметна только при непосредственном сравнении устройств. Однако разница в 0,4 мм маловероятно будет иметь значительное влияние на выбор пользователя.

В итоге, оба планшета представлены с качественным исполнением и привлекательным дизайном, и выбор между ними будет зависеть от личных предпочтений, а не от критерия толщины устройства.

Экран

В новейших моделях iPad Pro от Apple теперь установлены OLED-дисплеи, которые компания называет Ultra Retina XDR. Эта технология, получившая название Tandem OLED, позволила разместить две OLED-панели на одном экране, что значительно увеличивает максимальную яркость экрана до 1600 нит, что на 72% превышает яркость Samsung Galaxy Tab S9 Ultra с его 930 нит при воспроизведении HDR-контента. Важно отметить, что такие значения яркости достигаются именно при просмотре HDR-видео на iPad, в то время как в обычных условиях различия могут быть менее заметны.

iPad Pro 2024 iPad Pro 2024

Что касается разрешения экрана, то 11-дюймовый iPad Pro имеет разрешение 2420 x 1668 пикселей, а его 13-дюймовый аналог — 2752 x 2064 пикселей. В сравнении с этим, Galaxy Tab S9 Ultra предлагает разрешение 2960 x 1848 пикселей. При этом Galaxy Tab S9 Ultra обладает на 35% большим количеством пикселей по сравнению с 11-дюймовым iPad Pro, хотя его экран на 21% больше. Это означает, что плотность пикселей на дюйм (PPI) у 11-дюймового iPad Pro на 10,4% выше и составляет 264 PPI против 239 PPI у Galaxy Tab. 13-дюймовый iPad Pro, в свою очередь, имеет на 3% меньше пикселей, чем Galaxy Tab S9 Ultra, но и размер его экрана меньше на 7,2%, при этом PPI остаётся таким же, как у 11-дюймовой модели.

Galaxy Tab S9 Ultra

Исходя из этих данных, на бумаге iPad Pro демонстрирует лучшие характеристики экрана благодаря более высокой пиковой яркости и высокой плотности пикселей. Однако в реальных условиях различия между экранами могут оказаться не столь заметными, и оба дисплея предоставят отличное качество изображения.

Камеры

Камеры на планшетах часто игнорируются пользователями, однако они все еще важны для полноты обзора устройств. В сравнении возможностей камер Galaxy Tab S9 Ultra и iPad Pro, Samsung кажется более привлекательным вариантом. На задней части Galaxy Tab S9 Ultra располагается основная 13-мегапиксельная камера и дополнительная 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера. Спереди устройства находятся две 12-мегапиксельные камеры: одна широкоугольная и одна ультраширокоугольная с полем зрения 120 градусов.

iPad Pro 2024

В то же время, iPad Pro оснащен одной 12-мегапиксельной камерой на задней панели, дополненной датчиком LiDAR и вспышкой True Tone, а спереди – одна 12-мегапиксельная камера.

Galaxy Tab S9 Ultra

Несмотря на то что камеры на планшетах не являются основным критерием выбора для большинства пользователей, в этом аспекте Galaxy Tab S9 Ultra превосходит благодаря более широким возможностям захвата изображений. Ультраширокоугольные камеры на передней и задней панелях позволяют фиксировать больше пространства, что особенно удобно для групповых селфи и видеоконференций, гарантируя, что вы всегда останетесь в фокусе.

Производительность

В области производительности iPad Pro демонстрирует впечатляющие результаты, обходя Galaxy Tab S9 Ultra. Последний использует процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который был ведущим в линейке Android-чипов в прошлом году и обеспечивал впечатляющую скорость работы планшета.

Но Apple представила новый мощный процессор Apple M4 для iPad Pro, который является самым продвинутым чипом компании на сегодняшний день. Чипы серии M от Apple уже зарекомендовали себя в линейке ноутбуков, благодаря чему на iPad Pro можно эффективно работать с полнофункциональными настольными приложениями. Хотя Snapdragon 8 Gen 2 является оптимизированным решением для мобильных устройств, он уже несколько устарел, так как был выпущен в прошлом году.

В повседневном использовании оба устройства справятся с задачами без проблем, но если сравнивать их исходя из чистой вычислительной мощности, iPad Pro опережает своего конкурента благодаря новейшему чипу Apple M4.

Программное обеспечение

Это классическое противостояние между iOS и Android, но на этот раз акцент смещён на iPadOS против обновлённой версии Android для планшетов. Обе ОС имеют свои сильные и слабые стороны в этой битве.

В плане общей удобности и стабильности как iPadOS, так и Android показывают отличные результаты. Apple известна блестящей оптимизацией и гармоничным взаимодействием между аппаратной и программной частями устройства. Однако пользовательский интерфейс One UI от Samsung также не уступает, благодаря значительным усилиям компании в оптимизации ПО на устройствах Galaxy.

iPadOS превосходит благодаря солидному набору профессиональных приложений, таких как Pro Tools, Pro Create и Garage Band. Многие разработчики предпочитают переносить свои профессиональные приложения на платформу Apple, оставляя Android позади, как это сделала компания Adobe.

iPad Pro 2024

С другой стороны, One UI выделяется за счёт своей гибкости и возможностей кастомизации. Пользователи могут свободно размещать приложения и виджеты на главном экране, а также персонализировать интерфейс с помощью разнообразных тем, функции динамических цветов Android, наборов иконок и т.д.

В плане многозадачности One UI также имеет преимущество, предоставляя возможности работы с приложениями в отдельных окнах и в режиме разделённого экрана. Также стоит упомянуть режим Dex, который преобразует интерфейс в более похожий на десктопный.

Galaxy Tab S9 Ultra

Что касается выбора лучшего устройства, то здесь нет однозначного ответа – все зависит от индивидуальных потребностей пользователя. Если для вас важна работа с профессиональными приложениями и вы ищете альтернативу персональному компьютеру, то iPad с его мощным процессором и большим выбором специализированного софта будет оптимальным выбором.

Если же вам необходим более настраиваемый интерфейс, свобода в организации рабочего пространства и лучшие возможности для многозадачности, то Galaxy Tab S9 Ultra окажется предпочтительным вариантом.

Цена

При выборе между iPad Pro и Galaxy Tab S9 Ultra, ценовой фактор играет важную роль. Для тех, кто ищет оптимальное сочетание стоимости и качества, 11-дюймовый iPad Pro является привлекательным вариантом. Стоимость базовой модели с 256 ГБ памяти начинается от 999 долларов, что предоставляет пользователям высокую производительность, отличный экран и дополнительные функции, которыми славится Apple. Версия iPad с диагональю 13 дюймов также начинается с объема памяти в 256 ГБ и ценником в 1299 долларов, причем максимальный объем памяти для обеих моделей достигает 2 ТБ.

В то же время, Galaxy Tab S9 Ultra занимает промежуточное положение по цене между двумя моделями iPad Pro. За модель с 256 ГБ памяти предстоит заплатить 1199,99 долларов, что делает её дороже 11-дюймового iPad, но более доступной по сравнению с 13-дюймовым вариантом. При этом максимальный объем памяти для Galaxy Tab S9 Ultra составляет 1 ТБ и обойдётся в 1619,99 долларов.

Сравнивая стоимость моделей с 1 ТБ памяти, 11-дюймовый iPad Pro предлагается по цене 1599 долларов, а 13-дюймовый iPad Pro с таким же объёмом памяти стоит 1899 долларов. Так что если вам важен большой объем памяти, то Galaxy Tab S9 Ultra может предложить более выгодные условия. Однако для тех, кто рассматривает варианты с меньшим объёмом памяти, 11-дюймовый iPad Pro кажется более предпочтительным в плане соотношения цены и предлагаемых возможностей.

Что в итоге

Galaxy Tab S9 Ultra представляет собой отличное устройство, которое впечатляет во всех аспектах. Он оснащён превосходным программным обеспечением, высококачественной аппаратной частью и обеспечивает отличную производительность, что делает его идеальным выбором для планшета.

Однако последняя модель от Apple, похоже, опережает продукт южнокорейской компании. iPad Pro выделяется благодаря более мощному процессору, более стабильной линейке приложений для профессионалов и более яркому экрану. Так, 11-дюймовый iPad Pro предлагается по более низкой цене, чем Galaxy Tab S9 Ultra. Для тех, кто предпочитает более крупный экран, 13-дюймовый iPad Pro доступен всего за 100 долларов больше.

Выбирая между этими планшетами, вы вряд ли ошибётесь, так как оба они представляют собой высококачественные устройства. Но новый iPad Pro заслуживает особого внимания благодаря своим улучшенным характеристикам и возможностям.