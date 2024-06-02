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NVIDIA запускает Project G-Assist, внедряя в игры ИИ-помощника

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
02.06.2024
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NVIDIA запускает Project G-Assist, внедряя в игры ИИ-помощника

Первоапрельская шутка NVIDIA в 2017 году о создании игрового ассистента с искусственным интеллектом, названного GeForce GTX Project G-Assist, которая предполагала автоматизацию игровых задач и даже победу над боссами за игрока, теперь превратилась в реальность. Компания планирует реализовать эту идею в проекте под названием Project G-Assist.

Благодаря значительному прогрессу в области искусственного интеллекта и в частности, развитию больших языковых моделей, NVIDIA обнаружила возможность внедрения AI-помощников в игровой процесс. Такие помощники, используя возможности искусственного интеллекта, интегрированные в видеокарты GeForce RTX, могут предоставлять игрокам практическую поддержку.

Project G-Assist

На данный момент полная информация о Project G-Assist не раскрыта, однако известно, что он позволит игрокам получать нужные сведения через голосовые интерфейсы, системы распознавания изображений и API, а также использовать облачные и локальные базы данных знаний, встроенные в технологии GeForce RTX.

Компания NVIDIA видит в G-Assist игрового гида, который будет помогать игрокам находить эффективное оружие и стратегии, а новичкам — необходимые ресурсы. Помощник также будет анализировать игровые настройки и предлагает их оптимизацию для наиболее эффективного использования аппаратных ресурсов.

NVIDIA в G-Assist

В отличие от первоапрельской шутки, G-Assist не будет выполнять игровые действия за игрока и не будет предлагать нестандартные функции, такие как советы по питанию. Но введение таких AI-инструментов в игры открывает новые перспективы и возможности. Возможно, в ближайшем будущем G-Assist станет ключевым инструментом с искусственным интеллектом, управляющим неигровыми персонажами.

Источник — videocardz.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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