NVIDIA запускает Project G-Assist, внедряя в игры ИИ-помощника

Первоапрельская шутка NVIDIA в 2017 году о создании игрового ассистента с искусственным интеллектом, названного GeForce GTX Project G-Assist, которая предполагала автоматизацию игровых задач и даже победу над боссами за игрока, теперь превратилась в реальность. Компания планирует реализовать эту идею в проекте под названием Project G-Assist.

Благодаря значительному прогрессу в области искусственного интеллекта и в частности, развитию больших языковых моделей, NVIDIA обнаружила возможность внедрения AI-помощников в игровой процесс. Такие помощники, используя возможности искусственного интеллекта, интегрированные в видеокарты GeForce RTX, могут предоставлять игрокам практическую поддержку.

На данный момент полная информация о Project G-Assist не раскрыта, однако известно, что он позволит игрокам получать нужные сведения через голосовые интерфейсы, системы распознавания изображений и API, а также использовать облачные и локальные базы данных знаний, встроенные в технологии GeForce RTX.

Компания NVIDIA видит в G-Assist игрового гида, который будет помогать игрокам находить эффективное оружие и стратегии, а новичкам — необходимые ресурсы. Помощник также будет анализировать игровые настройки и предлагает их оптимизацию для наиболее эффективного использования аппаратных ресурсов.

В отличие от первоапрельской шутки, G-Assist не будет выполнять игровые действия за игрока и не будет предлагать нестандартные функции, такие как советы по питанию. Но введение таких AI-инструментов в игры открывает новые перспективы и возможности. Возможно, в ближайшем будущем G-Assist станет ключевым инструментом с искусственным интеллектом, управляющим неигровыми персонажами.

Источник — videocardz.com