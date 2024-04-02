Apple предложит более доступные AirPods

Появились слухи, что чуть позже в этом году Apple планирует обновить свою популярную линейку беспроводных наушников AirPods. Аналитики сообщают, что компания захотела выпустить более доступную по цене модель. В производстве будет задействована дочерняя компания Foxconn, а к концу 2024 года ожидается выход на завод в Индии.

Эти слухи совпадают с более ранними прогнозами Марка Гурмана из Bloomberg, который предположил, что две обновленные модели стандартных AirPods должны появиться в сентябре или октябре.

Говорят, что они имеют кодовые номера B768E и B768M. Первые наушники считаются продуктом начального уровня, тогда как вторые могут принадлежать к среднему сегменту.

Гурман отметил, что эти новые модели будут иметь улучшенную конструкцию для более комфортной и плотной посадки, более высокое качество звука и чехол для зарядки с поддержкой USB-C.

Более дорогие из этих обновленных моделей могут также включать такие функции, как активное шумоподавление (ANC) и динамик в зарядном кейсе, который служит для функции поиска устройств.

Неясно, будет ли бюджетная модель, упомянутая аналитиком, наушниками AirPods начального уровня 4-го поколения из прогноза Гурмана. Тем не менее, расширение линейки аудиоустройств Apple более доступной парой наушников видится довольно логичным.

Гурман также сообщил, что массовое производство AirPods 4 начнется в мае силами партнеров GoerTek и LuxShare Precision и, вероятно, будет запущено одновременно с серией iPhone 16.

Кроме того, ходят слухи об обновлении премиальных AirPods Max в последнем квартале 2024 года. Однако изменения, скорее всего, будут незначительными: Гурман обозначил порт зарядки USB-C как основное обновление, а также есть вероятность появления более широкого выбора цветовых решений. Сейчас можно купить зеленые, розовые, серебристые, небесно-голубые и серые AirPods Max.

Источник — gizmochina.com