Apple Mac mini M4 против Intel NUC: очевидный выбор

Выбирая компактный компьютер перед вами встанет выбор между двумя основными вариантами. Apple Mac mini с новым процессором M4 или одной из многочисленных конфигураций Intel NUC, например, Asus NUC 14 Pro+.

Скажем прямо: за всё время работы в сфере технологических обзоров, мы не встречали более явного преимущества одного устройства над другим. Mac mini полностью доминирует на рынке мини-ПК; единственное, что может заставить вас выбрать NUC или аналогичный мини-ПК на базе AMD — это нелюбовь к macOS.

Однако, должна быть необходимость обоснования подобных заявлений. Поэтому давайте детально рассмотрим все аспекты. Новый Mac mini M4 (2024) предлагает отличную производительность, является лучшим компактным Mac от Apple на сегодняшний день, и лучшим мини-компьютером вообще. Более того, он получил высокую оценку как критиков, так и пользователей, и считается лучшим настольным компьютером для большинства людей.

Компактность и мощь делают его очень привлекательным устройством. Несмотря на высокую производительность, Mac mini M4 остается энергоэффективным и относительно тихим. В сравнении с другими мини-ПК, он значительно их превосходит по производительности, при этом потребляя меньше энергии и создавая меньше шума.

New item Apple Mac mini M4 СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item В ноябре 2024 года Apple представила новый Mac mini — компактный компьютер на базе чипа M4.



Обновлённый дизайн сделал его ещё меньше, чем предыдущие модели, превратив в настоящую миниатюрную рабочую станцию, способную запускать даже некоторые игры. В ноябре 2024 года Apple представила новый Mac mini — компактный компьютер на базе чипа M4.Обновлённый дизайн сделал его ещё меньше, чем предыдущие модели, превратив в настоящую миниатюрную рабочую станцию, способную запускать даже некоторые игры. Intel NUC СМОТРЕТЬ В Я.МАРКЕТ New item NUC — это линейка мини-компьютеров от Intel, хотя сама Intel производит только внутренние компоненты, а сборкой и продажей готовых устройств занимаются сторонние производители, например, компания Asus.



Компьютеры NUC отлично подходят в качестве компактных рабочих станций и домашних медиацентров, обеспечивая полноценный функционал настольной операционной системы Windows. NUC — это линейка мини-компьютеров от Intel, хотя сама Intel производит только внутренние компоненты, а сборкой и продажей готовых устройств занимаются сторонние производители, например, компания Asus.Компьютеры NUC отлично подходят в качестве компактных рабочих станций и домашних медиацентров, обеспечивая полноценный функционал настольной операционной системы Windows.

Цена

Давайте подробнее рассмотрим ценовую политику. Mac mini M4 2024 года стартует с цены в 599 долларов – та же цена, что и у предшественника с чипом M2. Приятно отметить отсутствие традиционного для Apple повышения цен при переходе на новое поколение. Mac mini всегда славился отличным соотношением цены и качества среди компактных компьютеров, особенно с переходом на собственные процессоры Apple M-серии.

Цены на Intel NUC, однако, сильно варьируются. В интернете легко найти устаревшие модели, но современные конфигурации от производителей, таких как Asus, стоят от 600 до 900 долларов.

На первый взгляд, Mac mini выигрывает по цене. Более того, старые модели Mac mini M2 сейчас можно найти дешевле первоначальной стоимости, что делает их ещё более привлекательными для пользователей с ограниченным бюджетом. Тем не менее, для повышения производительности Mac mini, потребуется доплата за увеличение объёма оперативной памяти (например, до 16 ГБ) и ёмкости SSD (например, до 256 ГБ).

Однако, даже с учетом апгрейда, любой NUC текущего поколения, приближающийся по цене к Mac mini, будет представлять собой базовую конфигурацию без оперативной памяти и SSD, что потребует дополнительных расходов на их приобретение. Таким образом, даже после детального сравнения, Mac mini остаётся более выгодным вариантом.

Дизайн

Сравнение дизайна Mac mini M4 и Intel NUC представляет собой более сложную задачу. Mac mini M4 обладает уникальным, обновлённым дизайном, более компактным по сравнению с моделью M2. NUC же, будучи продуктами различных производителей на базе чипов Intel Core, предлагают большее разнообразие форм-факторов, хотя в целом всегда остаются компактными.

Apple Mac mini M4

В этом аспекте многое зависит от личных предпочтений. Дизайн нового Mac mini безусловно превосходен и выглядит привлекательнее, чем большинство NUC, которые нам доводилось видеть. Однако, необходимо отметить некоторые недостатки. Расположение кнопки питания на нижней стороне корпуса – не самое удачное решение Apple, хотя и не критичное. Полное отсутствие портов USB-A также может стать существенным минусом для некоторых пользователей.

ASUS NUC 14 Pro

Разнообразие NUC позволяет подобрать модель, идеально подходящую под конкретные потребности пользователя. Тем не менее, Mac mini M4 занимает меньше места, чем большинство NUC, за исключением самых компактных моделей. При этом он может похвастаться стильным внешним видом и эффективной системой охлаждения, несмотря на свои миниатюрные размеры.

Производительность

В плане производительности Mac mini M4 снова показывает превосходные результаты, предлагая невероятную мощность для своего размера и цены.

Конечно, можно собрать высокопроизводительный NUC с процессором Intel Core Ultra 9 и большим объёмом оперативной памяти (например, 96 ГБ и более). Однако такая конфигурация обойдется значительно дороже, а прирост производительности будет уменьшаться с увеличением инвестиций.

Ключевое отличие заключается в том, что сочетание чипа M4, тщательно подобранных спецификаций материнской платы и оптимизированной экосистемы программного обеспечения Apple обеспечивает более высокую производительность, чем современные процессоры Intel Core Ultra.

Это проявляется в более быстрых отдельных ядрах процессора, более мощном встроенном графическом процессоре и Neural Engine, обеспечивающем 38 триллионов операций в секунду для задач искусственного интеллекта против 34 триллионов у Intel Core Ultra 9 185H. Даже с учетом будущих процессоров Intel Core Ultra 200 и улучшенных NPU, Mac mini M4 остаётся актуальным.

Что в итоге?

Возможно, это не удивит наших постоянных читателей, а также саму компанию Apple, но в этом сравнении победителем бесспорно является Mac mini M4.

Несмотря на нашу давнюю и хорошо известную критику техники Apple, стоит признать: новый Mac mini, вероятно, лучший продукт Apple из всех выпущенных ранее, предлагающий максимальную отдачу от инвестиций среди всех устройств macOS. И мы говорим это не как противники NUC. Однако сравнение их с новейшими моделями Apple — это неравная битва.

Сейчас, оглядываясь назад, даже нет уверенности, в необходимости это сравнения. Mac mini уже занимает первое место в нашем рейтинге лучших мини-ПК. Спасибо, что дочитали до конца. Теперь мы советуем вам приобрести Mac mini и полюбить его так же, как люблю его мы.