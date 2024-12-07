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Apple Watch GPS против Cellular: что лучше?

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.12.2024
8 Просмотров 0
Apple Watch GPS против Cellular что лучше

Apple Watch GPS или Cellular, какие подойдут именно вам.

Хотите купить Apple Watch Series 10 или Series 9? Тогда вам наверняка придется выбирать между моделью с сотовой связью (Cellular) и моделью только с GPS. В чем же разница и почему одна модель стоит дороже?

Давайте разберемся. Apple Watch с сотовой связью – это, по сути, мини-смартфон на вашем запястье. Эти часы обеспечивают подключение к сотовой связи, как и обычный телефон. Вы можете звонить, отправлять сообщения, слушать музыку в потоковом режиме и пользоваться другими приложениями – все без необходимости носить с собой iPhone. Это очень удобно для тех, кто занимается спортом, ходит в походы или просто не хочет постоянно таскать телефон. Кроме того, это отличный вариант, если вы хотите купить Apple Watch для ребенка.

Модель только с GPS имеет меньше возможностей, и, соответственно, стоит значительно дешевле, как при покупке, так и в процессе эксплуатации (нет необходимости оплачивать ежемесячный тарифный план для мобильного интернета на часах). Выбор между этими двумя вариантами зависит от ваших потребностей и бюджета. Если вам нужна полная независимость от iPhone и вы готовы платить больше, выбирайте сотовую версию. Если вам достаточно базовых функций и вы хотите сэкономить, то модель только с GPS — ваш вариант. Внимательно взвесьте все за и против, прежде чем сделать покупку. А ниже мы рассмотрим обе модели часов подробнее.

Цена

Apple Watch Series 10 появились в продаже в сентябре 2024 года. Цена стартует с 399 долларов за модель с GPS и с 499 долларов США за версию с сотовой связью (Cellular). Обратите внимание, что 46-миллиметровые версии Series 10, а также модели из титана, стоят немного дороже. В целом, добавление сотовой связи увеличивает стоимость примерно на 100 долларов.

Apple Watch 10 золотые

Более бюджетные Apple Watch SE начинаются от 249 долларов (модель GPS), а версия с сотовой связью стоит 299 долларов США – разница составляет около 50 долларов. Важно отметить, что Apple Watch Ultra и Ultra 2 доступны только с сотовой связью; моделей без сотовой связи нет.

Характеристики

С выходом Apple Watch Series 10 изменился дизайн, и компания Apple отказалась от привычного красного кольца на цифровой коронке у моделей с сотовой связью (Cellular). Теперь, внешне отличить Apple Watch с поддержкой сотовой связи от модели только с GPS практически невозможно, за исключением незначительной разницы в весе.

Давайте сравним основные характеристики:

GPSСотовая связь (Cellular)
Цена:От 399 $От 499 $
Потоковое вещание:НетДа
Семейная настройка:НетДа
Для детей:НетДа
Звонки:НетДа
Сообщения:НетДа
Вес:30 г29,3 г

Как видите, ключевое отличие между моделями заключается в поддержке сотовой связи. Версия с Cellular позволяет совершать звонки, отправлять сообщения, использовать потоковое вещание и настраивать семейный доступ, чего нет у модели только с GPS. Несмотря на почти одинаковый внешний вид, функциональность у них существенно различается.

Ремешки и расцветки

Выбирая между Apple Watch с сотовой связью (Cellular) и только с GPS, ваши возможности в плане материалов, отделки корпуса и выбора ремешков практически неограничены.

Apple Watch Series 10 представлены в разных цветах алюминия и титана, в размерах 42 мм и 46 мм. Алюминиевые модели доступны как с сотовой связью, так и без нее. Однако титановые версии предлагаются только с сотовой связью – моделей только с GPS в титановом корпусе нет.

Apple Watch 10 ремешки и расцветки

Что касается Apple Watch SE, то их можно также приобрести в любом цвете, с любым ремешком и в любом размере – как с поддержкой GPS, так и с GPS + сотовой связью.

Аналогично Apple Watch Series 10 из титана, модели Apple Watch Ultra и Ultra 2 доступны исключительно в конфигурации с сотовой связью (Cellular). Версий только с GPS для этих моделей нет. Таким образом, выбор варианта с сотовой связью или без неё влияет на доступные варианты корпуса и ремешков.

Звонки и сообщения

С помощью любых Apple Watch вы можете совершать и принимать звонки, а также отправлять и получать сообщения. Но есть нюансы.

Если у вас модель с GPS, для этого потребуется подключение к вашему iPhone и нахождение в зоне его действия. Однако Apple Watch с сотовой связью (Cellular) позволяют общаться с близкими даже если iPhone рядом нет.

Это особенно удобно, если вы вышли из дома без iPhone, или собираетесь на пробежку или в поход без смартфона. Пока у вас есть доступ к сотовой сети, Apple Watch Cellular обеспечат возможность звонков и обмена текстовыми сообщениями. Кроме того, важно отметить, что сотовые версии Apple Watch позволяют связаться со службами экстренной помощи в любой ситуации.

Музыка

Apple Watch, как с поддержкой сотовой связи (Cellular), так и с GPS, имеют встроенную память для хранения музыки и подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими вне дома.

Apple Watch 10 музыка

Однако модель с сотовой связью даёт вам дополнительное преимущество: возможность потоковой трансляции музыки и подкастов непосредственно через мобильную сеть, независимо от близости вашего iPhone.

Это означает, что вы не ограничены объёмом памяти часов и можете слушать практически любую музыку или подкаст из вашей библиотеки, вместо того чтобы предварительно загружать их на устройство с ограниченным объёмом памяти.

Для детей

Одним из главных преимуществ Apple Watch с сотовой связью (Cellular) является возможность использования их детьми. Вы можете настроить такие часы для ребенка даже без наличия у него собственного iPhone.

Ребёнка можно добавить к вашему существующему тарифному плану сотовой связи без дополнительных расходов на отдельный номер телефона. При этом у него будет свой собственный номер телефона, который он сможет использовать для звонков (только одобренным контактам), отправки сообщений, вызова экстренных служб и отправки вам своего местоположения.

Кроме того, ребёнок сможет слушать музыку, использовать Apple Cash (только в США) и отслеживать свою физическую активность. Важно отметить, что функция «Apple Watch For Your Kids» недоступна на моделях Apple Watch с GPS, без поддержки сотовой связи.

Время автономной работы

Apple заявляет о примерно одинаковом времени автономной работы для моделей Apple Watch с GPS и сотовой связью (Cellular). Однако активное использование сотовой связи на часах, естественно, приведет к более быстрому расходу заряда батареи.

Apple Watch 10 время работы

Например, для Apple Watch Series 10 заявлено 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в режиме низкого энергопотребления. При этом, тесты моделей с Cellular показали 14 и 28 часов соответственно, что демонстрирует влияние сотовой связи на время автономной работы. Чем интенсивнее вы используете сотовую связь на Apple Watch, тем быстрее будет разряжаться батарея.

Аналогичная ситуация и с Apple Watch SE: время работы в режиме тренировки на открытом воздухе составляет 6 часов с GPS и всего 5 часов с использованием 4G LTE. Таким образом, для максимального времени работы от батареи Apple Watch Series 10 или Apple Watch SE рекомендуется выбирать модель с GPS, без сотовой связи.

Что в итоге?

Между моделями Apple Watch с GPS и сотовой связью (Cellular) есть важные отличия, которые стоит учитывать при выборе.

Если для вас приоритет – цена и максимальное время работы от батареи, то модель с GPS будет лучшим вариантом. Вы сэкономите как на первоначальной покупке, так и на отсутствии необходимости оплаты ежемесячного тарифа сотовой связи.

Однако Apple Watch с сотовой связью предлагают существенные преимущества, оправдывающие более высокую стоимость. Вы получите независимость от iPhone: возможность совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения, а также транслировать медиаконтент в любом месте. Кроме того, Cellular версия необходима для использования функции «Apple Watch For Your Kids», что делает её привлекательным вариантом для семей с детьми.

Не можете определиться? Помните, что вы можете приобрести Apple Watch с сотовой связью, но не подключать к ней тарифный план. Таким образом, вы можете купить более дорогую модель, но использовать её пока что как обычные часы с GPS, отложив подключение сотовой связи на потом.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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