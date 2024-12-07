Apple Watch GPS против Cellular: что лучше?

Apple Watch GPS или Cellular, какие подойдут именно вам.

Хотите купить Apple Watch Series 10 или Series 9? Тогда вам наверняка придется выбирать между моделью с сотовой связью (Cellular) и моделью только с GPS. В чем же разница и почему одна модель стоит дороже?

Давайте разберемся. Apple Watch с сотовой связью – это, по сути, мини-смартфон на вашем запястье. Эти часы обеспечивают подключение к сотовой связи, как и обычный телефон. Вы можете звонить, отправлять сообщения, слушать музыку в потоковом режиме и пользоваться другими приложениями – все без необходимости носить с собой iPhone. Это очень удобно для тех, кто занимается спортом, ходит в походы или просто не хочет постоянно таскать телефон. Кроме того, это отличный вариант, если вы хотите купить Apple Watch для ребенка.

Модель только с GPS имеет меньше возможностей, и, соответственно, стоит значительно дешевле, как при покупке, так и в процессе эксплуатации (нет необходимости оплачивать ежемесячный тарифный план для мобильного интернета на часах). Выбор между этими двумя вариантами зависит от ваших потребностей и бюджета. Если вам нужна полная независимость от iPhone и вы готовы платить больше, выбирайте сотовую версию. Если вам достаточно базовых функций и вы хотите сэкономить, то модель только с GPS — ваш вариант. Внимательно взвесьте все за и против, прежде чем сделать покупку. А ниже мы рассмотрим обе модели часов подробнее.

Цена

Apple Watch Series 10 появились в продаже в сентябре 2024 года. Цена стартует с 399 долларов за модель с GPS и с 499 долларов США за версию с сотовой связью (Cellular). Обратите внимание, что 46-миллиметровые версии Series 10, а также модели из титана, стоят немного дороже. В целом, добавление сотовой связи увеличивает стоимость примерно на 100 долларов.

Более бюджетные Apple Watch SE начинаются от 249 долларов (модель GPS), а версия с сотовой связью стоит 299 долларов США – разница составляет около 50 долларов. Важно отметить, что Apple Watch Ultra и Ultra 2 доступны только с сотовой связью; моделей без сотовой связи нет.

Характеристики

С выходом Apple Watch Series 10 изменился дизайн, и компания Apple отказалась от привычного красного кольца на цифровой коронке у моделей с сотовой связью (Cellular). Теперь, внешне отличить Apple Watch с поддержкой сотовой связи от модели только с GPS практически невозможно, за исключением незначительной разницы в весе.

Давайте сравним основные характеристики:

GPS Сотовая связь (Cellular) Цена: От 399 $ От 499 $ Потоковое вещание: Нет Да Семейная настройка: Нет Да Для детей: Нет Да Звонки: Нет Да Сообщения: Нет Да Вес: 30 г 29,3 г

Как видите, ключевое отличие между моделями заключается в поддержке сотовой связи. Версия с Cellular позволяет совершать звонки, отправлять сообщения, использовать потоковое вещание и настраивать семейный доступ, чего нет у модели только с GPS. Несмотря на почти одинаковый внешний вид, функциональность у них существенно различается.

Ремешки и расцветки

Выбирая между Apple Watch с сотовой связью (Cellular) и только с GPS, ваши возможности в плане материалов, отделки корпуса и выбора ремешков практически неограничены.

Apple Watch Series 10 представлены в разных цветах алюминия и титана, в размерах 42 мм и 46 мм. Алюминиевые модели доступны как с сотовой связью, так и без нее. Однако титановые версии предлагаются только с сотовой связью – моделей только с GPS в титановом корпусе нет.

Что касается Apple Watch SE, то их можно также приобрести в любом цвете, с любым ремешком и в любом размере – как с поддержкой GPS, так и с GPS + сотовой связью.

Аналогично Apple Watch Series 10 из титана, модели Apple Watch Ultra и Ultra 2 доступны исключительно в конфигурации с сотовой связью (Cellular). Версий только с GPS для этих моделей нет. Таким образом, выбор варианта с сотовой связью или без неё влияет на доступные варианты корпуса и ремешков.

Звонки и сообщения

С помощью любых Apple Watch вы можете совершать и принимать звонки, а также отправлять и получать сообщения. Но есть нюансы.

Если у вас модель с GPS, для этого потребуется подключение к вашему iPhone и нахождение в зоне его действия. Однако Apple Watch с сотовой связью (Cellular) позволяют общаться с близкими даже если iPhone рядом нет.

Это особенно удобно, если вы вышли из дома без iPhone, или собираетесь на пробежку или в поход без смартфона. Пока у вас есть доступ к сотовой сети, Apple Watch Cellular обеспечат возможность звонков и обмена текстовыми сообщениями. Кроме того, важно отметить, что сотовые версии Apple Watch позволяют связаться со службами экстренной помощи в любой ситуации.

Музыка

Apple Watch, как с поддержкой сотовой связи (Cellular), так и с GPS, имеют встроенную память для хранения музыки и подкастов, чтобы вы могли наслаждаться ими вне дома.

Однако модель с сотовой связью даёт вам дополнительное преимущество: возможность потоковой трансляции музыки и подкастов непосредственно через мобильную сеть, независимо от близости вашего iPhone.

Это означает, что вы не ограничены объёмом памяти часов и можете слушать практически любую музыку или подкаст из вашей библиотеки, вместо того чтобы предварительно загружать их на устройство с ограниченным объёмом памяти.

Для детей

Одним из главных преимуществ Apple Watch с сотовой связью (Cellular) является возможность использования их детьми. Вы можете настроить такие часы для ребенка даже без наличия у него собственного iPhone.

Ребёнка можно добавить к вашему существующему тарифному плану сотовой связи без дополнительных расходов на отдельный номер телефона. При этом у него будет свой собственный номер телефона, который он сможет использовать для звонков (только одобренным контактам), отправки сообщений, вызова экстренных служб и отправки вам своего местоположения.

Кроме того, ребёнок сможет слушать музыку, использовать Apple Cash (только в США) и отслеживать свою физическую активность. Важно отметить, что функция «Apple Watch For Your Kids» недоступна на моделях Apple Watch с GPS, без поддержки сотовой связи.

Время автономной работы

Apple заявляет о примерно одинаковом времени автономной работы для моделей Apple Watch с GPS и сотовой связью (Cellular). Однако активное использование сотовой связи на часах, естественно, приведет к более быстрому расходу заряда батареи.

Например, для Apple Watch Series 10 заявлено 18 часов работы в обычном режиме и 36 часов в режиме низкого энергопотребления. При этом, тесты моделей с Cellular показали 14 и 28 часов соответственно, что демонстрирует влияние сотовой связи на время автономной работы. Чем интенсивнее вы используете сотовую связь на Apple Watch, тем быстрее будет разряжаться батарея.

Аналогичная ситуация и с Apple Watch SE: время работы в режиме тренировки на открытом воздухе составляет 6 часов с GPS и всего 5 часов с использованием 4G LTE. Таким образом, для максимального времени работы от батареи Apple Watch Series 10 или Apple Watch SE рекомендуется выбирать модель с GPS, без сотовой связи.

Что в итоге?

Между моделями Apple Watch с GPS и сотовой связью (Cellular) есть важные отличия, которые стоит учитывать при выборе.

Если для вас приоритет – цена и максимальное время работы от батареи, то модель с GPS будет лучшим вариантом. Вы сэкономите как на первоначальной покупке, так и на отсутствии необходимости оплаты ежемесячного тарифа сотовой связи.

Однако Apple Watch с сотовой связью предлагают существенные преимущества, оправдывающие более высокую стоимость. Вы получите независимость от iPhone: возможность совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения, а также транслировать медиаконтент в любом месте. Кроме того, Cellular версия необходима для использования функции «Apple Watch For Your Kids», что делает её привлекательным вариантом для семей с детьми.

Не можете определиться? Помните, что вы можете приобрести Apple Watch с сотовой связью, но не подключать к ней тарифный план. Таким образом, вы можете купить более дорогую модель, но использовать её пока что как обычные часы с GPS, отложив подключение сотовой связи на потом.