Apple Watch 10 против Apple Watch 9: какие выбрать?

Купить новые Apple Watch 10 или Series 9 еще актуальны: давайте разберемся.

Apple Watch Series 10 вышли на рынок всего пару месяцев назад. Но купить Apple Watch Series 9 всё ещё можно во многих магазинах. Хотя Apple Watch Series 10 объективно лучше и новее, они стоят дороже, чем Series 9, на которые часто делают скидки в преддверии праздников и во время других акций.

Так что же выбрать? Apple Watch Series 10 имеют больший более яркий экран и более мощный процессор. Они лучше в плане времени работы и удобства повседневного использования, но Series 9 отстают не сильно. Это по-прежнему отличные умные часы для iPhone и одни из лучших, что когда-либо выпускала Apple. Давайте разберём ключевые отличия, чтобы вы могли сделать правильный выбор.

Цена

Apple Watch Series 9 появились в сентябре 2023 года, а Series 10 вышли в сентябре 2024. Сравнение цен, однако, не так просто, потому что Apple уже не продаёт Series 9 напрямую. Цена на Series 10 начинается с 399 долларов (версия GPS) или 499 долларов (GPS + Cellular) — та же цена, с которой стартовали Series 9 в прошлом году.

Apple Watch 10

Если поискать выгодные предложения на Apple Watch, часто можно найти Series 9 с очень хорошими скидками. Таким образом, Series 9 может оказаться дешевле, но для этого придётся искать подходящие предложения и сравнить цены у разных продавцов.

Дизайн и размеры

Apple заявляет об «улучшенном» дизайне Apple Watch Series 10, и эти изменения действительно коснулись размера и формы часов. Series 9 выпускались в корпусах 41 мм и 45 мм, толщиной 10,7 мм. Apple Watch Series 10 крупнее – 42 мм и 46 мм, но при этом тоньше – всего 9,7 мм. В итоге, Series 10 предлагает больше экранного пространства и заметно более тонкий корпус.

Они также немного легче: обе алюминиевые модели весят меньше, чем аналогичные модели прошлого года, а вместо стали в Series 9, в Series 10 используется титан, что делает часы на 20% легче.

Apple Watch 10

Как уже упоминалось, Series 10 доступны в алюминиевом и титановом вариантах, в то время как Series 9 выпускались в алюминиевом и стальном. Series 9 предлагались в восьми разных цветах алюминия (в зависимости от наличия в магазинах). Apple Watch Series 10 имеют всего шесть цветов: чёрный, розовое золото и серебристый алюминий, а также три оттенка титана: натуральный, золотой и сланцевый.

Важно отметить, что Series 9 предлагали более яркие цветовые решения, включая красный (PRODUCT)RED и розовый. Поэтому, если вам важен яркий цвет, Series 9 могут быть предпочтительнее.

Экран

Apple немного улучшила дисплей в Watch Series 10 по сравнению с Series 9. Обе модели используют технологию LTPO (низкотемпературный поликристаллический оксид), обеспечивающую переменную частоту обновления и всегда включенный экран, но в Series 10 используется новый, более широкий дисплей с технологией OLED. Это первый продукт Apple, где применена инновация, оптимизирующая каждый пиксель для большей яркости под более широкими углами обзора.

Apple Watch 10

В результате, циферблат Apple Watch Series 10 выглядит значительно ярче, чем у предшественника – по данным Apple, на 40% ярче при взгляде под углом. Учитывая, как часто мы смотрим на часы на запястье, это важное улучшение.

Дисплей Series 10 также более энергоэффективен. Apple заявляет, что благодаря снижению энергопотребления, циферблат теперь обновляется каждую секунду, а не раз в минуту. Это особенно заметно: вы увидите тикающую секундную стрелку на циферблате, не поднимая запястье для активации экрана.

Как уже было сказано, Series 10 больше, чем Series 9, предлагают на 9% больше площади экрана по сравнению с моделью прошлого года.

Процессор

Apple Watch Series 10 работают на новом процессоре Apple S10, но Apple не раскрыла конкретных отличий между S10 и прошлогодним S9. Оба используют чип Apple W3 для подключения и оснащены одной и той же ультраширокополосной технологией, которая также применяется в iPhone 15 и iPhone 16. Оба процессора также имеют одинаковый 4-ядерный нейронный процессор, отвечающий за машинное обучение непосредственно на устройстве.

Здоровье и спорт

Хотя Apple Watch в целом позиционируются как устройства для здоровья и фитнеса, Series 10 не получил никаких новых или эксклюзивных функций в этой области. Поэтому пользователям Series 9 обновляться не обязательно – это не является ключевым отличием между моделями.

Apple Watch 10

Оба устройства оснащены функцией ЭКГ от Apple, оповещениями о частоте сердечных сокращений, отслеживанием сна (включая новые уведомления о сонном апноэ), новым приложением «Основные показатели» (Vitals), измерением температуры тела, отслеживанием менструального цикла, функцией экстренного вызова SOS (включая международные вызовы), функцией обнаружения падений и функцией обнаружения аварий (не во всех странах).

Водонепроницаемость

И Apple Watch Series 9, и Series 10 водонепроницаемы на глубине до 50 метров и подходят для плавания, но Series 10 получил новый глубиномер. Этот датчик работает на глубине до 6 метров и дополнительно измеряет температуру воды.

Apple Watch 10

Это отличное дополнение для тех, кто использует часы для плавания в открытой воде и подводного плавания, и особенно полезно для триатлонистов и пловцов.

Подключение

Apple Watch Series 9 и Series 10 обладают одинаковыми возможностями подключения: GPS, сотовая связь (в соответствующих конфигурациях) и Wi-Fi. Между моделями в этом плане нет никаких различий.

Автономность и зарядка

Несмотря на более энергоэффективный процессор и дисплей в Series 10, обе модели Apple Watch обеспечивают до 18 часов автономной работы при обычном использовании. Аналогично, обе модели предлагают до 36 часов работы в режиме низкого энергопотребления. Однако Series 10 имеет существенное преимущество в скорости зарядки.

Новая металлическая задняя крышка оснащена более мощной зарядной катушкой, благодаря чему зарядка происходит значительно быстрее, чем у предыдущей модели. Если Series 9 заряжается до 80% за 45 минут, то Series 10 достигает того же уровня заряда всего за 30 минут при использовании прилагаемого быстрого зарядного устройства и блока питания мощностью не менее 20 Вт.

Что в итоге?

Как видно, Apple Watch Series 10 — это достойное обновление по сравнению с Series 9, но не революционное. Для тех, кто выбирает между этими моделями, вероятно, стоит немного переплатить за более новую версию, учитывая обновлённый дизайн.

Однако, вряд ли эти улучшения настолько значительны, чтобы заставить всех, кроме самых преданных поклонников обновлений Apple Watch, сменить Series 9. Стоит отметить, что многие важные инновации в области Apple Watch в 2024 году будут представлены в watchOS 11, и поэтому пользователи предыдущих моделей также смогут ими воспользоваться.