iPhone 16 против Pixel 9: кто лучше?

Выбираете между iPhone 16 и Google Pixel 9? Это два топовых смартфона 2024 года. Они напрямую конкурируют друг с другом. Они имеют много схожих характеристик, что может сделать выбор непростым. Поэтому мы подготовили подробное сравнение. Оно поможет вам разобраться, чем iPhone 16 и Pixel 9 похожи и чем отличаются.

Мы рассмотрим камеры, экраны, производительность и другие важные параметры, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Хотя в сравнении учтены и наши личные впечатления от этих телефонов, основное внимание уделяется объективным характеристикам каждого устройства. В результате вы получите полную и объективную картину, которая поможет вам определиться с выбором.

Характеристики

iPhone 16 и Google Pixel 9: много общего, но и немало отличий! Посмотрите на сравнение их ключевых характеристик.

iPhone 16:

Экран: 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR.

6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR. Разрешение: 1179 x 2556 пикселей.

1179 x 2556 пикселей. Частота обновления: 60 Гц.

60 Гц. Процессор: A18.

A18. Основная камера: 48 МП (f/1.6), сверхширокоугольная: 12 МП (f/2.2).

48 МП (f/1.6), сверхширокоугольная: 12 МП (f/2.2). Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9).

12 МП (f/1.9). Оперативная память: 8 ГБ.

8 ГБ. Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ.

128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ. Аккумулятор: 3561 мАч (данные неофициальные).

Google Pixel 9:

Экран: 6,3-дюймовый OLED-дисплей Actua.

6,3-дюймовый OLED-дисплей Actua. Разрешение: 1080 x 2424 пикселей.

1080 x 2424 пикселей. Частота обновления: 120 Гц.

120 Гц. Процессор: Tensor G4.

Tensor G4. Основная камера: 50 МП (f/1.7), сверхширокоугольная: 48 МП (f/1.7).

50 МП (f/1.7), сверхширокоугольная: 48 МП (f/1.7). Фронтальная камера: 10.5 МП (f/2.2).

10.5 МП (f/2.2). Оперативная память: 12 ГБ.

12 ГБ. Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ.

128 ГБ, 256 ГБ. Аккумулятор: 4700 мАч.

Как видите, есть как сходства, так и значительные различия. Размер экрана Pixel больше, но у iPhone он имеет большее разрешение. Pixel также значительно опережает iPhone по частоте обновления экрана 120 Гц против 60 Гц.

Цены и доступность

iPhone 16 (выпущен в сентябре 2024 года) и Google Pixel 9 (август 2024 года) появились на рынке с разницей всего в месяц и официально не продаются в России.

iPhone 16:

Стартовая цена: 799 долларов за версию 128 ГБ.

799 долларов за версию 128 ГБ. Модель 256 ГБ: 899 долларов.

899 долларов. Модель 512 ГБ: 1099 долларов.

Google Pixel 9:

Стартовая цена: 799 долларов за версию 128 ГБ.

799 долларов за версию 128 ГБ. Модель 256 ГБ: 899 долларов.

Как видите, базовая цена iPhone 16 и Pixel 9 одинакова.

В целом, iPhone 16 дороже. Но это связано с тем, что максимальный объем памяти у iPhone 16 (512 ГБ) больше, чем у Pixel 9 (256 ГБ). Поэтому разница в цене объясняется разным объемом предлагаемой памяти в топовых версиях.

Дизайн и экран

Хотя оба телефона имеют стеклянную заднюю панель, алюминиевую рамку и закругленные углы. Их дизайн существенно отличается. iPhone 16 выделяется большим «динамическим островом» на экране. В то время как у Pixel 9 вырез под камеру намного меньше.

Двойная камера iPhone 16 расположена вертикально, а у Pixel 9 – горизонтально. Цветовая гамма также разнится: iPhone 16 предлагается в черном, белом, розовом, бирюзовом и синем цветах. Pixel 9 – в черном, белом, зеленом и розовом. У iPhone 16 есть две дополнительные кнопки, отсутствующие у Pixel 9: настраиваемая кнопка «Действие» и кнопка управления камерой для работы без сенсорного экрана.

iPhone 16 (147,6 x 71,6 x 7,8 мм, 170 г) меньше и легче, чем Pixel 9 (152,8 x 72 x 8,5 мм, 198 г). Однако Pixel 9 компенсирует это большим 6,3-дюймовым экраном.

Сравнение экранов:

Pixel 9: 6,3-дюймовый OLED, 1080 x 2424 пикселей, 120 Гц, 422 ppi, максимальная яркость 2700 нит.

6,3-дюймовый OLED, 1080 x 2424 пикселей, 120 Гц, 422 ppi, максимальная яркость 2700 нит. iPhone 16: 6,1-дюймовый OLED, 1179 x 2556 пикселей, 60 Гц, 460 ppi, максимальная яркость 2000 нит.

Хотя iPhone имеет немного более высокое разрешение, экран Pixel превосходит его по размеру, частоте обновления и максимальной яркости. Оба дисплея получают высокую оценку, но экран Pixel 9 можно назвать более впечатляющим.

Камеры

Оба смартфона предлагают двойные камеры как на задней, так и на передней панели, позволяющие снимать видео 4K с частотой 60 кадров в секунду. Рассмотрим характеристики подробнее.

iPhone 16

Задняя камера: Основная – 48 МП (f/1.6), сверхширокоугольная – 12 МП (f/2.2, 120 градусов).

Основная – 48 МП (f/1.6), сверхширокоугольная – 12 МП (f/2.2, 120 градусов). Передняя камера: 12 МП (f/1.9).

12 МП (f/1.9). Дополнительная функция: Кнопка физического управления камерой.

Pixel 9

Задняя камера: Основная – 50 МП (f/1.7), сверхширокоугольная – 48 МП (f/1.7, 123 градуса).

Основная – 50 МП (f/1.7), сверхширокоугольная – 48 МП (f/1.7, 123 градуса). Передняя камера: 10.5 МП (f/2.2).

Как видно, у Pixel 9 более высокое разрешение сверхширокоугольной камеры.

Качество фото и видео: у iPhone 16 отмечается отличное качество основной камеры и хороший сверхширокоугольный объектив. Pixel 9 же хвалится за возможность делать одни из лучших фотографий среди всех смартфонов.

Помимо физической кнопки управления камерой на iPhone 16, Pixel 9 имеет преимущество благодаря использованию продвинутых инструментов редактирования на базе искусственного интеллекта. Хотя Apple обещает внедрить подобные функции в iPhone в будущем, на данный момент возможности обработки изображений у Pixel более обширные.

Производительность

iPhone 16 демонстрирует значительное преимущество в производительности благодаря более мощному чипсету A18 по сравнению с Google Tensor G4 в Pixel 9. В тестах Geekbench 6.3 iPhone 16 набрал 3301 балл в одноядерном режиме и 8033 балла в многоядерном, значительно опередив Pixel 9 (1758 и 4594 балла соответственно).

Apple A18

Несмотря на это, Pixel 9 имеет больше оперативной памяти (12 ГБ против 8 ГБ у iPhone 16), что может быть важным преимуществом для задач, связанных с искусственным интеллектом.

В Pixel 9 возможности ИИ уже доступны, в то время как функции искусственного интеллекта Apple (Apple Intelligence) на момент написания сравнения еще не были представлены. Поэтому влияние этого фактора на общую производительность пока неясно.

Tensor G4

В целом, iPhone 16 обладает высокой производительностью, достаточной для ресурсоемких игр и сложных творческих задач на многие годы вперед. В то же время, производительность Pixel 9 ограничена возможностями чипсета Tensor G4, который заметно отстает от конкурентов.

Время автономной работы и зарядка

Хотя емкость батареи Pixel 9 (4700 мАч) значительно больше, чем у iPhone 16 (3561 мАч), разница во времени автономной работы не столь существенна. В независимых тестах iPhone 16 проработал 12 часов 43 минуты, а Pixel 9 – чуть более 13 часов.

Apple заявляет о времени зарядки iPhone 16 до 50% примерно за 30 минут с использованием зарядного устройства мощностью 20 Вт и выше. Поддерживается беспроводная зарядка: до 25 Вт (MagSafe) или 15 Вт (другие беспроводные зарядки).

Pixel 9 поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт (до 55% за 30 минут). Беспроводная зарядка: до 15 Вт (Pixel Stand) или 12 Вт (другие беспроводные зарядки).

Pixel 9 немного выигрывает по скорости проводной зарядки, но iPhone 16 предлагает более быструю беспроводную зарядку. В целом, время автономной работы обоих смартфонов достаточно близко, несмотря на существенную разницу в емкости батарей.

Что в итоге?

Оба телефона предлагаются по одинаковой цене, но имеют свои преимущества и недостатки.

iPhone 16 выигрывает за счет более высокого разрешения экрана, существенно более мощного процессора, более быстрой беспроводной зарядки и наличия удобных дополнительных физических кнопок (кнопка «Действие» и кнопка управления камерой).

Google Pixel 9 предлагает больший экран, более высокую частоту обновления и яркость дисплея, больше оперативной памяти и чуть более быструю проводную зарядку. Камеры Pixel 9, возможно, немного превосходят камеры iPhone 16 по качеству, хотя и лишены удобной кнопки управления камерой.

Главное отличие – это операционные системы: iOS и Android. Выбор во многом зависит от ваших предпочтений в этом вопросе. Если абстрагироваться от операционных систем, то телефоны очень похожи по своим характеристикам.

С точки зрения общей экосистемы Apple и простоты использования, iPhone 16 может подойти большинству пользователей. Однако, Pixel 9 остается одним из лучших Android-смартфонов и представляет собой достойную альтернативу. Окончательный выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.