iPhone 16 против Pixel 9: кто лучше?

Выбираете между iPhone 16 и Google Pixel 9? Это два топовых смартфона 2024 года. Они напрямую конкурируют друг с другом. Они имеют много схожих характеристик, что может сделать выбор непростым. Поэтому мы подготовили подробное сравнение. Оно поможет вам разобраться, чем iPhone 16 и Pixel 9 похожи и чем отличаются.
Мы рассмотрим камеры, экраны, производительность и другие важные параметры, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Хотя в сравнении учтены и наши личные впечатления от этих телефонов, основное внимание уделяется объективным характеристикам каждого устройства. В результате вы получите полную и объективную картину, которая поможет вам определиться с выбором.
Характеристики
iPhone 16 и Google Pixel 9: много общего, но и немало отличий! Посмотрите на сравнение их ключевых характеристик.
iPhone 16:
- Экран: 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR.
- Разрешение: 1179 x 2556 пикселей.
- Частота обновления: 60 Гц.
- Процессор: A18.
- Основная камера: 48 МП (f/1.6), сверхширокоугольная: 12 МП (f/2.2).
- Фронтальная камера: 12 МП (f/1.9).
- Оперативная память: 8 ГБ.
- Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ.
- Аккумулятор: 3561 мАч (данные неофициальные).
Google Pixel 9:
- Экран: 6,3-дюймовый OLED-дисплей Actua.
- Разрешение: 1080 x 2424 пикселей.
- Частота обновления: 120 Гц.
- Процессор: Tensor G4.
- Основная камера: 50 МП (f/1.7), сверхширокоугольная: 48 МП (f/1.7).
- Фронтальная камера: 10.5 МП (f/2.2).
- Оперативная память: 12 ГБ.
- Встроенная память: 128 ГБ, 256 ГБ.
- Аккумулятор: 4700 мАч.
Как видите, есть как сходства, так и значительные различия. Размер экрана Pixel больше, но у iPhone он имеет большее разрешение. Pixel также значительно опережает iPhone по частоте обновления экрана 120 Гц против 60 Гц.
Цены и доступность
iPhone 16 (выпущен в сентябре 2024 года) и Google Pixel 9 (август 2024 года) появились на рынке с разницей всего в месяц и официально не продаются в России.
iPhone 16:
- Стартовая цена: 799 долларов за версию 128 ГБ.
- Модель 256 ГБ: 899 долларов.
- Модель 512 ГБ: 1099 долларов.
Google Pixel 9:
- Стартовая цена: 799 долларов за версию 128 ГБ.
- Модель 256 ГБ: 899 долларов.
Как видите, базовая цена iPhone 16 и Pixel 9 одинакова.
В целом, iPhone 16 дороже. Но это связано с тем, что максимальный объем памяти у iPhone 16 (512 ГБ) больше, чем у Pixel 9 (256 ГБ). Поэтому разница в цене объясняется разным объемом предлагаемой памяти в топовых версиях.
Дизайн и экран
Хотя оба телефона имеют стеклянную заднюю панель, алюминиевую рамку и закругленные углы. Их дизайн существенно отличается. iPhone 16 выделяется большим «динамическим островом» на экране. В то время как у Pixel 9 вырез под камеру намного меньше.
Двойная камера iPhone 16 расположена вертикально, а у Pixel 9 – горизонтально. Цветовая гамма также разнится: iPhone 16 предлагается в черном, белом, розовом, бирюзовом и синем цветах. Pixel 9 – в черном, белом, зеленом и розовом. У iPhone 16 есть две дополнительные кнопки, отсутствующие у Pixel 9: настраиваемая кнопка «Действие» и кнопка управления камерой для работы без сенсорного экрана.
iPhone 16 (147,6 x 71,6 x 7,8 мм, 170 г) меньше и легче, чем Pixel 9 (152,8 x 72 x 8,5 мм, 198 г). Однако Pixel 9 компенсирует это большим 6,3-дюймовым экраном.
Сравнение экранов:
- Pixel 9: 6,3-дюймовый OLED, 1080 x 2424 пикселей, 120 Гц, 422 ppi, максимальная яркость 2700 нит.
- iPhone 16: 6,1-дюймовый OLED, 1179 x 2556 пикселей, 60 Гц, 460 ppi, максимальная яркость 2000 нит.
Хотя iPhone имеет немного более высокое разрешение, экран Pixel превосходит его по размеру, частоте обновления и максимальной яркости. Оба дисплея получают высокую оценку, но экран Pixel 9 можно назвать более впечатляющим.
Камеры
Оба смартфона предлагают двойные камеры как на задней, так и на передней панели, позволяющие снимать видео 4K с частотой 60 кадров в секунду. Рассмотрим характеристики подробнее.
iPhone 16
- Задняя камера: Основная – 48 МП (f/1.6), сверхширокоугольная – 12 МП (f/2.2, 120 градусов).
- Передняя камера: 12 МП (f/1.9).
- Дополнительная функция: Кнопка физического управления камерой.
Pixel 9
- Задняя камера: Основная – 50 МП (f/1.7), сверхширокоугольная – 48 МП (f/1.7, 123 градуса).
- Передняя камера: 10.5 МП (f/2.2).
Как видно, у Pixel 9 более высокое разрешение сверхширокоугольной камеры.
Качество фото и видео: у iPhone 16 отмечается отличное качество основной камеры и хороший сверхширокоугольный объектив. Pixel 9 же хвалится за возможность делать одни из лучших фотографий среди всех смартфонов.
Помимо физической кнопки управления камерой на iPhone 16, Pixel 9 имеет преимущество благодаря использованию продвинутых инструментов редактирования на базе искусственного интеллекта. Хотя Apple обещает внедрить подобные функции в iPhone в будущем, на данный момент возможности обработки изображений у Pixel более обширные.
Производительность
iPhone 16 демонстрирует значительное преимущество в производительности благодаря более мощному чипсету A18 по сравнению с Google Tensor G4 в Pixel 9. В тестах Geekbench 6.3 iPhone 16 набрал 3301 балл в одноядерном режиме и 8033 балла в многоядерном, значительно опередив Pixel 9 (1758 и 4594 балла соответственно).
Несмотря на это, Pixel 9 имеет больше оперативной памяти (12 ГБ против 8 ГБ у iPhone 16), что может быть важным преимуществом для задач, связанных с искусственным интеллектом.
В Pixel 9 возможности ИИ уже доступны, в то время как функции искусственного интеллекта Apple (Apple Intelligence) на момент написания сравнения еще не были представлены. Поэтому влияние этого фактора на общую производительность пока неясно.
В целом, iPhone 16 обладает высокой производительностью, достаточной для ресурсоемких игр и сложных творческих задач на многие годы вперед. В то же время, производительность Pixel 9 ограничена возможностями чипсета Tensor G4, который заметно отстает от конкурентов.
Время автономной работы и зарядка
Хотя емкость батареи Pixel 9 (4700 мАч) значительно больше, чем у iPhone 16 (3561 мАч), разница во времени автономной работы не столь существенна. В независимых тестах iPhone 16 проработал 12 часов 43 минуты, а Pixel 9 – чуть более 13 часов.
Apple заявляет о времени зарядки iPhone 16 до 50% примерно за 30 минут с использованием зарядного устройства мощностью 20 Вт и выше. Поддерживается беспроводная зарядка: до 25 Вт (MagSafe) или 15 Вт (другие беспроводные зарядки).
Pixel 9 поддерживает проводную зарядку мощностью 27 Вт (до 55% за 30 минут). Беспроводная зарядка: до 15 Вт (Pixel Stand) или 12 Вт (другие беспроводные зарядки).
Pixel 9 немного выигрывает по скорости проводной зарядки, но iPhone 16 предлагает более быструю беспроводную зарядку. В целом, время автономной работы обоих смартфонов достаточно близко, несмотря на существенную разницу в емкости батарей.
Что в итоге?
Оба телефона предлагаются по одинаковой цене, но имеют свои преимущества и недостатки.
iPhone 16 выигрывает за счет более высокого разрешения экрана, существенно более мощного процессора, более быстрой беспроводной зарядки и наличия удобных дополнительных физических кнопок (кнопка «Действие» и кнопка управления камерой).
Google Pixel 9 предлагает больший экран, более высокую частоту обновления и яркость дисплея, больше оперативной памяти и чуть более быструю проводную зарядку. Камеры Pixel 9, возможно, немного превосходят камеры iPhone 16 по качеству, хотя и лишены удобной кнопки управления камерой.
Главное отличие – это операционные системы: iOS и Android. Выбор во многом зависит от ваших предпочтений в этом вопросе. Если абстрагироваться от операционных систем, то телефоны очень похожи по своим характеристикам.
С точки зрения общей экосистемы Apple и простоты использования, iPhone 16 может подойти большинству пользователей. Однако, Pixel 9 остается одним из лучших Android-смартфонов и представляет собой достойную альтернативу. Окончательный выбор зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.