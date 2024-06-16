Google Pixel 9 с Tensor G4 обнаружили на Geekbench

С приближением даты выпуска новой линейки смартфонов Google Pixel 9, интернет заполоняют всё новые утечки, раскрывающие технические детали и характеристики предстоящей модели. Недавно появилась информация о показателях производительности стандартной версии Pixel 9, основанная на данных из тестирования.

Согласно результатам, зафиксированным на платформе Geekbench 6, где устройство было обнаружено под своим официальным наименованием, Pixel 9 оснащён новейшим процессором Tensor G4. В ходе теста смартфон продемонстрировал результат в 1653 балла в одноядерном режиме и 3313 баллов в многоядерном. Эти показатели оказались ниже по сравнению с устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 3, а также показали некоторое снижение производительности по сравнению с предшественником Pixel 8, работающим на чипе Tensor G3.

Тем не менее, стоит учитывать, что результаты бенчмарков могут варьироваться в зависимости от условий тестирования и степени оптимизации программного обеспечения, так что текущие данные могут не полностью отражать итоговую производительность Pixel 9.

Следует отметить, что утечка также подтвердила информацию о конфигурации процессора Tensor G4: одно высокопроизводительное ядро с частотой 3,1 ГГц, три ядра с частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,95 ГГц. Подтверждается и наличие 8 ГБ оперативной памяти, что согласуется с предшествующими слухами, а также использование графического процессора Mali-G715, аналогичного предыдущей модели Pixel 8.

Источник — gizmochina.com