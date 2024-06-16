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Google Pixel 9 с Tensor G4 обнаружили на Geekbench

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.06.2024
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Google Pixel 9 с Tensor G4 обнаружили на Geekbench

С приближением даты выпуска новой линейки смартфонов Google Pixel 9, интернет заполоняют всё новые утечки, раскрывающие технические детали и характеристики предстоящей модели. Недавно появилась информация о показателях производительности стандартной версии Pixel 9, основанная на данных из тестирования.

Согласно результатам, зафиксированным на платформе Geekbench 6, где устройство было обнаружено под своим официальным наименованием, Pixel 9 оснащён новейшим процессором Tensor G4. В ходе теста смартфон продемонстрировал результат в 1653 балла в одноядерном режиме и 3313 баллов в многоядерном. Эти показатели оказались ниже по сравнению с устройствами на базе Snapdragon 8 Gen 3, а также показали некоторое снижение производительности по сравнению с предшественником Pixel 8, работающим на чипе Tensor G3.

Pixel 9

Тем не менее, стоит учитывать, что результаты бенчмарков могут варьироваться в зависимости от условий тестирования и степени оптимизации программного обеспечения, так что текущие данные могут не полностью отражать итоговую производительность Pixel 9.

Следует отметить, что утечка также подтвердила информацию о конфигурации процессора Tensor G4: одно высокопроизводительное ядро с частотой 3,1 ГГц, три ядра с частотой 2,6 ГГц и четыре энергоэффективных ядра с частотой 1,95 ГГц. Подтверждается и наличие 8 ГБ оперативной памяти, что согласуется с предшествующими слухами, а также использование графического процессора Mali-G715, аналогичного предыдущей модели Pixel 8.

Источник — gizmochina.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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