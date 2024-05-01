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Интернет и ПО

ChatGPT получит функцию временного чата

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.05.2024
4 Просмотра 0
ChatGPT получит функцию временного чата

OpenAI недавно выпустила серию значимых обновлений для своих пользовательских версий ChatGPT Free и Plus, значительно расширяя возможности по управлению личными данными. Эти улучшения включают обновлённые опции доступа к истории чатов и новую функцию «временного чата».

Ранее, если пользователи ChatGPT решали не делиться своими данными разговоров для целей обучения модели, они автоматически теряли возможность обращения к своей истории чатов. Теперь, благодаря последнему обновлению от OpenAI, доступ к этим данным предоставляется всем пользователям, независимо от их выбора. Компания подчёркивает, что предыдущие настройки конфиденциальности пользователей продолжают действовать.

Это обновление в настоящий момент доступно для веб-версии сервиса, а мобильное приложение ожидается в ближайшем будущем.

Дополнительно, с целью укрепления приватности пользователей, OpenAI внедрила функцию «временного чата». Эта опция позволяет проводить разговоры с ChatGPT, которые не будут храниться в истории, что идеально подходит для обсуждения чувствительных тем или в ситуациях, когда пользователь не хочет оставлять следы своего общения.

Эти изменения отражают стремление OpenAI к созданию продуктов, ориентированных на пользователя, с улучшенными функциями управления данными и повышенной конфиденциальностью. Обновления делают использование ChatGPT более гибким и безопасным для всех пользователей.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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