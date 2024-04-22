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23 апреля выйдет первый телефон Polestar

Максим Тарков Максим Тарков
22.04.2024
12 Просмотров 0
Polestar phone

В то время как Xiaomi — производитель мелкой техники и, в частности, смартфонов, открыл для себя мир автомобилей с Xiaomi SU7, производитель электромобилей Polestar решил покорить мобильную отрасль.

Компания уже давно работает над своим телефоном Polestar. Она анонсировала его еще в сентябре прошлого года, и мы ожидали его запуск в декабре. Теперь компания, наконец, сообщила через свой официальный аккаунт на китайском портале Weibo, что 23 апреля представит свой первый телефон.

Для тех, кто не знаком с предметом, Polestar — это один из брендов электромобилей китайского автогиганта Geely, которому также принадлежит компания по производству смартфонов Meizu. Телефон Polestar был разработан международной командой дизайнеров в шведском Гетеборге при участии дизайнеров Meizu.

Ранее компания Polestar продемонстрировала телефон в коротком видеоролике, где мы увидели его тонкие рамки, плоский профиль и выступающие модули камер на задней панели. Теперь компания поделилась еще несколькими изображениями, раскрывающими внешний вид и оснастку телефона.

У телефона Polestar будет четыре камеры на задней панели, каждая в своем отдельном модуле, как у Meizu 20 Pro и Meizu 20 Infinity. Телефон оснастят дисплеем 2K+ с соотношением сторон 21:9 и изящными рамками толщиной 2,2 мм по всем сторонам. Соотношение экрана к корпусу составит 91,5%, что также сильно напоминает недавние флагманы Meizu. Промежуточная рама мобильного телефона изготовлена из авиационного алюминия NP66 и обеспечивает достаточно хорошее сопротивление при ударах.

Хотя базовый дизайн Polestar во многом похож на прошлогодний флагман Meizu 20 Pro, есть изменения в некоторых аспектах.

Заднее стекло получит другую отделку — центральная часть крышки будет отполирована при помощи «технологии мягких блестящих песчинок», которая дает характерный отблеск под солнечными лучами. Изящная отделка и уникальный блеск могут выделить эту модель среди флагманов Meizu.

Кроме того, компания покрыла скрепку для извлечения SIM-карты золотом. Один из модулей камеры на задней панели также получил золотистую отделку. Сообщается, что этот телефон будет поддерживать сервисы Google Play.

Источник — androidheadlines.com

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Максим Тарков
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Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

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