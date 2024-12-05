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Змейка возвращается в виде виджета для Nothing Phone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.12.2024
8 Просмотров 0
Змейка возвращается в виде виджета для Nothing Phone

Для любителей классических мобильных игр отличная новость! Легендарная игра Snake, покорившая сердца пользователей Nokia, возвращается! Теперь её можно найти в виде удобного виджета прямо на главном экране Nothing Phone.

Этот виджет — плод совместной работы компании Nothing и её активного сообщества. Вы можете бесплатно скачать его через новое приложение Nothing’s Community Widgets. Виджет работает на всех моделях телефонов Nothing, включая последнюю новинку — Nothing Phone 2a Plus.

Изначально идея создания виджета Snake принадлежала пользователю Nothing, Рахулу Джанарданану. Он предложил её вместе с другими концептами виджетов, и разработчик Томас Лежандр воплотил её в жизнь. Если вы не застали эпоху змейки, то знайте: это невероятно простая и увлекательная игра. В ней нужно управлять постоянно растущей змейкой, собирая точки и стараясь не врезаться в стенки или в свой же хвост.

Сейчас Snake — единственный виджет в приложении Nothing’s Community Widgets, но Nothing обещает добавить новые в будущем. Если у вас есть собственные идеи для виджетов, компания с удовольствием их выслушает. Они стремятся создать коллекцию качественных виджетов, разработанных самими пользователями, и собрать их в одном приложении в PlayStore.

Чтобы установить виджет Snake, нужно зажать пустую область на главном экране и выбрать «Виджеты». При использовании бета-версии Nothing OS 3, возможно, потребуется перезагрузка устройства для отображения виджета. Управление змейкой осуществляется свайпами влево и вправо, а двойное касание экрана ставит игру на паузу. Ваша цель — набрать как можно больше очков, собирая красные точки. В общем, классика возвращается в новом, удобном формате! 

Источник — techradar

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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