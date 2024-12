Змейка возвращается в виде виджета для Nothing Phone

Для любителей классических мобильных игр отличная новость! Легендарная игра Snake, покорившая сердца пользователей Nokia, возвращается! Теперь её можно найти в виде удобного виджета прямо на главном экране Nothing Phone.

Этот виджет — плод совместной работы компании Nothing и её активного сообщества. Вы можете бесплатно скачать его через новое приложение Nothing’s Community Widgets. Виджет работает на всех моделях телефонов Nothing, включая последнюю новинку — Nothing Phone 2a Plus.

Изначально идея создания виджета Snake принадлежала пользователю Nothing, Рахулу Джанарданану. Он предложил её вместе с другими концептами виджетов, и разработчик Томас Лежандр воплотил её в жизнь. Если вы не застали эпоху змейки, то знайте: это невероятно простая и увлекательная игра. В ней нужно управлять постоянно растущей змейкой, собирая точки и стараясь не врезаться в стенки или в свой же хвост.

Сейчас Snake — единственный виджет в приложении Nothing’s Community Widgets, но Nothing обещает добавить новые в будущем. Если у вас есть собственные идеи для виджетов, компания с удовольствием их выслушает. Они стремятся создать коллекцию качественных виджетов, разработанных самими пользователями, и собрать их в одном приложении в PlayStore.

Чтобы установить виджет Snake, нужно зажать пустую область на главном экране и выбрать «Виджеты». При использовании бета-версии Nothing OS 3, возможно, потребуется перезагрузка устройства для отображения виджета. Управление змейкой осуществляется свайпами влево и вправо, а двойное касание экрана ставит игру на паузу. Ваша цель — набрать как можно больше очков, собирая красные точки. В общем, классика возвращается в новом, удобном формате!

Источник — techradar